Apuestas seguras
Dos buenos restaurantes para comer arroz a media hora de València
Te proponemos estos establecimientos que triunfan con su manejo del grano
La paella valenciana ya es Bien de Interés Cultural Inmaterial
Paella para novatos: cómo convertirse en maestro arrocero en unos minutos
València es la meca de la paella; puedes comerla en muchos establecimientos. Pero, más allá de la ciudad, ¿a dónde ir? Aquí te proponemos dos buenos restaurantes para disfrutar de un gran arroz a media hora de la capital del Turia. Son estos.
Las Bairetas (Chiva)
Impresionan las cifras de este restaurante: son 400 metros cuadrados en la localidad de Chiva, donde cocinan paella valenciana con leña y una quincena de arroces distintos. Llegan a preparar 120 a la vez en el paellero más grande del mundo. Se llama Las Bairetas.
Rioja (Benissanó)
Vicente Rioja Pastor prepara la paella con la concentración que los matemáticos aplican a un teorema complejo. Hace cien años que la familia Rioja está en el negocio de la hospitalidad en el pueblo de Benissanó, a media hora en coche de València, pero ha pasado solo una década desde que Vicente se empeñara en encontrar la fórmula de la paella valenciana perfecta. Sus admiradores son ditirámbicos: «La mejor paella del mundo». La probó una noche Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, y durmió "como un bendito". Así de buenas son las paellas de Rioja.
