Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaBorrasca PedroViviendaDAO PolicíaGonzález AmadorLaLigaAguaYolanda DíazIncendio ManlleuJubilaciónRodaliesUcraniaRufiánPeste porcina
instagramlinkedin

Apuestas seguras

Dos buenos restaurantes para comer arroz a media hora de València

Te proponemos estos establecimientos que triunfan con su manejo del grano

La paella valenciana ya es Bien de Interés Cultural Inmaterial

Paella para novatos: cómo convertirse en maestro arrocero en unos minutos

Un arroz de gambas de Las Bairetas.

Un arroz de gambas de Las Bairetas. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

València es la meca de la paella; puedes comerla en muchos establecimientos. Pero, más allá de la ciudad, ¿a dónde ir? Aquí te proponemos dos buenos restaurantes para disfrutar de un gran arroz a media hora de la capital del Turia. Son estos.

La paella valenciana de Las Bairetas.

La paella valenciana de Las Bairetas. / Pau Arenós

Las Bairetas (Chiva)

Impresionan las cifras de este restaurante: son 400 metros cuadrados en la localidad de Chiva, donde cocinan paella valenciana con leña y una quincena de arroces distintos. Llegan a preparar 120 a la vez en el paellero más grande del mundo. Se llama Las Bairetas.

Noticias relacionadas y más

Una paella valenciana para dos en el restaurante Rioja.

Una paella valenciana para dos en el restaurante Rioja. / Pau Arenós

Rioja (Benissanó)

Vicente Rioja Pastor prepara la paella con la concentración que los matemáticos aplican a un teorema complejo. Hace cien años que la familia Rioja está en el negocio de la hospitalidad en el pueblo de Benissanó, a media hora en coche de València, pero ha pasado solo una década desde que Vicente se empeñara en encontrar la fórmula de la paella valenciana perfecta. Sus admiradores son ditirámbicos: «La mejor paella del mundo». La probó una noche Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, y durmió "como un bendito". Así de buenas son las paellas de Rioja.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Tudela, hijo de Makoke, se pronuncia tras la dura pérdida sufrida: 'Vuela alto
  2. El Carnaval de Cádiz se burla del lapsus de Sonsoles Ónega con su característico humor: “Tú necesitas el faro de Chipiona”
  3. Tu pensión mínima de viudedad podría bajar si superas el límite de ingresos anuales
  4. María Cristina Clemente Buendía, notaria, manda un serio aviso: si vendes una finca, tu vecino tiene 'derecho preferente' y podría quedársela por ley
  5. Un reto viral le cuesta la vida: muere el 'influencer' Ángel Montoya tras lanzarse a un río
  6. Un antiguo jefe de policía de Florida dice que Trump le dijo en 2006 sobre Epstein: “Todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto”
  7. John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la verdadera y trágica historia de amor de los 'príncipes de América' cuyo estilo marcó toda una era
  8. Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva

20 años de 'Polònia': "Los políticos han entendido que tomarse las cosas con humor suma"

20 años de 'Polònia': "Los políticos han entendido que tomarse las cosas con humor suma"

Así es el servicio que permitió a un fontanero ganar 950 euros en una tarde

Así es el servicio que permitió a un fontanero ganar 950 euros en una tarde

HBO Max da voz a los expulsados de los testigos de Jehová

Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: última hora de la borrasca Pedro y Aemet

Alerta por viento en Catalunya, hoy en directo: última hora de la borrasca Pedro y Aemet

Cheche: el restaurante gastronómico de Castelldefels que abrió en 2014 pero tiene 50 años de historia

Cheche: el restaurante gastronómico de Castelldefels que abrió en 2014 pero tiene 50 años de historia

Dos cafeterías españolas, entre las 20 mejores del mundo (y otras noticias gastro)

Dos cafeterías españolas, entre las 20 mejores del mundo (y otras noticias gastro)

Dos buenos restaurantes para comer arroz a media hora de València

Dos buenos restaurantes para comer arroz a media hora de València

La UE acuerda restringir los químicos tóxicos que hay en el agua que bebemos

La UE acuerda restringir los químicos tóxicos que hay en el agua que bebemos