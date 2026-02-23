Estos son los bocadillos más originales de Barcelona

Hace tiempo que los bocadillos son algo más que un recurso simple para llenar el buche. Son muchos los lugares donde bordan los entrepanes; algunos, además, tiran por la vía de la creatividad. Como estos bares y restaurantes de Barcelona que sirven bocadillos que te volverán majareta por su originalidad.

Demo Gastrobar Guisos, tortillas al momento, bocadillos, clásicos con personalidad: Marc Agelet quiere encontrar su sitio en la competitiva restauración barcelonesa. Ojito al plato del día con pan y bebida a 10 €. Así que id, sentaos, disfrutad. Así es su trabajo en Demo Gastrobar.

El bocadillo de carrillera de cerdo. / Ferran Nadeu

Bar Torpedo Juanlu Pérez, uno de los tres socios del Bar Torpedo junto a Rafa Peña y Biel Gavaldà, explica el porqué del nombre: "Salió de un 'brainstorming'". En EEUU llaman submarino o torpedo a ciertos bocadillos alargados. De la carta de diez bocatas, el de albóndigas con tomate, mozzarella y albahaca es el que se asemeja al proyectil. Aunque destacable, es el menos explosivo de los cuatro que cené un martes en el Bar Torpedo. Leer más sobre Bar Torpedo.

Bocadillo de callos de Bar Torpedo. /

Bardeni-Pansdeni Bardeni ha convertido en 'bocadilleables' varios platos clásicos de su carta de carnes. Pansdeni se llama el invento, únicamente disponible en formato 'take away'. ¿Puede un bocadillo ser alta cocina? Aquí tienes la respuesta: se llama Pansdeni.

'El Garrinet', el bocadillo de lechón desmigado. / Òscar Gómez

Casa Xica Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. El 'bao' con doble fermentación y aceite de oliva relleno de un guiso de vacuno (no de buey ni de toro), intenso, pornográfico, es de 2015. Pero hay más cosas ricas. Te las contamos en esta crónica de Casa Xica.

El 'bao' con guiso de rabo de vacuno de Casa Xica. / Marc Asensio

Bar Fàbula Santiago Macías y Vanessa Zorzoli se unen a Pedro Colombatti y Sofía Varela en este local del barrio de El Putxet tras triunfar con i Latina (Buenos Aires), restaurante revelación de 2015, según 50 Best Restaurant's Latinoamérica. Sirven bocadillos "originales y épicos" en Bar Fàbula.

Santiago Macías, Vanessa Zorzoli, Sofía Varela y Pedro Colombatti en la barra de Bar Fàbula. / Zowy Voeten

Pizzicato Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!

El bikini de guiso de pollo con crema de castaña y 'demi-glace' de Pizzicato. / Manu Mitru

Kome Este bar-cafetería en la zona de El Putxet i el Farró triunfa desde el mismo momento que abrió con su original propuesta: bocadillos japoneses y vinos naturales. Es el 'match' perfecto de Kome.

Marc Brunet, con un bocadillo japonés y varios vinos naturales, en Kome. / Jordi Otix

Ultrapaninos Marín Esta bocadillería de Barcelona elabora sus panes, embutidos, salsas... Allí es posible zampar, en mesas altas o en el comedorcito, y es factible comprar lo expuesto en una nevera: la mantequilla, los 'garums', las piparras, los pepinillos, las salchichas y la sobrasada picante y, aparte, los panes, que no 'paninos'. No preparan 'paninos', pero sí ultra bocatas en Ultrapaninos Marín.

El mollete de mortadela de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

Barra Oso En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

El sándwich crujiente de callos y morro de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Rectangle Tres amigos y socios, y compañeros de trabajo en distintos restaurantes, han decidido abrir una pequeña casa con barra, comedor y brasa ‘japo’. Carta corta con enunciados de dos o tres palabras, descaro y proximidad en el trato, producto asequible, menaje práctico, servilleta de papel, vinos naturales... Bienvenidos a El Rectangle.