Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosServicios mínimos médicosCatalunyaElecciones generalesSalvador IllaCastellfollit de la RocaMulta baliza V-16Viento CatalunyaMuere Mercedes CarbóEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

¡No te lo pierdas!

11 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe febrero

Te recomendamos estos sitios donde disfrutarás de una buena (o buenísima) mesa

5 buenos restaurantes que debes pisar antes de que acabe enero

7 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe diciembre

Las alcachofas con panceta y yema de Embat.

Las alcachofas con panceta y yema de Embat. / Sandra Román

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de enero. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El milhojas de espárragos de Embat.

El milhojas de espárragos de Embat. / Sandra Román

Embat

Es este un restaurante fiable que sirve platos y menús a precios amigables que salen de una mini cocina que recibió a cocineros que hoy cuentan en la ciudad: Víctor Ródenas (Casa Fiero y Maleducat), Carles Pérez de Rozas (Berbena y Pompa) y Marcel Pons (Incorrecte). Su alcachofa es una gozada: hervida y a la plancha, rociada con yema y panceta ibérica y aceituna negra y una vinagreta con 'dashi' y ahumada. «Hecha como antes: sumergiendo carbón en aceite», explica Santi Rebés, chef de Embat.

El cóctel Moreneta, elaborado con ratafía, mezcal, ron añejo y licor de avellana de Reus, con el plato de fricandó del restaurante Bornès.

El cóctel Moreneta, elaborado con ratafía, mezcal, ron añejo y licor de avellana de Reus, con el plato de fricandó del restaurante Bornès. / Jordi Cotrina

Bornès

Este establecimiento del Born que dirigen un italiano, un argentino y dos brasileños moderniza el recetario tradicional catalán y añade una barra donde probar bocados y cócteles creativos. Una propuesta original, solvente y atractiva la de Bornès.

Los ñoquis con crema de calabaza y ‘nduja’ de Bacaro.

Los ñoquis con crema de calabaza y ‘nduja’ de Bacaro. / Pau Arenós

Bacaro

Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos en Bacaro.

El arroz de almejas, calamarcitos y mejillones del restaurante Puerto Fuego.

El arroz de almejas, calamarcitos y mejillones del restaurante Puerto Fuego. / Maria Algara

Puerto Fuego

Este establecimiento propone una carta en diferentes formatos muy mediterránea, asequible y reconocible. Arroces, brasas y marisco se citan en Puerto Fuego.

El bocadillo de pastrami de Choripa.

El bocadillo de pastrami de Choripa. / Manu Mitru

Choripa

Dos cocineros procedentes de restaurantes de cocina creativa (la peruana Lucía Aguilar y el argentino Pablo Lagrange) y un panadero (el también argentino Ricardo Mateo) elaboran la cola, las salsas, el pan y los rellenos de sus "bocatas a la brasa". Puede que vendan el mejor pastrami de Barcelona en Choripa.

El sándwich crujiente de callos y morro de Barra Oso.

El sándwich crujiente de callos y morro de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Barra Oso

En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

El rape con 'nduja' y 'bagna cauda' de Atipical.

El rape con 'nduja' y 'bagna cauda' de Atipical. / Manu Mitru

Atipical

El chef Matteo Bertozzi ha vuelto, se ha trasladado de barrio (ahora está en Poblenou) y ha dejado sus anteriores negocios: de nuevo, los platos viajeros y personales, creativos, a precios bajos, de un cocinero atípico en el restaurante Atipical.

Varios platos del restaurante Salsa Street Food, con la ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino en primer plano.

Varios platos del restaurante Salsa Street Food, con la ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino en primer plano. / Pau Gràcia

Salsa Street Food

Alejandro Ferrer, Santiago Giralt y Carlos Matas triunfan con sus dos "taquerías mediterráneas", en las que juegan con la gastronomía mexicana y la catalana (¡un taco de fricandó, una croqueta de cochinita pibil, una ensaladilla rusa a base de mango, aguacate y langostino!). Puedes gritar sin problemas eso de 'Visca México, cabrons'! en Salsa Street Food.

El fricandó de Casa Pagès.

El fricandó de Casa Pagès. / Sandra Román

Casa Pagès

El popular negocio de Gràcia, historia viva del barrio, añade los desayunos de 'forquilla' a su oferta de menús de mediodía y tapeo nocturno asequible. Ni más ni menos que 70 años lleva abierta esta institución llamada Casa Pagès.

Las habas guisadas del Bar Colomina.

Las habas guisadas del Bar Colomina. / Òscar Gómez

Bar Colomina

Este pequeño establecimiento con cinco mesas y una barra escueta está en la puerta del mercado de la Mercè (Nou Barris) y sirve habas guisadas y bacalao a la 'llauna' para desayunar. Qué rico está todo en Bar Colomina.

Noticias relacionadas y más

Las albóndigas del restaurante Julibert's.

Las albóndigas del restaurante Julibert's. / Alberto García Moyano

Julibert's

Este establecimiento del Raval demuestra que es posible encontrar gente buena, cocina honesta y a precios populares. Su menú del día es de lo más económico. Así es Julibert's.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba
  3. El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà
  4. Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
  5. Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales
  6. Lista completa de concursantes de 'Supervivientes 2026': de una actriz de 'La que se avecina' al cantante más polémico, con fichaje del clan Campos incluido
  7. Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
  8. Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”

¿Cómo tener éxito con un restaurante? Esta es la fórmula de Ferran Adrià

¿Cómo tener éxito con un restaurante? Esta es la fórmula de Ferran Adrià

11 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe febrero

11 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe febrero

Un plato por cada tentáculo: ocho maneras de comer (buen) pulpo en Madrid

Un plato por cada tentáculo: ocho maneras de comer (buen) pulpo en Madrid

Barack Obama, sobre los extraterrestres: "Son reales, pero yo no los he visto"

Barack Obama, sobre los extraterrestres: "Son reales, pero yo no los he visto"

Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España

Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España

Servicios mínimos por la huelga de médicos en Catalunya: la primaria, al 25% y la actividad urgente, garantizada

Servicios mínimos por la huelga de médicos en Catalunya: la primaria, al 25% y la actividad urgente, garantizada

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Reino Unido anuncia medidas para proteger a los menores del contenido ilegal en Internet

Reino Unido anuncia medidas para proteger a los menores del contenido ilegal en Internet