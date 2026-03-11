Los mejores restaurantes cerca del Camp Nou

El Camp Nou es epicentro de grandes emociones deportivas. Y a su alrededor también podrás vivir emociones gastronómicas gracias a las propuestas de estos restaurantes que están cerquita del coliseo azulgrana. ¡Sus platos son ganadores!

Un poquito de trufa para el huevo 'millesime' del restaurante Don Giovanni. / El Periódico

Don Giovanni

El restaurante del arrollador y carismático rey de la trufa, Andrea Tumbarello, regresa a Barcelona con una carta de casi 70 platos que recorren la geografía italiana. Aquí te enseñamos algunas de las creaciones que se pueden probar en Don Giovanni.

Butifarra de Vallromanes, calamares de potera y judías de Santa Pau del restaurante Can Fusté. / El Periódico

Can Fusté

Su cocina de mercado contemporánea, con un producto excelente y un extraordinario sentido del gusto a la hora de trabajarlo, se combina con un trato cercano y diligente que ha fidelizado a su clientela (muchas son o han sido ídolos del deporte y del 'show business', desde el primer día que abrió. Esta es la crónica de Can Fusté con motivo de su 50º aniversario.

El cebiche caliente de Maymanta. / Jordi Otix

Maymanta

Tras hacerse un nombre en Madrid, Omar Malpartida busca su oportunidad en Barcelona, con vistas sobre la ciudad en el piso 19º del Grand Hotel Hyatt. Allí propone una cocina peruana de altura de la que dimos cuenta en nuestra visita a Maymanta.

La hamburguesa del restaurante Leña, en Barcelona. / Pau Arenós

Leña

Por fin, Dani García, con 25 restaurantes -y que tuvo tres estrellas-, abre en la ciudad de la que es vecino ocasional, además de devoto culé. Está en la planta baja del Hotel Grand Hyatt (en la 19ª, el peruano Maymanta de Omar Malpartida). El chef describe este espacio decorado con colores que insinúan llamaradas, rojos, amarillos, como «todo lo que sucede alrededor del fuego» con una parrilla vasca, una robata y un horno de carbón. Así hemos comido en Leña.

El abundante y sabroso arroz de Bar Estadio. / Alberto García Moyano

Bar Estadio