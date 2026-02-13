Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: 640, Casa Pagès y Contraban

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en BCN: cocina catalana moderna y un menú con rumba

Planazo para el fin de semana en BCN: brasas, arroces y 'calçots'

El sándwich cubano del restaurante 640.

El sándwich cubano del restaurante 640. / Sandra Román

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

640

640

Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot: una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Así de bien se come en 640.

El 'capipota' del restaurante 640.

El 'capipota' del restaurante 640. / Sandra Román

Estos son los restaurantes que tienes que conocer del Born

Estos son los restaurantes que tienes que conocer del Born

Casa Pagès

Casa Pagès

El popular negocio de Gràcia, historia viva del barrio, añade los desayunos de 'forquilla' a su oferta de menús de mediodía y tapeo nocturno asequible. Ni más ni menos que 70 años lleva abierta esta institución llamada Casa Pagès.

El fricandó de Casa Pagès.

El fricandó de Casa Pagès. / Sandra Román

Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Contraban

Contraban

Alain Guiard asesora este restaurante del Hotel Wittmore, donde mezcla platos de cocina francesa con dosis de creatividad. Los fines de semana propone, por 45 €, un 'brunch' con huevos Benedictine en pan de 'brioche', tostada de berenjena, ricotta y tomate confitado, embutidos artesanos catalanes y jamón ibérico, macarrones del cardenal con secreto ibérico, hamburguesa de ternera, queso, beicon, tomate y lechuga con pan de 'brioche', gofre de manzana y 'chantilly' de canela... Todo esto y más puedes probar en Contraban.

Platos del 'brunch' de fin de semana del restaurante Contraban.

Platos del 'brunch' de fin de semana del restaurante Contraban. / El Periódico

