Los mejores restaurantes de Barcelona para probar la Nova Cuina Catalana

Todas las cocinas del mundo están en Barcelona, y la catalana es una más. Casi secundaria en realidad. Pero que no tenga protagonismo no siginifica que no esté viva. Lo demuestran estos restaurantes de Barcelona que podrían etiquetarse como estandartes de la nueva cocina catalana: van más allá del fricandó y evolucionan el recetario con sus platos.

Carpacho de gamba y su coral con pistachos y mayonesa de gambas del restaurante Finorri. / Àlex Froloff

Finorri

El establecimiento del histórico Hotel Condal, que visitaron en su día Dalí y García Lorca, propone una carta elegante ejecutada por un trío de chefs de solvencia contrastada: cocina clásica contemporánea excelsa es lo que sirven en Finorri.

Las 'faves' con jugo de calamar y el calamar con jugo de 'faves' a la catalana de Direkte. / Jordi Otix

Direkte

Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.

El arroz de 'peu de porc' y galera de Teòric. / Zowy Voeten

Teòric

Oriol Casals y Teo Rubio han convertido su taberna gastro en un restaurante con mayúsculas sin desviarse del objetivo: exaltar la cocina catalana. El primero es un chef heterodoxo; el segundo se encarga de los vinos (¡una veintena de ellos a copas!). Su trabajo conjunto da como resultado el interesantísimo Teòric.

Jordi Vilà, chef de Alkimia. / JORDI COTRINA

Alkimia

Es uno de los más reputados chefs barceloneses, al frente de este restaurante con una estrella Michelin, donde aborda la cocina catalana desde una perspectiva renovadora. Así se come en Alkimia.

El flan de pato a la catalana de Incorrecte. / Jordi Cotrina

Incorrecte

Marcel Pons, con la pastelera Gabriela Figueroa como su mano derecha, ha abierto su restaurante en Sant Gervasi, un comedor en rojo donde reinterpretan la cocina catalana. Se llama Incorrecte.

La 'pilota' con patatas fritas especiadas de Arraval. / Sandra Román

Arraval

Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: ' nova cuina catalana ' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà – y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. Así se come en Arraval .

El 'suquet' de gambas de Quirat. / Enrique Marco

Quirat

El Hotel InterContintental Barcelona se pone en manos de Víctor Torres, que ya tiene una estrella Michelin por Les Magnòlies (Arbúcies), para su restaurante gastronómico, que pretende convertirlo en un "referente gastronómico de la ciudad". ¿Cómo? Haciendo pedagogía con iconos de la cocina local en Quirat.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca. / Macarena Pérez

Franca

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible. Sí, hay esperanza en manos de chefs treintañeros como este trío de Franca.

La ensalada con espaguetis de aguacate y ajoblanco de chufa de Insolent. / JORDI OTIX

Insolent

Cuatro profesionales jóvenes, dos en la sala y dos en la cocina, se han instalado en la plaza del Sol de Gràcia con una fresca mirada sobre la tradición. Y el resultado de su trabajo es Insolent.

El tartar de tomate del restaurante Maleducat. / Alex Froloff

Maleducat

El cocinero Víctor Ródenas y los hermanos Marc e Ignasi García se apartan de la rutina de los platos fijos en favor de los platillos volantes en este restaurante de Sant Antoni. "Queremos la libertad de trabajar fuera de carta", te cuentan en Maleducat.

El canelón de rabo de vacuno con alcachofas de 77 kilos. / Zowy Voeten

77 kilos

Un restaurante en un local discreto, con una oferta meditada de vinos, pastas propias y platillos con conciencia, elaborados con semillas poco frecuentes. Así es 77 kilos.

Carrillera de ternera de La Sosenga. / MANU MITRU

La Sosenga

Marc Pérez y Tania Doblas han abierto un oasis en el territorio hiperturístico del centro de Barcelona, casi en el Portal del Àngel: platos con alma, corazón y gusto. Probó Pau Arenós el menú de mediodía (18 €) y se quedó "enganchado" a la 'sablé' con puerros y miel, huevo curado y rallado y 'velouté' de alcaparras. "Comprendí que quien defendía el fuerte era un chef con fuste", escribió sobre su visita a La Sosenga.

Noticias relacionadas

El conejo en escabeche de la Fonda Balmes. / Jordi Otix

Fonda Balmes

Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio en Fonda Balmes.