Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Arraval, Yakumanka y Batea
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en BCN: cervecería gurmet, platos caseros y 'brunch' elegante
Planazo para el fin de semana en BCN: cocina catalana moderna y un menú con rumba
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà– y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. Así se come en Arraval.
Gastón Acurio hermana el ají y el Mediterráneo en esta cebichería que solo trabaja con pescado salvaje. Este febrero, el restaurante presenta una carta especial con dos pisco sour solidarios, Tierra Negra (pisco acholado, sésamo negro, miel de jengibre y limón amarillo) y Flor de la Costa (pisco torontel, azahar, limón amarillo y soda de hierba luisa). Parte de los beneficios que generen su venta se destinarán a apoyar a jóvenes talentos culinarios en Perú a través del Instituto Culinario Pachacútec. Esto es lo que se come en Yakumanka.
Esta marisquería catalanogallega moderna propiedad de los mismos dueños que Besta: Manu Núñez, Marta Morales y Carles Ramon. Este domingo 22 de febrero, el restaurante recibirá a Daniel López, chef de O Camiño do Inglés (Ferrol), que elaborará un menú degustación compuesto por siete platos maridados con cervezas que reinterpreta la tradición catalana del vermut de los domingos al mediodía con una mirada gallega: anchoa, 'xurela' en escabeche, zorza, pulpo a la bordalesa, merluza, tarta de castañas de Ferrol... Cuesta 50 €. Si no puedes ir ese día, aquí te contamos cómo es Batea.
