Taberna Nardi, la marisquería "irreverente" del Born

Es probable que, hace 30 o 40 años, en la calle de Corders, en pleno Born, no hubiera un local donde pusieran 'piercings'. Tampoco era imaginable que existiera un restaurante como Taberna Nardi. Por aquel entonces, eran pocos quienes adornaban su cuerpo con aros y anillos y eran pocas o ninguna las marisquerías con un rollete popular donde sonara, en caso de existir, C. Tangana mientras zampabas joyitas marinas sin miedo a pedir un crédito para pagarlos. Pero estamos en 2026 y el camarero que te atiende con una profesionalidad intachable y un trato súper amigable luce cuatro pendientes y te ofrece vinos naturales o de mínima intervención muy bien seleccionados. Los tiempos, por fortuna, han cambiado.

Taberna Nardi Corders, 11. Barcelona Tf.: 93 015.01.23 Instagram: @tabernanardi Precio medio (sin vino): 45 €

Fruto de esta época son ese local de 'piercings' y esta Taberna Nardi que, curiosamente, opta por una estética con un punto 'retro'. Local pequeñito pero luminoso, con un blanco radiante a base de azulejos que recuerdan una pescadería y unos techos plateados y ondulados que te llevan al mar, una barra a la entrada, unas mesas altas al principio y otras bajas al fondo, una vitrina mini con algunos pescados y mariscos frescos tras la que se asoma la cocina básica ('robata', plancha, freidora y dos fogones) donde los trabajan... Para qué más, si lo que pretenden es que la frescura y los sabores sean lo más auténticos posibles.

La barra de la entrada de Taberna Nardi. / El Periódico

Queda claro nada más entrar que no hay pretensiones en este restaurante, pero sí muy buena materia prima (y muy fresca porque llega a diario de la lonja) y mucho tino a la hora de tocarla para convertirla en platos que tanto aparecen en la carta como se proponen como sugerencias del día que pueden consultarse echando un vistazo a la pared.

El brioche' con tartar de atún con salmorejo de Taberna Nardi. / El Periódico

Se nota en cualquiera de los platillos que desfilan por la mesa. Da igual que sean unas gildas clásicas (con anchoa) o distintas (con atún), o unos 'canyuts' (navajas pequeñitas del delta del Ebro) recién llegados al establecimiento; no importa si es un 'brioche' con tartar de atún con salmorejo o de anchoa con 'crème fraîche' casera o unas cocochas de merluza con su pilpil y guisantes; pasa lo mismo con la carrillera de atún cocinada como si fuera de carne (con vino tinto durante unas horitas) o con la parpatana del mismo pescado (parece un chuletón de ternera a la vista y al paladar porque si cierras los ojos casi te lo creerías).

Excelente selección de vinos naturales o de mínima intervención

Capítulo y aplauso aparte merece la carta de vinos, que apuesta por los naturales o de mínima intervención elaborados por pequeñas bodegas catalanas en su mayoría. La selección es tan sorprendente como acertada, pues apuestan por los tragos salinos y frescos que tan bien funcionan con la propuesta gastronómica de Taberna Nardi. Con la ventaja de que casi todos se pueden pedir a copas. Hasta el enemigo más acérrimo de este estilo acabaría pidiendo una copa más. ¿Quién dijo sulfitos? Bravísimo.

También hay cócteles. En la línea marinera del establecimiento, sirven una versión del Dry Martini que lleva ginebra infusionada con ostras y piparra.

Platos compartidos con el vecino y 'primo hermano' Bar Pimentel

Taberna Nardi es vecina y 'prima hermana' de Bar Pimentel, pues pertenecen a Martín Pimentel. La primera lleva el apellido de su madre, que firma el interiorismo, y el segundo rinde tributo a su abuelo con una cocina popular y genuina, sencilla y asequible, a base de recetas de toda la vida. Por eso no es de extrañar que haya algún plato compartido como el calamar a la plancha con 'kimchi', ajo y perejil, y las zamburiñas con tomate confitado, ajo y perejil.

Ambos negocios forman parte de Grup Amicks, como Casa Pepi, Piel de Gallina, V de Vermut, Culkin y Sr. Antúnez. Todos ellos con ese punto "irreverente" del que tanto presumen en esta marisquería frente a ese local de 'piercings'.