Restaurantes de Barcelona donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Los precios cada vez nos dejan menos posibilidades de darnos un homenaje gastronómico, pero si buscas con tino encontrarás restaurantes donde podrás comer muy ricamente sin ser muy rico. De hecho, con tan solo 25 euros vas a tener suficiente para disfrutar de tal manera que lo recordarás el resto de tus días en estos establecimientos que te recomendamos. ¡Toma nota!

Xuba

Los tacos al pastor de Xuba. / Jordi Cotrina

Antonio Sáez y Raúl Salcido han dejado atrás restaurantes y hoteles multiestrellados por la cocina directa. "Esto es una taquería. No un restaurante mexicano con tacos. Reivindicamos al taquero", explican. Y lo cierto es que los tacos de Xuba son estelares.

Bodega Borràs

La versión de la gilda, emplatada, del restaurante Borràs. / Jordi Cotrina

Dicen los hermanos Muñoz Borràs, Roger y Adrià: "Queremos servir la comida que nos gusta, comida de toda la vida, comida y vinos". ESa comida la elabora Álex Clavijo, nacido en Ecuador, con larga experiencia gastro en Catalunya y exconcursante de 'Top Chef'. Su reclamo es la gilda cocinada y emplatada: jurel (curado sal/azúcar), punteado con una emulsión de aceitunas y anchoas cortadas y, en la base, un cremoso de piparras/cilantro, lo que le da un punto acevichado. Es uno de los platos que triunfan en Bodega Borràs.

Demo Gastrobar

El bocadillo de carrillera de cerdo. / Ferran Nadeu

Guisos, tortillas al momento, bocadillos, clásicos con personalidad: Marc Agelet quiere encontrar su sitio en la competitiva restauración barcelonesa. Ojito al plato del día con pan y bebida a 10 €. Así que id, sentaos, disfrutad. Así es su trabajo en Demo Gastrobar.

La Brasa de Pirenaicas

Butifarra blanca y negra y chistorra de La Brasa de Pirenaicas. / Pau Arenós

Este establecimiento responde al éxito de La Fonda de Pirenaicas . Los llenazos de esa novedad del 2024, donde es posible la reserva, han hecho que el restaurador Miguel Puchol, Miki, busque un ‘spin-off’ en la puerta de al lado, donde no existe la posibilidad de que te guarden la plaza. Esto es lo que se come en La Brasa .

Bo de Bernat

Los 'peus i tripa' de cordero. / Laura Guerrero

Algunos de los mejores platos de cocina catalana en Barcelona, y a un precio de risa, salen de las manos de una familia de filipinos, con Bernardo Dalisay a la cabeza. Tripa de cordero, croquetas de sepia y conejo con caracoles son algunos de los platos que valen la pena de Bo de Bernat.

El 'capipota' de Cafè de l'Acadèmia. / Marc Asensio

Cafè de l'Acadèmia

Regresó después de tres años cerrado víctima de la pandemia. La resurrección llega de la mano del nuevo propietario, Grupo San Telmo (San Telmo, El Canalla, Palo Santo, Bistró Mató y Tantarantana), que a mediados de junio de 2024 levantó la persiana del emblemático establecimiento abierto en 1987. Como años atrás, es una casa de comidas que ofrece cocina catalana tradicional y platos y platillos mediterráneos bien hechos. Al frente, dos venezolanos, los hermanos Esther y Armando Álvarez, (este tiene a 110 metros un restaurante donde pegan tiros, Capet, paraíso de los amantes de la caza). Así se come ahora en Cafè de l'Acadèmia.

Gegant

Plato de lengua y 'samfaina' del restaurante Gegant. / Irene Vilà Capafons

Poblenou crece como destino gastro: Joan Vallès, Iván Fernández y Jordi Mestre gestionan una casa de comidas a buen precio para atraer al público joven. ¡Qué bacalao en un menú de mediodía con mantel! Así de grande es el pequeño Gegant.

Algrano

Los 'linguine' con langostinos y calamar del restaurante Algrano. / ELISENDA PONS

Gabriele Milani ha trabajado en restaurantes mundiales y ha decidido que el primero de su propiedad esté especializado en tallarines y raviolis. "El currículo de Gabriele es abultado y pasa por Lasarte, con Martín Berasategui y Paolo Casagrande, en el Hotel Monument; el primer Àbac, el parisino Le Taillevent o el londinense Galvin at Windows y a mí, tipos así, formados para lanzar sondas a Marte, que tengan los pies en la Tierra y se enfanguen con un menú de mediodía de 15,90 € me parece provechoso (para nosotros) y saludable (para él)". Así de bien habla Pau Arenós sobre Algrano.

Lanto

Los shiitakes con pecorino y mayonesa al carbón. / Jordi Cotrina

Ricardo García consigue un prodigio en el barrio del Clot con su pequeño restaurante: una degustación de 5 platos y pan y mantequilla hechos en la casa. Allí, el cliente solo elige el segundo, entre carne y pescado: los tres entrantes y el postre son cosa del cocinero. Esto es lo que se come en Lanto.

Per Feina

Las lentejas con calamarcitos y fuagrás / Joan Cortadellas

Rafa Zafra, el chef del caviar que triunfa en Estimar y Amar en El Palace, se acerca a nuevos públicos con un establecimiento de guisos que da desayunos y comidas en días laborables en el 22@. Deja sobre la mesa -literal: en un sobre- una carta, con una treintena de platos, a precio de menú: 18 €. Y, para sibaritas sin prisa, algunas viandas fuera de ese rango. Aquí te contamos qué platos sirve el cocinero en Per Feina.

La Sosenga

Los 'ceps' con cremoso de piñones. / Manu Mitru

Marc Pérez y Tania Doblas han abierto un oasis en el territorio hiperturístico del centro de Barcelona, casi en el Portal del Àngel: platos con alma, corazón y gusto. Probó Pau Arenós el menú de mediodía (18 €) y se quedó "enganchado" a la 'sablé' con puerros y miel, huevo curado y rallado y 'velouté' de alcaparras. "Comprendí que quien defendía el fuerte era un chef con fuste", escribió sobre su visita a La Sosenga.

Bullanga

El 'trinxat' con butifarra negra y 'cansalada'. / Joan Cortadellas

Roger Sánchez, que estuvo en Terra d'Escudella, ha abierto una casa de comidas en la que solo sirve desayunos potentes y menús de mediodía: es tiempo de bullicio y jolgorio. Se llama Bullanga.

Casa Masala

El 'biryani' de pluma ibérica. / Manu Mitru

La propiedad catalanoindia hace que el planteamiento sea distinto al de un restaurante indio convencional, no así la calidad de los platos. La frase que soporta Casa Masala se comprende enseguida: "El curri bar de tota la vida", dicen. Lo podríamos tomar con humor (también), pero la idea es que el cliente entre con la misma naturalidad con la que, en otros establecimientos, pide una caña y un jugoso (si tiene suerte) triángulo de tortilla. Así se come en Casa Masala.

Warike

El tiradito de corvina y salsa cremosa de gamba. / FERRAN NADEU

Jeff Espinoza y Roser Comellas han asentado su proyecto en Poblenou, que primero fue una furgoneta y después ocupó un lugar clandestino. Así se come en este Warike sin ruedas y a la vista de todo el mundo.

Dr. Zhang

Los 'wanton' de cerdo y langostino. / JORDI OTIX

Elia Caral ha abierto otro establecimiento dedicado a los ‘dumplings’, con Giulia Campazzi en la cocina, y con un repertorio de tapas asiáticas. El primero está en la calle de Sepúlveda; este, en la de Aribau. Ambos se llaman igual, Dr Zhang.

Pibä

Pinchos del restaurante Pibä (Barcelona). /

Este restaurante del Eixample sirve unos pinchos originales de sabores potentes que combinan con su amplia gama de cervezas. Por cierto, no tienen postres ni cubiertos, pero te aseguramos que no te importará lo más mínimo. Así de bien lo hacen en Pibä.

Santa Magdalena

Los macarrones del Santa Magdalena. / Jordi Otix

Quim Marqués cerró el Suquet de l’Almirall en el 2018; abrió con su hija Paula, nutricionista, el espacio “cultulinario” L'ExquisEat en el 2020 y ambos acaban de dar nueva vida al bar vecino que traspasaban. Se llama Santa Magdalena.

Món Việt

El 'phô' con ternera y tallarines de arroz de Món Viêt. / Jordi Otix

Anh-Van Chac y Carles Amat están al frente de este establecimiento donde el ‘phô’ es capital y sirven platos que honran la memoria familiar. Y, seguramente, el título mejor restaurante vietnamita de Barcelona debería ser para Món Việt.

Oníric

La corvina con escabeche de mandarina de Oníric. / Jordi Cotrina

Jonatan Izquierdo y Laura Humanes salen a jugar con un restaurante sin banderas en Gràcia en el que las cocinas del mundo se cruzan y confraternizan. Así le fue a Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, la visita a Oníric.

Faire

El aguacate asado de Faire. / Maria Astrand

Este restaurante que apuesta por la sostenibilidad sorprende por los sabores intensos en cada una de sus elaboraciones, tan verdes como divertidas y originales. Esto es lo puedes (y debes) comer en Faire.

El curri de merluza y calabaza de El Provisional. / Ferran Nadeu

El Provisional

El menú de mediodía es el registro al que se acoge Sergi Marquès, aunque alejándose de rutinas y en busca de una oferta potente, personal y currada. La pudimos probar en El Provisional.

Las albóndigas con sepia de L'Artesana de Santa Eulàlia. / Zowy Voeten

L'Artesana de Santa Eulàlia

L'Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios y la voluntad de servir al barrio. Su fuerte es el menú con gracia a precio de flotador. Qué bueno que viniste, L'Artesana de Santa Eulàlia.