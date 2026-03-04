Los mejores callos de España se hacen en un restaurante de Burgos (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Los mejores callos de España se hacen en un restaurante de Burgos

Casa Avelino (Burgos) elabora los mejores callos de España. El establecimiento hostelero burgalés se ha alzado con el primer premio en el cuarto Concurso Nacional de Callos, celebrado en Pola de Lena (Asturias), dotado con 1.500 euros. El podio lo han completado Casa Farpón Asador (Siero, Asturias), en segundo lugar, y La Consistorial (Mieres, Asturias), tercero. Los 22 finalistas, que procedían de Madrid, Burgos, Ciudad Real, Granada, Jaén, La Rioja y Asturias, han preparado en directo sus elaboraciones para que las catara el jurado, formado, entre otros, por los cocineros Xune Andrade (Monte), Juanjo Pérez (Cocinandos), Gonzalo Pañeda (Auga), todos ellos galardonados con una estrella Michelin, y Cristina Rey (La Gitana, ganadora del concurso en su primera edición).

El cartel de la exposición de huevos de Pascua en el Park Güell. / El Periódico

Exposición de huevos de Pascua en el Park Güell

El Park Güell y el Gremi de Pastisseria de Barcelona expondrán 'Gaudí en xocolata', una muestra de huevos de Pascua elaborados por maestros pasteleros en chocolate negro, blanco o con leche e inspirados en las formas, colores y símbolos del parque con motivo del centenario de su apertura a la ciudadanía. Serán 10 piezas que estarán expuestas del 17 de marzo al 9 de abril en la Sala Hipóstila. El huevo más votado por los visitantes se trasladará al Museu de la Xocolata y los restantes se probarán después de la 'trencadissa', la ruptura simbólica de las piezas de chocolate de la mona de Pascua que llevarán a cabo los alumnos de las escuelas del entorno del parque. Las obras son de Ernest Ameller (Bubó Barcelona), Carles Carreras (Pastisseria Xocolateria Núria, Terrassa), Miquel Chamorro (Brunells 1852, Barcelona), Lluís Costa (Vallflorida Xocolaters, Sant Esteve de Palautordera), Lluc Crusellas (Eukarya, Vic), Lluís Estrada (Pastisseria Mervier Canal, Barcelona), Natàlia Grau (Pastisseria Grau, Esparraguera), Josep Maria Rodríguez (La Pastisseria Barcelona), Saray Ruiz (EPGB, Barcelona) y Adan Sáez (Xocosave Xocolateria Confiteria, Riudoms).

Josep Queralt (Vinum, Hotel Mas d'en Bruno) gana el concurso de cocina con galera de Cambrils

Josep Queralt, chef de Vinum (Hotel Mas de Bruno), ha ganado el primer premio de la primera edición del Cambrils Galera Challenge Repsol, dotado con 3.000 €. Paula Malapeira, chef de Tendiez (Hotel Sofitel Barcelona Skipper), ha sido segunda (1.000 € ) y Claudia García Barón, alumna de la Escuela de Hotelería y Turismo de Cambrils que en días previos se había llevado el primer premio del concurso joven, ha quedado tercera y ha conseguido 50 litros de aceite de oliva virgen. En total, ocho chefs profesionales han competido a la gran final de este nuevo certamen de cocina creativa, que se ha celebrado en el parque modernista de Samà y que ha contado con un jurado presidido por Eduard Xatruch (Disfrutar) y conformado por los cocineros Arnau Bosch (Can Bosch), Rubén Campos (Rincón de Diego), Josep Moreno (Deliranto), Joan Gómez (Miramar) y Xavier Martín (Casa Macarrilla 1966).