Escándalo en la cocina
Dimite René Redzepi, el chef del restaurante Noma, por el escándalo de malos tratos a sus empleados
Ex trabajadores del establecimiento, reconocido como el mejor del mundo cinco veces, han señalado al cocinero por episodios de puñetazos, golpes y gritos al personal
Vejadores, violentos, machistas y racistas en la cocina
Abuso y miedo en Noma: “Muchos amigos han pasado por eso: los testimonios son ciertos”
René Redzepi, jefe de cocina y fundador del célebre restaurante danés Noma, anunció este jueves su dimisión tras las denuncias aparecidas en los últimos días de ex empleados que le acusan de haber cometido abusos en el pasado.
"Después de más de dos décadas construyendo y liderando este restaurante, he decidido retirarme y permitir a nuestros extraordinarios líderes dirigir ahora el restaurante en su siguiente capítulo", escribió Redzepi en su cuenta en Instagram.
Redzepi había publicado un comunicado hace unos días pidiendo disculpas y asegurando que había trabajado para cambiar, pero ahora ha decidido dar un paso más.
"He trabajado para ser un líder mejor y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura durante muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente, asumo la responsabilidad por mis propias acciones", apuntó este jueves.
Uso sistemático de castigos físicos
Durante las últimas semanas, Jason Ignacio White (exjefe durante tres años del laboratorio de fermentación de Noma) ha reunido en su perfil de instagram decenas de acusaciones de extrabajadores del restaurante que hablan de puñetazos, golpes y gritos cometidos por el chef danés durante años contra sus trabajadores.
Las publicaciones han sido vistas y compartidas por cerca de diez millones de personas.
El diario 'The New York Times' publicó una investigación que cuenta con el testimonio de 35 ex trabajadores y que describe un uso sistemático de castigos físicos infligidos por Redzepi y otros responsables del lugar.
No es la primera vez que se habla sobre los abusos cometidos en el Noma. En 2008, el documental 'Noma at a Boiling Point' recogía imágenes con gritos a los empleados, y en 2015, el chef reconocía que había sido una "bestia" que presionaba e intimidaba a sus empleados.
Redzepi fundó en 2003 Noma en Copenhague junto con el también cocinero danés Claus Meyer con el propósito de hacer comida usando sólo ingredientes procedentes de los países nórdicos.
El Noma, que acaba de abrir un proyecto de tres meses en Los Ángeles (Estados Unidos), fue elegido el mejor restaurante del mundo cinco veces y cuenta con tres estrellas Michelin.
