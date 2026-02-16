Ferran Adrià nos da la fórmula del éxito para un restaurante

Antes de empezar a conversar con Ferran Adrià (L’ Hospitalet de Llobregat, 1962), el genio detrás de elBulli se pregunta si la charla va a ir sobre gastronomía, economía o educación. O sobre las tres cosas a la vez.

La reflexión, como siempre pasa cuando se habla con Adrià no es baladí. Los tres ámbitos se mezclan en el nuevo volumen de la Bullipedia, quizá la más relevante para cualquier aspirante a restaurador. ‘Plan Genhesis. El plan de empresa para la restauración gastronómica’ (RBA), fruto de la colaboración entre laBullifoundation y Caixabank, es una obra monumental de más de 700 páginas sobre cómo emprender (y no fracasar en el intento). Un libro práctico que se abre con una advertencia a navegantes. Seis de cada 10 restaurantes cierran antes de los cinco años.

Dice Adrià que “no hay una fórmula del éxito” para que un restaurante funcione. Pero pasar un rato con él (y hojear el libro) permite sacar una especie de decálogo introductorio para que un negocio funcione. Y a partir de ahí, hay que profundizar en el Plan Genhesis -con h de hostelería intercalada-.

¿Por qué quiero abrir un restaurante? “Esta es la primera pregunta que hay que hacerse. Y la respuesta no puede ser que lo abres porque te hace ilusión. Tiene que ser rentable económicamente porque si no todo lo demás dará igual”, explica.

"Hay que hacer números. Tienes que tener claro cómo vas a ganar dinero y cuánto dinero vas a ganar. El 95% de los que quieren montar un restaurante no sabe hacer un presupuesto ni conoce lo que es un plan de empresa", espeta Adrià.

Rodéate de asesores (y consultores). Adrià recibe numerosos mensajes de gente joven que quiere montar un restaurante y que le consulta sobre uno u otro aspecto. "Me mandan proyectos que no se sostienen: en solo 20 minutos lo descubres". Anima a apoyarse en asesores en el ámbito legal, financiero, en nuevas tecnologías… y también en consultores para definir la oferta gastronómica, la carta de vinos o la operativa en sala.

La palabra clave es calidad. O calidades (en plural), porque las hay absolutas y relativas. Para Adrià es un concepto básico: "Imagínate que vas a montar una hamburguesería en Madrid. ¿Quieres hacer la mejor hamburguesa de Madrid? ¿O quizá la mejor hamburguesa a 4 euros que puedas encontrar en Madrid?". Aspirar a ofrecer un concepto de calidad, que será diferente dentro de cada contexto, es algo innegociable para Adrià. "Querer hacer las cosas bien es la base de un negocio duradero y el mejor elemento diferenciador".

Hay que definir el nivel de innovación. Pocas personas más cualificadas en materia gastronómica para hablar de innovación que Adrià. Lo importante, como en el caso de la calidad, es determinar cómo de innovador va a ser el negocio. "Hay que estar pendiente de lo que pasa, de las novedades… pero también tener claro qué quieres hacer. ¿Quieres ser un restaurante de referencia a nivel internacional? ¿Quieres ser un referente de cocina creativa en España? ¿Quieres hacer cocina tradicional? La cosa cambia".

Ferran Adrià, en Madrid, durante la presentación del nuevo volumen de la Bullipedia. / Caixabank