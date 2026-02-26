Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabores auténticos

De Rumanía a Hungría pasando por Alemania a través del paladar sin salir del Eixample

Te recomendamos restaurantes de Barcelona que representan más que bien la gastronomía de estos países centroeuropeos

Los mejores restaurantes con acento francés de Barcelona

Los restaurantes italianos de Barcelona que no puedes perderte

El cocinero Zsolt Beke, del restaurante Hungaryto, con el descomunal 'lángos' recién cocinado.

El cocinero Zsolt Beke, del restaurante Hungaryto, con el descomunal 'lángos' recién cocinado. / Òscar Gómez

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Barcelona, ciudad cosmopolita donde las haya, tiene restaurantes que sirven platos de casi todo el mundo. De lugares lejanos y exóticos pero también de sitios más cercanos. Aunque hay algunas zonas que, pese a ser más o menos próximas a nuestras latitudes, no tienen mucha representación, como el centro de Europa. Eso sí, los que hay, están muy bien. Aquí tienes un par que te permiten viajar a través del paladar de Rumanía a Hungría pasando por Alemania sin salir del Eixample.

Los tres 'goulash' de Hungaryto, con el de codillo en primer plano.

Los tres 'goulash' de Hungaryto, con el de codillo en primer plano. / Òscar Gómez

Hungaryto

El restaurante Hungaryto borda los platos del país centroeuropeo. Un recetario canónico, sin concesiones a la fusión o al mestizaje. Pura Hungría en pleno Eixample. Te lo explicamos bien en esta crónica sobre Hungaryto.

Los 'sarmale' con polenta y nata agria del restaurante Transilvania.

Los 'sarmale' con polenta y nata agria del restaurante Transilvania. / Òscar Gómez

Transilvania

Este agradable establecimiento te lleva de viaje a Rumanía desde el Eixample con los platos tradicionales del país centroeuropeo. Las recetas de las madres y las abuelas de aquel país se cocinan en el restaurante Transilvania.

La fachada de la cervecería Alt Heidelberg.

La fachada de la cervecería Alt Heidelberg. / El Periódico

Alt Heidelberg

El histórico negocio, que nació el 19 de marzo de 1934 en la ronda de la Universitat, 5, es la cervecería alemana más emblemática de Barcelona. Cuenta con más de 50 cervezas y platos de gastronomía del país centroeuropeo como el 'eisbein' (codillo hervido), el 'gulash' (ternera estofada con pimentón de la Vera), el chucrut, las salchichas hervidas o a la plancha, nunca fritas (fránkfurts, 'bratwurts', 'bockwursts'...), las hamburguesas... Así es Alt Heidelberg.

