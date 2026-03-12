Les Moles recibe a Via Veneto para preparar un menú conjunto (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Les Moles recibe a Via Veneto para crear un menú conjunto

El restaurante Les Moles (Ulldecona) recibe este sábado al equipo de Via Veneto para firmar juntos un menú degustación inédito. Una cita que viene a recordar la relación de amistad entre el padre de Jeroni Castell, chef y propietario del establecimiento tarraconense, y Josep Monje, alma del templo barcelonés; el primero era cliente asiduo del segundo.

“Via Veneto sirvió el convite de mi primera comunión en Ulldecona y, cuando ya supe a qué quería dedicarme, tuve la suerte de estar en su cocina durante un periodo de formación difícil de olvidar”, recuerda Castell. “Estamos muy ilusionados por este encuentro que supone el hermanamiento de dos cocinas catalanas muy apegadas al territorio”, afirma Pere Monje. “Es un 'a cuatro manos' atípico, muy catalán”, prosigue. El menú degustación, que cuesta 195 € e incluye maridaje, está formado por siete 'snacks', ocho platos, dos postres y 'petit fours'.

Helena Termes y Jeffrey Ruiz, del restaurante La Cort del Mos, reciben el premio Cuiner 2025, este miércoles en el Gastronòmic Fòrum Barcelona. / Gastronòmic Fòrum Barcelona

Los protagonistas del concurso Cuiner de l'Any 2025 preparan una cena efímera

El premio Cuiner de l'Any que se entrega en el Gastronomic Fòrum Barcelona reconoce a cocineros emergentes que destacan por la calidad, el uso de productos de proximidad, la sostenibilidad y el talento en sus propuestas culinarias. Cinco de los seis finalistas de la edición de 2025 acudirán este 16 de marzo a Reversible (Hotel Indigo) para preparar la cena efímera 'Generació del 25'. Se trata de un ágape elaborado por el ganador y otros cuatro participantes del certamen: La Cort del Mos (vencedores), El Raier, El Cup Vell, Franca y Arrel/Casa Parera. A ellos se sumará Víctor Alfageme, chef del restaurante anfitrión, encargándose del aperitivo, los postres y los vinos. El menú degustación, que consta de cóctel de bienvenida con aperitivo, cinco pases y postres, se celebrará a las 20.30 horas y costará 70 € (con bebidas incluidas).

Dos mujeres, trabajando en la viña de Codorníu a principios del siglo XX. / El Periódico

Codorníu estrena visita a sus instalaciones tras una investigación que ha recuperado documentos antiguos

Codorníu, la bodega más antigua de España y creadora del cava, ofrecerá a partir de Semana Santa una nueva experiencia a sus visitantes tras una investigación en la que se han recuperado documentos antiguos. 'La memoria de la burbuja. 475 años de historias y anécdotas de Codorníu' explicará los momentos culminantes de la historia de la estirpe en un recorrido por seis espacios emblemáticos de un conjunto declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional por lo que está protegido como Bien Cultural de Interés Nacional.

La visita, que incluye cata de cavas y aperitivo, comienza en el Mas d'Anoia -conocido como Casa Vella-, con más de 475 años de historia, donde vivían y trabajaban los Codorníu. En este espacio no accesible para visitantes, se muestra un árbol genealógico de la estirpe y documentos de la época, como inventarios, cartas y retratos. Luego se entra en la bodega Jaume, donde en 1872 Josep Raventós elaboró la primera botella de cava, y a bordo de un trenecito se circula por las cavas subterráneas, con 30 kilómetros de galerías. Después, el edificio modernista construido en 1900 por Josep Puig i Cadafalch como bodega principal, considerado una obra maestra del modernismo. Tras un paseo por el jardín, se llega a la casa solariega, también de Puig i Cadafalch, donde se encuentra el restaurante La Torre de Codorníu. Se accederá al patio central, la capilla, la biblioteca y la habitación de Manel Raventós. El final tiene lugar en la sala Puig, donde estaba el antiguo departamento de expedición y etiquetado y que ahora acoge el centro de recepción de visitas y Catedral del Cava, y alberga una colección de los carteles publicitarios. La actividad cuesta 38 €.