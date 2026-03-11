Gastronomía popular
Los mejores restaurantes de Nou Barris para comer bueno y barato
Seleccionamos direcciones con una excelente relación calidad-precio
Nou Barris es un distrito popular, de modo que su oferta gastronómica se ajusta a ese público que quiere comer bien y, sobre todo, a buen precio. Aquí tienes unos magníficos ejemplos de restaurantes donde comer bueno y barato.
5 Hermanos
Este establecimiento del barrio de Canyelles, en el distrito de Nou Barris, triunfa con sus platos elaborados con buen producto que han llegado a probar el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros no hemos querido ser menos y te contamos alguna de las propuestas de 5 Hermanos.
La Esquinica
Muchos consideran este establecimiento como la meca del tapeo: lleva más de medio siglo abierto y fue de los primeros donde había que coger número para conseguir mesa. Te contamos qué se come en La Esquinica.
Bar Colomina
Este pequeño establecimiento con cinco mesas y una barra escueta está en la puerta del mercado de la Mercè (Nou Barris) y sirve habas guisadas y bacalao a la 'llauna' para desayunar. Qué rico está todo en Bar Colomina.
Bar Barrigó
Este local de Nou Barris regentado por dos hermanas argentinas prepara un bocata sorprendente de resultado sideral: ¡de gilda! Te contamos todos sus secretos en esta crónica de Bar Barrigó.
A Garrotxa
Este local familiar, sencillo, sin ínfulas, sirve clásicos gallegos desnudos de artificios. Bordan el lacón, pero también son muy buenos con el pulpo, los grelos, el caldo... Está en el barrio de La Prosperitat y se llama A Garrotxa.
