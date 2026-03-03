Paradas gourmet
Los mejores restaurantes a dos calles o menos de la plaza de Francesc Macià
Te proponemos un paseo gastronómico por estos establecimientos ubicados cerca de este punto neurálgico de la zona alta
Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal
Los restaurantes de Sarrià y Pedralbes que sirven platos que gustan a todo el mundo
La plaza de Francesc Macià es uno de los puntos neurálgicos de la zona alta de Barcelona. Por eso sus alrededores están plagados sde restaurantes. Aquí seleccionamos unos cuantos que están a dos calles (o menos), es decir, a no más de cinco minutos a pie, de este céntrico enclave.
Coure
Albert Ventura es un veterano de la restauración barcelonesa y su casa, garantía de que saldrás feliz. Un 'up & down', una barra y un restaurante, que comenzó con una oferta diferenciada y ahora mezcla taburetes con mantelería buena. Prácticamente se come lo mismo en los dos ambientes, dependiendo de las prisas y el estado de ánimo del cliente. Esta es la propuesta de Coure.
Via Veneto
Fundado en 1967, camino de los 60 años, tiene al fin el gran libro de tapas rojas que sigue a un olvidado -pero imprescindible- texto firmado en el 2008 por el doctor Francesc Casas. El volumen recién estrenado lo escribe la periodista Trinitat Gilbert, lo fotografía Jordi Play y lo edita Planeta Gastro y el subtítulo es indiscutible: 'El gran restaurante de Barcelona'. Aquí tienes más información sobre esta obra 'biográfica' de Via Veneto.
Hisop
Oriol Ivern, con 20 años como propietario, es capaz de preparaciones singulares y de una inventiva siempre sabrosa y sugerente. Un buen ejemplo, por el que vale la pena acudir a su restaurante del pasaje de Marimon, 9, es su 'cabracho a la prensa con patatas. Pau Arenós te cuenta cómo lo prepara y qué bien sabe en esta crónica sobre su última visita a Hisop.
Grosso Napoletano
La cadena de pizzas artesanales triunfa en Barcelona con sus ruedas finas y elásticas de bordes gruesos que hacen en sus dos hornos de piedra con ingredientes traídos de Nápoles. Piezas bien hechas, sencillas, a precios asequibles y en un espacio de agradable estética industrial y moderna. Esta es la crónica de Grosso Napoletano.
Parking Sótano
Antes funcionaba mediante una fórmula consistente en dos tipos de entrecot de 500 gramos pensados para ser compartido entre dos personas, junto a una selección de acompañamientos, y ahora tiene otras opciones. Menú de mediodía laborable, servicio de 'delivery' y platos como el 'steak tartar' de ternera gallega. Clica aquí para conocer mejor cómo es Parking Sótano.
San Telmo
El restaurante San Telmo es un veterano de la zona que, tras triplicar los metros cuadrados en su última renovación, centra su oferta gastronómica en el horno de leña y los platos cocinados a la brasa, sin dejar de lado su claro acento mediterráneo, basado en los productos frescos y de temporada, con predilección por el kilómetro cero. Uno de los platos nuevos es este picantón al estilo Fez, reflejo del pasión por los viajes del propietario del local, Isidro Marquès; en este caso, tras visitar Marruecos. Aquí tienes la receta de San Telmo.
Colmado Wilmot
En la casa de comidas de Eugeni de Diego (A Pluma) y Ana Alvarado en el Upper Diagonal no quedas mal si te chupas los dedos con el ‘capipota’. Un bar con hechuras de restaurante es Colmado Wilmot.
Avenir
Roger Viñas y Chesco Salrach seducen con platos en los que los fondos son primordiales y que vindican la fonda, la taberna y la bodega. Tras su visita al restaurante, Arenós resumía así su trabajo: "Es una cocina de fondo: una cocina con fondo. Úsense aquí las preposiciones a conveniencia porque me refiero a lo mismo: existe un trabajo de base". Puedes leer aquí la crónica de Avenir.
Casa Tejada
El cocinero Romain Fornell prepara el bocadillo de bogavante con ejemplares frescos que saca de un tanque. Es uno de los platos por los que vale la pena visitar Casa Tejada.
Café de París
El restaurante de la zona alta (Mestre Nicolau, 16) ha resucitado recuperando tres iconos de la antigua carta como los garbanzos Luis y estrenando platos que conservan su filosofía de siempre: cocina directa y buen producto. Si quieres saber más, esta es la crónica de Café de París.
