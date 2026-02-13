Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: 640, Casa Pagès y Contraban
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en BCN: cocina catalana moderna y un menú con rumba
Planazo para el fin de semana en BCN: brasas, arroces y 'calçots'
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot: una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Así de bien se come en 640.
El popular negocio de Gràcia, historia viva del barrio, añade los desayunos de 'forquilla' a su oferta de menús de mediodía y tapeo nocturno asequible. Ni más ni menos que 70 años lleva abierta esta institución llamada Casa Pagès.
Alain Guiard asesora este restaurante del Hotel Wittmore, donde mezcla platos de cocina francesa con dosis de creatividad. Los fines de semana propone, por 45 €, un 'brunch' con huevos Benedictine en pan de 'brioche', tostada de berenjena, ricotta y tomate confitado, embutidos artesanos catalanes y jamón ibérico, macarrones del cardenal con secreto ibérico, hamburguesa de ternera, queso, beicon, tomate y lechuga con pan de 'brioche', gofre de manzana y 'chantilly' de canela... Todo esto y más puedes probar en Contraban.
