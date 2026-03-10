Gastronomía de proximidad
Los mejores restaurantes de El Prat de Llobregat que deberías conocer
En estas direcciones a tiro de piedra de Barcelona vas a disfrutar de lo lindo
El Prat de Llobregat está a tiro de piedra de Barcelona, así que no hay excusa para no dejarte caer por esta localidad para comer más que bien. Cuenta con restaurantes de lo más interesantes. Aquí tienes unos cuantos.
El Prat va creciendo en oferta interesante: Lorenzo Vuoturni, Sol Arone y Luca Mazzini han abierto una ‘osteria’ con unos entrantes con mucha consistencia. Qué buena pasta, sí, pero qué ‘cotoletta alla bolognese’ la de L'Osteria de Prat.
En este restaurante de El Prat de Llobregat 'reparan' la alta cocina. Al frente de negocio andan Carlos Novo y Eric Ochoa, que en su primera ubicación cocinaban en un taller de L’Hospitalet. Ahora trabajan en una barra de tres brazos para una quincena de personas. Así Gastro Garatxe.
El restaurante de El Prat de Llobregat llena, con sus platos desenfadados para compartir, un vacío gastronómico en esta ciudad vecina del Parc Agrari del Baix Llobregat, una de las mayores huertas de Europa. Así es la carta de Viva.
En este establecimiento, que lleva 97 años abierto, tratan con cariño a la clientela y dan bien de comer. Su menú de mediodía vale mucho la pena. Así es Café de la Rambla.
