"¡Vaya torrija llevas!": la taberna donde pudo haber nacido la frase sigue sirviendo este postre

En el corazón del madrileño barrio de Lavapiés, donde las calles todavía conservan el eco de los siglos, Taberna Antonio Sánchez lleva más de 200 años sirviendo historia en platos hondos y copas de vino. Entre sus especialidades más celebradas hay una que trasciende la temporada y el calendario: sus torrijas. No son un postre de Semana Santa; son una tradición viva que se disfruta todo el año, como corresponde a los clásicos que no entienden de modas.

La receta es aparentemente sencilla -pan generosamente empapado, leche aromatizada, azúcar y canela- pero en su ejecución reside el secreto. Aquí, la torrija es melosa por dentro, delicadamente dorada por fuera y perfumada como una cocina antigua en día de fiesta. Se sirve templada. Es un postre humilde elevado a categoría patrimonial.

La entrada de Taberna Antonio Sánchez (Madrid). / El Periódico

A lo largo del tiempo, estas torrijas han sido celebradas por generaciones de madrileños ilustres y anónimos. Se cuenta que incluso llegaron a conquistar paladares reales. Y entre sus mesas nació, según la tradición oral, una de las expresiones más castizas del habla popular: “¡Vaya torrija llevas!”. La escena es pura estampa madrileña: quien salía a comprar torrijas y regresaba horas después, algo más alegre de lo previsto, justificaba la demora con el dulce en la mano. Así, el término pasó del plato al lenguaje, y la torrija dejó de ser solo un postre para convertirse también en una metáfora del carácter festivo de la ciudad.

La barra de Taberna Antonio Sánchez (Madrid). / El Periódico

Porque en Madrid la gastronomía, además de alimentar, también crea relatos. Y pocas elaboraciones resumen mejor ese espíritu que esta torrija centenaria, capaz de unir devoción religiosa, sobremesas interminables y humor popular. En Taberna Antonio Sánchez, cada ración es una pequeña cápsula del tiempo: un recuerdo de la villa antigua que sigue latiendo bajo el asfalto moderno.

Así preparan la torrija

La clave está en el respeto por el proceso. El pan -de miga consistente y corteza firme- se corta en rebanadas generosas y se deja empapar lentamente en leche infusionada con canela y piel de cítrico. No hay prisas: el pan absorbe el aroma y la dulzura hasta quedar flexible, casi sedoso. Después, se pasa por huevo batido y se fríe con precisión, logrando ese contraste entre el exterior dorado y el interior cremoso. El toque final, azúcar y canela espolvoreadas, convierte cada pieza en un equilibrio entre tradición y placer en la mesa de una de las tabernas más antiguas de Madrid.

Fundada en 1787 y situada en la calle del Mesón de Paredes, en pleno barrio de Lavapiés, Taberna Antonio Sánchez está considerada la taberna más antigua de Madrid en funcionamiento. Testigo privilegiado de la vida cultural, política y taurina de la ciudad, ha conservado a lo largo de más de dos siglos su esencia castiza, su decoración histórica y una propuesta gastronómica fiel a la tradición madrileña. Con una cocina basada en recetas clásicas y productos de calidad, la taberna es hoy un referente imprescindible para quienes buscan autenticidad, memoria y sabor en el corazón de la capital.