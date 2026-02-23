Guía Macarfi 2026: los mejores restaurantes de España (salvo las islas)

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha acogido, la noche de este lunes, la gala de los Premios Macarfi, en los que han galardonado a los Top of the Tops (restaurantes que han encabezado los 'rankings' tres años seguidos), los Rookies del Año y los Top 10/15 de cada comunidad autónoma, y se ha presentado la 11ª edición de la guía Macarfi, la primera que abarca toda la España peninsular (los establecimientos de Baleares y Canarias tendrán que esperar a 2027 para aparecer en la publicación). A la cita han acudido más de 200 chefs de renombre, además de empresarios y políticos.

La edición en papel de la guía Macarfi 2026, en castellano e inglés, recoge los Top 100 o Top 50 de cada comunidad autónoma según su densidad de población, e incluye además los Top 25 de cada provincia. Además de los grandes 'rankings', la guía incorpora distintas clasificaciones especiales. Entre ellas, la Selección Macarfi, que reúne restaurantes relevantes, aunque no necesariamente estén en los primeros puestos de la clasificación general. También aparecen los mejores por tipo de cocina, decoración, servicio y las categorías Joyas por descubrir y Most Popular. A ello se suman los Rookies, que distinguen las mejores nuevas aperturas del año.

Fontané, Rookie del Año

Los Top of the Tops premiados han sido Disfrutar y El Celler de Can Roca, de Catalunya; Diverxo, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi. Desaparecen de los 'rankings' tras recibir este reconocimiento especial. El Rookie del Año ha sido Fontané, mientras que Itzuli (Euskadi) ha sido considerada la segunda mejor apertura y Ancestral (Comunidad de Madrid), la tercera.

Los que lideran los 'rankings' de cada comunidad autónoma son: Cocina Hermanos Torres (Catalunya), Desde 1911 (Comunidad de Madrid), Azurmendi (Euskadi), El Portal de Echaurren (La Rioja), /esRicard Camarena (Comunitat Valenciana), Bardal (Andalucía), Cenador de Amós (Cantabria), Casa Marcial (Principado de Asturias), Culler de Pau (Galicia), Asador Galino Pueyo (Aragón), Molino de Urdániz (Comunidad Foral de Navarra), Cabaña Buenavista (Región de Murcia), Iván Cerdeño (Castilla-La Mancha), Lera (Castilla y León) y Atrio (Extremadura).

Casi 5.000 restaurantes analizados

Manuel Carreras Fisas, presidente y fundador de Macarfi, ha hablado del Club Macarfi, que propone experiencias y viajes gastronómicos exclusivos, un 'e-commerce' con productos gurmet difíciles de encontrar y ventajas en hoteles colaboradores a cambio de una cuota anual de 250 €. Esta iniciativa empezó su andadura en septiembre de 2023 y cuenta con 350 socios particulares y 400 socios corporativos. Algunas de las actividades que ha organizado durante 2025 han sido cerrar Disfrutar, Asador Etxebarri y Desde 1911 en exclusiva para los socios, un viaje al Palacio Marqués de Vargas durante la vendimia, catas, cenas a cuatro manos y visitas privadas a exposiciones culturales.

La guía Macarfi nació en octubre de 2015 como un proyecto urbano centrado en Barcelona, donde se reseñaban los restaurantes más interesantes de la ciudad. Once años después, la guía cubre por primera vez toda la España peninsular. El próximo paso será en 2027, con la incorporación de las islas Baleares y Canarias. La publicación analiza y puntúa casi 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, que aportan sus opiniones y puntuaciones de desinteresada y anónima. Todas las reseñas recibidas sobre un mismo establecimiento se integran en una única crítica final.