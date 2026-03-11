Los mejores restaurantes de Nou Barris para comer bueno y barato

Nou Barris es un distrito popular, de modo que su oferta gastronómica se ajusta a ese público que quiere comer bien y, sobre todo, a buen precio. Aquí tienes unos magníficos ejemplos de restaurantes donde comer bueno y barato.

El 'tataki' de atún rojo del restaurante 5 Hermanos. / El Periódico

5 Hermanos

Este establecimiento del barrio de Canyelles, en el distrito de Nou Barris, triunfa con sus platos elaborados con buen producto que han llegado a probar el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros no hemos querido ser menos y te contamos alguna de las propuestas de 5 Hermanos.

La Esquinica: la meca del tapeo en el Turó de la Peira / ZOWY VOETEN

La Esquinica

Muchos consideran este establecimiento como la meca del tapeo: lleva más de medio siglo abierto y fue de los primeros donde había que coger número para conseguir mesa. Te contamos qué se come en La Esquinica.

Las habas guisadas del Bar Colomina. / Òscar Gómez

Bar Colomina

Este pequeño establecimiento con cinco mesas y una barra escueta está en la puerta del mercado de la Mercè (Nou Barris) y sirve habas guisadas y bacalao a la 'llauna' para desayunar. Qué rico está todo en Bar Colomina.

Noelia y Lorena Riorda, con el bocadillo de gilda de Bar Barrigó. / Òscar Gómez

Bar Barrigó

Este local de Nou Barris regentado por dos hermanas argentinas prepara un bocata sorprendente de resultado sideral: ¡de gilda! Te contamos todos sus secretos en esta crónica de Bar Barrigó.

Noticias relacionadas

El lacón de A Garrotxa queda jugosísimo y lo sirven salseado con abundancia. / Òscar Gómez

A Garrotxa

Este local familiar, sencillo, sin ínfulas, sirve clásicos gallegos desnudos de artificios. Bordan el lacón, pero también son muy buenos con el pulpo, los grelos, el caldo... Está en el barrio de La Prosperitat y se llama A Garrotxa.