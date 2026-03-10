Buenos restaurantes de la Boqueria donde reponer fuerzas

La Boqueria es el mercado más popular de Barcelona. Y no solo para los guiris que visitan la ciudad. También para los gurmets, que encuentran allí restaurantes que ofrecen una cocina excepcional elaborada con el buen producto que se vende en los puestos vecinos.

Aquí te recomendamos buenos restaurantes de la Boqueria que merecen la visita. Son estos.

La excelente tortilla de verduras de Bar Clemen’s. / Òscar Gómez

Bar Clemen's

En este local con barra del mercado de la Boqueria, abierto en 1969 por un profesional de la lucha libre y su mujer, cocinan rico. No hay que perderse sus guisos tradicionales ni sus tortillas para desayunar. Esta es la crónica de Bar Clemen's.

El 'bacallà a la llauna' de Kiosko Universal. / MANU MITRU

Kiosko Universal

La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Carles Gaig suele pedir su 'capipota' (vísceras de Menuts Rosa), con virutas de jamón, tomate y 'picada'. Así se come en Kiosko Universal.

Los ‘gnocchetti’ con ‘espigalls’ y aceite picante de Bacaro. / Pau Arenós

Bacaro

Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos. Aquí tienes más información sobre Bacaro.

Quim Márquez con su hijo Yuri en el diminuto bar de la Boqueria. / Jordi Cotrina

El Quim de la Boqueria

Una barra frente a las llamaradas que se alzan en un cubículo de muy pocos metros cuadrados donde se apuran ocho personas. No es el lugar más cómodo, pero sí el más ventilado, con los aires del mercado en la riñonada: si la gente va y hace cola es porque se come bien-bien. A diario, 160 personas que pueden elegir entre unos 60 platos de cocina de mercado. Así se come en El Quim de la Boqueria.

La animada barra de Bar Boqueria. / Ricard Cugat

Bar Boqueria

Este local apuesta por una cocina divertida, de raíz mediterránea pero que no renuncia a guiños más cosmopolitas y creativos. Estando donde están, se da por hecho que trabajan con buen producto. Buen ejemplo de ellos es el carpacho de vieira con gel de piña, aceite de eneldo y de jengibre, huevas de trucha, salicornia y flor de salvia que probamos el día de nuestra visita a Bar Boqueria.