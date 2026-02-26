De Rumanía a Hungría pasando por Alemania a través del paladar sin salir del Eixample

Barcelona, ciudad cosmopolita donde las haya, tiene restaurantes que sirven platos de casi todo el mundo. De lugares lejanos y exóticos pero también de sitios más cercanos. Aunque hay algunas zonas que, pese a ser más o menos próximas a nuestras latitudes, no tienen mucha representación, como el centro de Europa. Eso sí, los que hay, están muy bien. Aquí tienes un par que te permiten viajar a través del paladar de Rumanía a Hungría pasando por Alemania sin salir del Eixample.

Los tres 'goulash' de Hungaryto, con el de codillo en primer plano. / Òscar Gómez

Hungaryto

El restaurante Hungaryto borda los platos del país centroeuropeo. Un recetario canónico, sin concesiones a la fusión o al mestizaje. Pura Hungría en pleno Eixample. Te lo explicamos bien en esta crónica sobre Hungaryto .

Los 'sarmale' con polenta y nata agria del restaurante Transilvania. / Òscar Gómez

Transilvania

Este agradable establecimiento te lleva de viaje a Rumanía desde el Eixample con los platos tradicionales del país centroeuropeo. Las recetas de las madres y las abuelas de aquel país se cocinan en el restaurante Transilvania .

La fachada de la cervecería Alt Heidelberg. / El Periódico

Alt Heidelberg

El histórico negocio, que nació el 19 de marzo de 1934 en la ronda de la Universitat, 5, es la cervecería alemana más emblemática de Barcelona. Cuenta con más de 50 cervezas y platos de gastronomía del país centroeuropeo como el 'eisbein' (codillo hervido), el 'gulash' (ternera estofada con pimentón de la Vera), el chucrut, las salchichas hervidas o a la plancha, nunca fritas (fránkfurts, 'bratwurts', 'bockwursts'...), las hamburguesas... Así es Alt Heidelberg.