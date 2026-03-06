3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Barra Oso, Mercado Central y Robata

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Barra Oso En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

El contramuslo KFC con salsa tártara de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Mercado Central La cevichería del chef Pablo Ortega, "un homenaje a la gente con agallas", está en el Poble Sec y replica fielmente las recetas del plato más conocido de su país. Así se come en Mercado Central.

El ceviche Imperial del restaurante Mercado Central. / El Periódico

Robata En este restaurante verás dos estilos de la gastronomía japonesa en la misma carta, el de la pureza y el de la abundancia. Aquí combinan las técnicas tradicionales japonesas con influencias mediterráneas y americanas. Ha incorporado nuevos platos a su la carta como el 'gunkan' de 'hamachi', el 'wagyu' con trufa y el 'usuzukuri' de 'toro'. Así es Robata.