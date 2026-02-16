11 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe febrero

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de enero. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El milhojas de espárragos de Embat. / Sandra Román

Embat

Es este un restaurante fiable que sirve platos y menús a precios amigables que salen de una mini cocina que recibió a cocineros que hoy cuentan en la ciudad: Víctor Ródenas (Casa Fiero y Maleducat), Carles Pérez de Rozas (Berbena y Pompa) y Marcel Pons (Incorrecte). Su alcachofa es una gozada: hervida y a la plancha, rociada con yema y panceta ibérica y aceituna negra y una vinagreta con 'dashi' y ahumada. «Hecha como antes: sumergiendo carbón en aceite», explica Santi Rebés, chef de Embat.

El cóctel Moreneta, elaborado con ratafía, mezcal, ron añejo y licor de avellana de Reus, con el plato de fricandó del restaurante Bornès. / Jordi Cotrina

Bornès

Este establecimiento del Born que dirigen un italiano, un argentino y dos brasileños moderniza el recetario tradicional catalán y añade una barra donde probar bocados y cócteles creativos. Una propuesta original, solvente y atractiva la de Bornès.

Los ñoquis con crema de calabaza y ‘nduja’ de Bacaro. / Pau Arenós

Bacaro

Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos en Bacaro.

El arroz de almejas, calamarcitos y mejillones del restaurante Puerto Fuego. / Maria Algara

Puerto Fuego

Este establecimiento propone una carta en diferentes formatos muy mediterránea, asequible y reconocible. Arroces, brasas y marisco se citan en Puerto Fuego.

El bocadillo de pastrami de Choripa. / Manu Mitru

Choripa

Dos cocineros procedentes de restaurantes de cocina creativa (la peruana Lucía Aguilar y el argentino Pablo Lagrange) y un panadero (el también argentino Ricardo Mateo) elaboran la cola, las salsas, el pan y los rellenos de sus "bocatas a la brasa". Puede que vendan el mejor pastrami de Barcelona en Choripa.

El sándwich crujiente de callos y morro de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Barra Oso

En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

El rape con 'nduja' y 'bagna cauda' de Atipical. / Manu Mitru

Atipical

El chef Matteo Bertozzi ha vuelto, se ha trasladado de barrio (ahora está en Poblenou) y ha dejado sus anteriores negocios: de nuevo, los platos viajeros y personales, creativos, a precios bajos, de un cocinero atípico en el restaurante Atipical.

Varios platos del restaurante Salsa Street Food, con la ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino en primer plano. / Pau Gràcia

Salsa Street Food

Alejandro Ferrer, Santiago Giralt y Carlos Matas triunfan con sus dos "taquerías mediterráneas", en las que juegan con la gastronomía mexicana y la catalana (¡un taco de fricandó, una croqueta de cochinita pibil, una ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino!). Puedes gritar sin problemas eso de 'Visca México, cabrons'! en Salsa Street Food.

El fricandó de Casa Pagès. / Sandra Román

Casa Pagès

El popular negocio de Gràcia, historia viva del barrio, añade los desayunos de 'forquilla' a su oferta de menús de mediodía y tapeo nocturno asequible. Ni más ni menos que 70 años lleva abierta esta institución llamada Casa Pagès.

Las habas guisadas del Bar Colomina. / Òscar Gómez

Bar Colomina

Este pequeño establecimiento con cinco mesas y una barra escueta está en la puerta del mercado de la Mercè (Nou Barris) y sirve habas guisadas y bacalao a la 'llauna' para desayunar. Qué rico está todo en Bar Colomina.

Las albóndigas del restaurante Julibert's. / Alberto García Moyano

Julibert's

Este establecimiento del Raval demuestra que es posible encontrar gente buena, cocina honesta y a precios populares. Su menú del día es de lo más económico. Así es Julibert's.