Sabores auténticos
De Rumanía a Hungría pasando por Alemania a través del paladar sin salir del Eixample
Te recomendamos restaurantes de Barcelona que representan más que bien la gastronomía de estos países centroeuropeos
Los mejores restaurantes con acento francés de Barcelona
Los restaurantes italianos de Barcelona que no puedes perderte
Barcelona, ciudad cosmopolita donde las haya, tiene restaurantes que sirven platos de casi todo el mundo. De lugares lejanos y exóticos pero también de sitios más cercanos. Aunque hay algunas zonas que, pese a ser más o menos próximas a nuestras latitudes, no tienen mucha representación, como el centro de Europa. Eso sí, los que hay, están muy bien. Aquí tienes un par que te permiten viajar a través del paladar de Rumanía a Hungría pasando por Alemania sin salir del Eixample.
Hungaryto
El restaurante Hungaryto borda los platos del país centroeuropeo. Un recetario canónico, sin concesiones a la fusión o al mestizaje. Pura Hungría en pleno Eixample. Te lo explicamos bien en esta crónica sobre Hungaryto.
Transilvania
Este agradable establecimiento te lleva de viaje a Rumanía desde el Eixample con los platos tradicionales del país centroeuropeo. Las recetas de las madres y las abuelas de aquel país se cocinan en el restaurante Transilvania.
Alt Heidelberg
El histórico negocio, que nació el 19 de marzo de 1934 en la ronda de la Universitat, 5, es la cervecería alemana más emblemática de Barcelona. Cuenta con más de 50 cervezas y platos de gastronomía del país centroeuropeo como el 'eisbein' (codillo hervido), el 'gulash' (ternera estofada con pimentón de la Vera), el chucrut, las salchichas hervidas o a la plancha, nunca fritas (fránkfurts, 'bratwurts', 'bockwursts'...), las hamburguesas... Así es Alt Heidelberg.
