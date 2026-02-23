Guía Macarfi 2026: estos son los mejores restaurantes de Catalunya

La 11ª edición de la guía Macarfi, la primera que abarca toda la España peninsular (los restaurantes de Baleares y Canarias tendrán que esperar a 2027 para aparecer en la publicación), ya se ha dado a conocer en una gala en Madrid a la que han acudido más de 200 chefs de renombre, además de empresarios y políticos. Casi 5.000 establecimientos han sido analizados por los colaboradores de la publicación.

La edición en papel de la guía Macarfi 2026, en castellano e inglés, recoge los Top 100 o Top 50 de cada comunidad autónoma según su densidad de población, e incluye además los Top 25 de cada provincia. Además de los grandes 'rankings', la guía incorpora distintas clasificaciones especiales. Entre ellas, la Selección Macarfi, que reúne restaurantes relevantes, aunque no necesariamente estén en los primeros puestos de la clasificación general. También aparecen los mejores por tipo de cocina, decoración, servicio y las categorías Joyas por descubrir y Most Popular. A ello se suman los Rookies, que distinguen las mejores nuevas aperturas del año.

Fontané, Rookie del Año

Los Top of the Tops premiados han sido Disfrutar y El Celler de Can Roca, de Catalunya; Diverxo, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi. Desaparecen de los 'rankings' tras recibir este reconocimiento especial. El Rookie del Año ha sido Fontané, mientras que Itzuli (Euskadi) ha sido considerada la segunda mejor apertura y Ancestral (Comunidad de Madrid), la tercera.

Los mejores restaurantes de Catalunya, según la guía Macarfi 2026

La escalivada hecha ravioli y rellenada con chuleta de cerdo ibérico de Cocina Hermanos Torres. / EP

'Top 15' de Catalunya

'Top 10' de la provincia de Barcelona

'Top 10' de la provincia de Girona

El ravoli de bogavante con vieira de Can Bosch. / Pau Arenós

'Top 10' de la provincia de Tarragona

La tabla de entrantes de La Boscana, con el embutido de caqui. / Jordi V. Pou

'Top 10' de la provincia de Lleida