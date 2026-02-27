3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Kiosko Universal, Salsa Street Food y Can Codina

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Kiosko Universal La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Así se come en Kiosko Universal.

Los huevos con gambas al ajillo de Kiosko Universal. / MANU MITRU

Salsa Street Food Alejandro Ferrer, Santiago Giralt y Carlos Matas triunfan con sus dos "taquerías mediterráneas", en las que juegan con la gastronomía mexicana y la catalana (¡un taco de fricandó, una croqueta de cochinita pibil, una ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino!). Puedes gritar sin problemas eso de 'Visca México, cabrons'! en Salsa Street Food.

Varios platos del restaurante Salsa Street Food, con la ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino en primer plano. / Pau Gràcia

Can Codina Este establecimiento de Gràcia tiene entre semana un menú del día con cuatro primeros y cuatro segundos muy variados a elegir, con bebida, postre o café. Más allá de esta fórmula, este restaurante vale la pena por una carta en la que se combinan las tapas tradicionales, los platillos y sus celebradas croquetas, además de quesos artesanos, embutidos y hamburguesas elaboradas con carnes de proximidad. Así es Can Codina.