Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Kiosko Universal, Salsa Street Food y Can Codina

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

El 'bacallà a la llauna' de Kiosko Universal.

El 'bacallà a la llauna' de Kiosko Universal. / MANU MITRU

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Kiosko Universal

Kiosko Universal

La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Así se come en Kiosko Universal.

Los huevos con gambas al ajillo de Kiosko Universal.

Los huevos con gambas al ajillo de Kiosko Universal. / MANU MITRU

Salsa Street Food

Salsa Street Food

Alejandro Ferrer, Santiago Giralt y Carlos Matas triunfan con sus dos "taquerías mediterráneas", en las que juegan con la gastronomía mexicana y la catalana (¡un taco de fricandó, una croqueta de cochinita pibil, una ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino!). Puedes gritar sin problemas eso de 'Visca México, cabrons'! en Salsa Street Food.

Varios platos del restaurante Salsa Street Food, con la ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino en primer plano.

Varios platos del restaurante Salsa Street Food, con la ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino en primer plano. / Pau Gràcia

Can Codina

Can Codina

Este establecimiento de Gràcia tiene entre semana un menú del día con cuatro primeros y cuatro segundos muy variados a elegir, con bebida, postre o café. Más allá de esta fórmula, este restaurante vale la pena por una carta en la que se combinan las tapas tradicionales, los platillos y sus celebradas croquetas, además de quesos artesanos, embutidos y hamburguesas elaboradas con carnes de proximidad. Así es Can Codina.

El arroz caldoso de marisco del menú del día del restaurante Can Codina.

El arroz caldoso de marisco del menú del día del restaurante Can Codina. / Alberto García Moyano

