Emprendedora de referencia

Maria Li Bao, la mujer que ha creado un pequeño imperio gastronómico alrededor de la cocina asiática

La empresaria ha puesto en marcha 7 marcas de restaurantes que cuentan con 20 locales a través del Grupo China Crown

La codiciada receta de pato laqueado estilo Pekín de China Crown

Memorias del señor Lam: impulsor de la cocina china en Barcelona, actor, maestro de kung-fu, acupuntor...

Maria Li Bao, dueña del grupo de restauración China Crown.

Maria Li Bao, dueña del grupo de restauración China Crown. / El Periódico

Cata Mayor

Cata Mayor

Uno de los máximos referentes de la cocina asiática en España es, sin duda, María Li Bao. La empresaria nacida en Qingtian en 1971 llegó a España una década después y, hoy en día, es la propietaria del Grupo China Crown, un pequeño imperio gastronómico único en España formado por siete restaurantes que cuentan con 20 locales en varias ciudades (Madrid, Barcelona, Alicante y Toledo) que giran alrededor de la cocina asiática.

Nacida en la región de Zheijang, pero con el corazón dividido entre Oriente y Occidente, Li Bao creció en Madrid desde los 10 años, adonde llegó sin saber castellano, lo que le permitió desarrollar una identidad bicultural que hoy en día impregna cada uno de sus proyectos. Su verdadero nombre era Baoli ("pequeño tesoro", en chino), pero la portera de la casa donde vivían en Madrid cambió le llamaba María.

Al frente del restaurante familiar con 17 años

Su pasión por la gastronomía no es casualidad, sino el resultado de una vida dedicada a la cocina tradicional china. Su vocación comenzó con 17 años, cuando asumió la responsabilidad de dirigir temporalmente el restaurante familiar, donde demostró su capacidad de liderazgo y gestión con naturalidad, dejando claro que podía llevar un negocio gastronómico. Ya entonces, aquella chica a la que le encantaba el interiorismo demostró que con su educación entre fogones y su respeto por la tradición podría salir adelante.

A los 24 años, asumió la dirección del primer China Crown en Madrid, un restaurante que dejó huella en la capital hasta su cierre en 2016. Lejos de rendirse, María se continuó su misión en Shanghai Mama, una cadena que ha conquistado a los amantes de la gastronomía asiática con su propuesta auténtica y sofisticada.

Técnica, tradición e innovación

En 2020, en plena reconfiguración del sector hostelero, decidió dar un paso más allá y reabrir China Crown en una nueva ubicación (Don Ramón de la Cruz, 6) donde ha logrado consolidar el restaurante como un templo de la cocina imperial china.

Por eso ha ido a más. Siempre fiel a su filosofía de combinar lo mejor de la cultura asiática con la esencia española, Li Bao ha creado otros seis conceptos gastronómicos basados en la cocina oriental: Sushi Bar Tottori, Gran Café Shanghai, Bao Li, Lelong Asian Club, Indochina Brasa y el más reciente, Kaito Hand Roll Bar. En cada uno ellos trata de preservar y compartir la riqueza de la gastronomía asiática en nuestro país, siempre con el denominador común del respeto por la técnica, la tradición y la innovación.

Al conocer el sector y tener la habilidad para anticiparse a las tendencias, ha alcanzado el éxito al tiempo que garantizaba la esencia de la auténtica gastronomía oriental. Cuenta, además, con la ayuda de su hermano, Felipe, al frente de la dirección gastronómica del grupo.

