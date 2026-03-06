Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Barra Oso, Mercado Central y Robata
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.
La cevichería del chef Pablo Ortega, "un homenaje a la gente con agallas", está en el Poble Sec y replica fielmente las recetas del plato más conocido de su país. Así se come en Mercado Central.
En este restaurante verás dos estilos de la gastronomía japonesa en la misma carta, el de la pureza y el de la abundancia. Aquí combinan las técnicas tradicionales japonesas con influencias mediterráneas y americanas. Ha incorporado nuevos platos a su la carta como el 'gunkan' de 'hamachi', el 'wagyu' con trufa y el 'usuzukuri' de 'toro'. Así es Robata.
