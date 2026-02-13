3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: 640, Casa Pagès y Contraban

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

640 Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot: una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Así de bien se come en 640.

El 'capipota' del restaurante 640. / Sandra Román

Casa Pagès El popular negocio de Gràcia, historia viva del barrio, añade los desayunos de 'forquilla' a su oferta de menús de mediodía y tapeo nocturno asequible. Ni más ni menos que 70 años lleva abierta esta institución llamada Casa Pagès.

El fricandó de Casa Pagès. / Sandra Román

Contraban Alain Guiard asesora este restaurante del Hotel Wittmore, donde mezcla platos de cocina francesa con dosis de creatividad. Los fines de semana propone, por 45 €, un 'brunch' con huevos Benedictine en pan de 'brioche', tostada de berenjena, ricotta y tomate confitado, embutidos artesanos catalanes y jamón ibérico, macarrones del cardenal con secreto ibérico, hamburguesa de ternera, queso, beicon, tomate y lechuga con pan de 'brioche', gofre de manzana y 'chantilly' de canela... Todo esto y más puedes probar en Contraban.