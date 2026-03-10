Los mejores restaurantes de El Prat de Llobregat que deberías conocer

El Prat de Llobregat está a tiro de piedra de Barcelona, así que no hay excusa para no dejarte caer por esta localidad para comer más que bien. Cuenta con restaurantes de lo más interesantes. Aquí tienes unos cuantos.

L'Osteria del Prat El Prat va creciendo en oferta interesante: Lorenzo Vuoturni, Sol Arone y Luca Mazzini han abierto una ‘osteria’ con unos entrantes con mucha consistencia. Qué buena pasta, sí, pero qué ‘cotoletta alla bolognese’ la de L'Osteria de Prat.

La ‘cotoletta alla bolognese’ de L'Osteria del Prat. / Manu Mitru

Gastro Garatxe En este restaurante de El Prat de Llobregat 'reparan' la alta cocina. Al frente de negocio andan Carlos Novo y Eric Ochoa, que en su primera ubicación cocinaban en un taller de L’Hospitalet. Ahora trabajan en una barra de tres brazos para una quincena de personas. Así Gastro Garatxe.

El 'pagell' con puré de coliflor tostada y vainilla de Gastro Garatxe. / Jordi Otix

Viva El restaurante de El Prat de Llobregat llena, con sus platos desenfadados para compartir, un vacío gastronómico en esta ciudad vecina del Parc Agrari del Baix Llobregat, una de las mayores huertas de Europa. Así es la carta de Viva.

'Dumplings' de 'calçots' a la brasa y salsa romesco con salsa 'tentsuyu' del restaurante Viva. / Ferran Imedio

Café de la Rambla En este establecimiento, que lleva 97 años abierto, tratan con cariño a la clientela y dan bien de comer. Su menú de mediodía vale mucho la pena. Así es Café de la Rambla.