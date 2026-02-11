Los mejores restaurantes de carne de Barcelona

Los carnívoros encontrarán pocos sitios mejores en Barcelona que estos restaurantes que bordan las carnes. En estos establecimientos podrán dejar romos los colmillos mientras se dan un chute de proteína animal.

Una de las piezas de Carnal. /

Carnal

Este ‘steak house’ ubicado en el Eixample cocina a la brasa piezas de todo el mundo maduradas hasta 150 días, la mayoría de vacuno, aunque también trabaja verduras y pescados. La tentación de la carne está en Carnal.

Chuletón con sal sobre una parrilla inclinada y con varillas. / Elisenda Pons

Sagardi

Parrilla inclinada y con varillas para que el goteo grasiento resbale y no se acumule, carbón de quebracho, chuletón atemperado de unos 4 o 5 centímetros, 8 o 10 minutos por cara sobre la brasa... Y ahí está uno de los mejores cortes de la ciudad. Tan simple y a la vez tan complicado. Lo preparan en Sagardi (¡y ojito con sus piquillos!).

Ana López de Lamadrid, a punto de atacar la carne que sujeta Gonzalo Galbete. / Elisenda Pons

Igueldo

En el elegante y moderno restaurante vasco Igueldo, en el centro del Eixample, las carnes pasan por la brasa de encina: desde el chuletón de Oyarzun y el solomillo con 'foie' hasta la paletilla de cabrito, el cochinillo confitado y 'farcellet' de rabo de buey al vino tinto. Pero hay más platos en Igueldo, y aquí te contamos cómo cocinan.

Chuletón, con patatas, ensalada y paté de hígado de cerdo, y el vino por centímetros. / Ferran Imedio

Maison Carne

Este restaurante solo tiene en la carta un chuletón de ternera de un kilo a precio fijo: 34,90 €. No hay más opción (bueno, sí, una tabla con 5 quesos). Y pagas el vino en función de los centímetros que hayas bebido de la jarra que te ponen en la mesa. Clica aquí para conocer más detalles de Maison Carne.

Carne del restaurante Can Xurrades. /

Can Xurrades

Rafa Martínez se ha especializado en chuletón de buey de raza sayaguesa, descendiente del 'bos taurus ibericus', animal tremendo inmortalizado en las cuevas prehistóricas. Y también es un 'crack' trabajando el buey de León, la vaca de Ávila, lecheras ente ocho y 12 años; y la ternera de Galicia de unos 10 meses. Además, maneja con maestría la brasa de encina. Aquí te explicamos por qué es tan apreciado entre los amantes de la carne Can Xurrades.

El entrecot de lomo bajo de Parking Sótano, estrella única e indiscutible de la casa. / Lekuona Studio

Parking Sótano

A menudo, lo difícil es hacerlo fácil. Aquí van a tiro fijo: manda el entrecot de 500 gramos para dos personas, que cuesta 37 euros (o 48 si es 'premium') y que se puede servir con varias guarniciones y salsas a elegir por diferentes precios y rematar con tres postres que se pagan aparte. Para conocer mejor cómo es Parking Sótano, clica aquí.

El 'steak tartar' de Dani Lechuga, de Bardeni. /

Bardeni

Dani Lechuga triunfa con este bar, porque es un bar, claro, pero qué bar. Allí resulta imprescindible pedir su tartar, del que algunos dicen que es el mejor de Barcelona. Pero hay muchos más platos que merecen la visita. Aquí te explicamos lo que sirve el chef en Bardeni.

El solomillo con patatas fritas, plato principal del menú de L'Entrecôte. /

L'Entrecôte

Este restaurante lleva décadas triunfando en Francia (abrió en 1962) con la misma fórmula: un menú que cuesta 21 euros e incluye ensalada con vinagreta y nueces, solomillo con salsa de la casa y barra libre patatas fritas, sin bebidas. Si quieres saber más, aquí tienes toda la información sobre L'Entrecôte.

El tartar ahumado de carne de cerdo gascón del restaurante Brabo. / Ferran Nadeu

Brabo

Rafa Panatieri y Jorge Sastre, dueños de las pizzerías Sartoria Panatieri, vuelven a los orígenes con un restaurante centrado en la parrilla. Ocupa el local donde estuvo Fan Shoronpo, y tras una remodelación profunda ha renacido con gusto, aunque, para enfado de 'instagramers' y alegría de espeleólogos, la luz escasea. En cualquier caso, un bravo merece Brabo.

Una de las carnes del restaurante La Madurada. / El Periódico

La Madurada

Su apuesta por las carnes maduradas, mucho más sabrosas y tiernas, el servicio jovial, ágil y atento, y una atmósfera informal ha convencido a todo tipo de comensales del barrio de Horta, que quieren hincar el diente a los platos de una carta de lo más proteínica. Una magnífica muestra de lo que puede ser un asador moderno de barrio. Bienvenidos a La Madurada.

Una pieza de carne del restaurante Solomillo. / Jordi Cotrina

Solomillo

El Hotel Alexandra tiene en sus bajos uno de los restaurantes de referencia en cuanto a carnes se refiere. Manejan piezas de diferentes tipo de animal y diferentes maduraciones. Esto es lo que puedes comer en Solomillo.

Lomo alto

Si lo que quieres son carnes maduradas más allá de lo que puedes imaginar, este es tu sitio. Piezas que llevan esperando a que las comas días, semanas, meses... Esto es lo que ofrecen en Lomo alto.

Íñigo Urrechu, con varios de los platos del asador Erre Barcelona. / El Periódico

Erre Barcelona

El flamante restaurante del Hotel Torre Melina Gran Meliá que dirige Íñigo Urrechu ofrece buen producto y buen manejo de las brasas. Esta es la crónica de nuestra visita a Erre Barcelona.

Patricio Costa, propietario y jefe de sala de Mesaquince, con uno de los platos del restaurante. / Alex Froloff

Mesaquince

Este restaurante del Eixample aporta un punto más gastronómico a las carnes a la parrilla que se suelen comer en los asados argentinos. En nuestra visita al flamante establecimiento, probamos muchos platos a los que se les ha dado una vuelta. Así se come en Mesaquince.

Mr. Porter

El restaurante del Hotel Sir Victor, al que encontramos a Dani Alves tras salir del juzgado, es un 'steak house' con una elegancia informal donde sirven platos sofisticados y picantes de fusión internacional. Aquí te contamos cómo es Mr. Porter.

Las chuletitas con patatas de Leña Barcelona. / Elisenda Pons

Leña

Por fin, Dani García, con 25 restaurantes -y que tuvo tres estrellas-, abre en la ciudad de la que es vecino ocasional, además de devoto culé. Está en la planta baja del Hotel Grand Hyatt (en la 19ª, el peruano Maymanta de Omar Malpartida). El chef marbellí describe este espacio decorado con colores que insinúan llamaradas, rojos, amarillos, como «todo lo que sucede alrededor del fuego» con una parrilla vasca, una robata y un horno de carbón. Así hemos comido en Leña.

Butifarra blanca y negra y chistorra de La Brasa de Pirenaicas. / Pau Arenós

La Brasa de Pirenaicas

Este establecimiento responde al éxito de La Fonda de Pirenaicas. Los llenazos de esa novedad del 2024, donde es posible la reserva, han hecho que el restaurador Miguel Puchol, Miki, busque un ‘spin-off’ en la puerta de al lado, donde no existe la posibilidad de que te guarden la plaza. Esto es lo que se come en La Brasa.

El choripán de Choripa. / Manu Mitru

Choripa

Dos cocineros procedentes de restaurantes de cocina creativa (la peruana Lucía Aguilar y el argentino Pablo Lagrange) y un panadero (el también argentino Ricardo Mateo) elaboran la cola, las salsas, el pan y los rellenos de sus "bocatas a la brasa". Puede que vendan el mejor pastrami de Barcelona en Choripa.

Noticias relacionadas

En la entrada de la taberna Maitea, los hermanos Nico y Andrés Montaner se saludan. / SERGI CONESA

Maitea

Esta es una taberna vasca de dos hermanos catalanes de madre donostiarra donde ambas patrias se entrelazan. Puedes comer en su sala interior (chistorra, pochas, ajoarriero, tortilla, tarta de queso...) o en su larga barra de pinchos; los días atosigados pueden llegar a servir un millar. Así es Maitea.