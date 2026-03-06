Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Barra Oso, Mercado Central y Robata

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Restaurantes para un planazo de fin de semana en Barcelona: Kiosko Universal, Salsa Street Food y Can Codina

Restaurantes para un planazo de fin de semana en Barcelona: Arraval, Yakumanka y Batea

Los pimientos con 'gochujang', huevo, patata y anchoa de Barra Oso.

Los pimientos con 'gochujang', huevo, patata y anchoa de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Barra Oso

Barra Oso

En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

El contramuslo KFC con salsa tártara de Barra Oso.

El contramuslo KFC con salsa tártara de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Mercado Central

Mercado Central

La cevichería del chef Pablo Ortega, "un homenaje a la gente con agallas", está en el Poble Sec y replica fielmente las recetas del plato más conocido de su país. Así se come en Mercado Central.

El ceviche Imperial del restaurante Mercado Central.

El ceviche Imperial del restaurante Mercado Central. / El Periódico

Robata

Robata

En este restaurante verás dos estilos de la gastronomía japonesa en la misma carta, el de la pureza y el de la abundancia. Aquí combinan las técnicas tradicionales japonesas con influencias mediterráneas y americanas. Ha incorporado nuevos platos a su la carta como el 'gunkan' de 'hamachi', el 'wagyu' con trufa y el 'usuzukuri' de 'toro'. Así es Robata.

El 'gunkan' de 'hamachi', el 'wagyu' con trufa y el 'usuzukuri' de 'toro' son nuevos platos de Robata.

El 'gunkan' de 'hamachi', el 'wagyu' con trufa y el 'usuzukuri' de 'toro' son nuevos platos de Robata. / El Periódico

