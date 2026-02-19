Dos buenos restaurantes para comer arroz a media hora de València

València es la meca de la paella; puedes comerla en muchos establecimientos. Pero, más allá de la ciudad, ¿a dónde ir? Aquí te proponemos dos buenos restaurantes para disfrutar de un gran arroz a media hora de la capital del Turia. Son estos.

La paella valenciana de Las Bairetas. / Pau Arenós

Las Bairetas (Chiva)

Impresionan las cifras de este restaurante: son 400 metros cuadrados en la localidad de Chiva, donde cocinan paella valenciana con leña y una quincena de arroces distintos. Llegan a preparar 120 a la vez en el paellero más grande del mundo. Se llama Las Bairetas.

Una paella valenciana para dos en el restaurante Rioja. / Pau Arenós

Rioja (Benissanó)

Vicente Rioja Pastor prepara la paella con la concentración que los matemáticos aplican a un teorema complejo. Hace cien años que la familia Rioja está en el negocio de la hospitalidad en el pueblo de Benissanó, a media hora en coche de València, pero ha pasado solo una década desde que Vicente se empeñara en encontrar la fórmula de la paella valenciana perfecta. Sus admiradores son ditirámbicos: «La mejor paella del mundo». La probó una noche Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, y durmió "como un bendito". Así de buenas son las paellas de Rioja.