Platos ganadores
Los mejores restaurantes cerca del Camp Nou
Te damos direcciones para todos los gustos a dos pasos del coliseo azulgrana
Los mejores restaurantes de Les Corts que deberías apuntar en la agenda
El restaurante favorito de Lamine Yamal expone las camisetas firmadas de los mejores jugadores del mundo
El Camp Nou es epicentro de grandes emociones deportivas. Y a su alrededor también podrás vivir emociones gastronómicas gracias a las propuestas de estos restaurantes que están cerquita del coliseo azulgrana. ¡Sus platos son ganadores!
Don Giovanni
El restaurante del arrollador y carismático rey de la trufa, Andrea Tumbarello, regresa a Barcelona con una carta de casi 70 platos que recorren la geografía italiana. Aquí te enseñamos algunas de las creaciones que se pueden probar en Don Giovanni.
Can Fusté
Su cocina de mercado contemporánea, con un producto excelente y un extraordinario sentido del gusto a la hora de trabajarlo, se combina con un trato cercano y diligente que ha fidelizado a su clientela (muchas son o han sido ídolos del deporte y del 'show business', desde el primer día que abrió. Esta es la crónica de Can Fusté con motivo de su 50º aniversario.
Maymanta
Tras hacerse un nombre en Madrid, Omar Malpartida busca su oportunidad en Barcelona, con vistas sobre la ciudad en el piso 19º del Grand Hotel Hyatt. Allí propone una cocina peruana de altura de la que dimos cuenta en nuestra visita a Maymanta.
Leña
Por fin, Dani García, con 25 restaurantes -y que tuvo tres estrellas-, abre en la ciudad de la que es vecino ocasional, además de devoto culé. Está en la planta baja del Hotel Grand Hyatt (en la 19ª, el peruano Maymanta de Omar Malpartida). El chef describe este espacio decorado con colores que insinúan llamaradas, rojos, amarillos, como «todo lo que sucede alrededor del fuego» con una parrilla vasca, una robata y un horno de carbón. Así hemos comido en Leña.
Bar Estadio
Este local de ambiente familiar en los aledaños del Camp Nou sirve un menú increíblemente competitivo en relación calidad-precio: un menú con cuatro opciones de primero y otras tantas de segundo además de bebida y postre. Aquí te explicamos bien la propuesta de Bar Estadio.
