Creatividad a mano
Estos son los bocadillos más originales de Barcelona
Te recomendamos bares y restaurantes de Barcelona cuyos bocatas no dejarán de sorprenderte
Estos son los mejores bocadillos de Barcelona
El peor bocadillo del mundo, por Pau Arenós
Hace tiempo que los bocadillos son algo más que un recurso simple para llenar el buche. Son muchos los lugares donde bordan los entrepanes; algunos, además, tiran por la vía de la creatividad. Como estos bares y restaurantes de Barcelona que sirven bocadillos que te volverán majareta por su originalidad.
Guisos, tortillas al momento, bocadillos, clásicos con personalidad: Marc Agelet quiere encontrar su sitio en la competitiva restauración barcelonesa. Ojito al plato del día con pan y bebida a 10 €. Así que id, sentaos, disfrutad. Así es su trabajo en Demo Gastrobar.
Juanlu Pérez, uno de los tres socios del Bar Torpedo junto a Rafa Peña y Biel Gavaldà, explica el porqué del nombre: "Salió de un 'brainstorming'". En EEUU llaman submarino o torpedo a ciertos bocadillos alargados. De la carta de diez bocatas, el de albóndigas con tomate, mozzarella y albahaca es el que se asemeja al proyectil. Aunque destacable, es el menos explosivo de los cuatro que cené un martes en el Bar Torpedo. Leer más sobre Bar Torpedo.
Bardeni ha convertido en 'bocadilleables' varios platos clásicos de su carta de carnes. Pansdeni se llama el invento, únicamente disponible en formato 'take away'. ¿Puede un bocadillo ser alta cocina? Aquí tienes la respuesta: se llama Pansdeni.
Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. El 'bao' con doble fermentación y aceite de oliva relleno de un guiso de vacuno (no de buey ni de toro), intenso, pornográfico, es de 2015. Pero hay más cosas ricas. Te las contamos en esta crónica de Casa Xica.
Santiago Macías y Vanessa Zorzoli se unen a Pedro Colombatti y Sofía Varela en este local del barrio de El Putxet tras triunfar con i Latina (Buenos Aires), restaurante revelación de 2015, según 50 Best Restaurant's Latinoamérica. Sirven bocadillos "originales y épicos" en Bar Fàbula.
Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!
Este bar-cafetería en la zona de El Putxet i el Farró triunfa desde el mismo momento que abrió con su original propuesta: bocadillos japoneses y vinos naturales. Es el 'match' perfecto de Kome.
Esta bocadillería de Barcelona elabora sus panes, embutidos, salsas... Allí es posible zampar, en mesas altas o en el comedorcito, y es factible comprar lo expuesto en una nevera: la mantequilla, los 'garums', las piparras, los pepinillos, las salchichas y la sobrasada picante y, aparte, los panes, que no 'paninos'. No preparan 'paninos', pero sí ultra bocatas en Ultrapaninos Marín.
En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.
Tres amigos y socios, y compañeros de trabajo en distintos restaurantes, han decidido abrir una pequeña casa con barra, comedor y brasa ‘japo’. Carta corta con enunciados de dos o tres palabras, descaro y proximidad en el trato, producto asequible, menaje práctico, servilleta de papel, vinos naturales... Bienvenidos a El Rectangle.
