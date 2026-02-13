¿Dónde comer la mejor tortilla de bacalao este finde? En estos restaurantes de Barcelona

Uno de los clásicos de la cocina popular es la tortilla de bacalao. Es fácil de hacer pero, a la vez, es muy difícil de alcanzar la perfección con ella. Si en casa te cuesta bordarla y eres fan de este plato, este finde tienes que ir a probarla a estos restaurantes de Barcelona. Lo fliparás.

Pizzicato

Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo y una maravillosa tortilla con bacalao ahumado por encima y un interior cremoso al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!

La receta de la tortilla de bacalao de Fismuler. / El Periódico

Fismuler

La tortilla fina y el relleno, esponjoso: bacalao al pilpil, espuma de yema y piperrada caramelizada. Vuelas en la alfombra de Nino Redruello, Patxi Zumárraga y Jaime Santianes, fundadores los dos primeros del Fismuler de Madrid (2016) y los tres, del Fismuler de Barcelona. Clica en el enlace y verás cómo tituló Pau Arenós su crónica sobre este establecimiento.

Taktika Berri

Hay restaurantes a los que se acude en busca de la novedad perpetua, del cuádruple mortal tras el triple; y, a otros, por su inmovilismo optimista, esto es, porque están seguros de que el triunfo se basa en no cambiar. Es el caso de Taktika Berri que, pese a la repentina desaparición del patriarca, Julián Fernández Mendiburu, sigue siendo un referente de la cocina vasca en Barcelona gracias, entre otras cosas, su tortilla de bacalao.