La lista definitiva de restaurantes para celebrar San Valentín en Barcelona (para todos los gustos y presupuestos)

Cena con vistas, barra 'omakase', taberna sin artificios, coctelería clandestina, menú de altos vuelos... San Valentín es la excusa perfecta para salir a comer o cenar en pareja, pero no todas las celebraciones románticas tienen que ser iguales -ni costar lo mismo-. De los planes más sencillos a las experiencias gastronómicas más exclusivas, esta es una selección de direcciones en Barcelona para celebrar el amor (en todas sus formas) alrededor de una buena mesa.

La ostra Poget nº3 con frutos rojos y albahaca del menú de San Valentín del restaurante Can Bo. / Isolda Delgado Mora

Can Bo

La noche del 14 de febrero, Can Bo (Via Laietana, 30) se convierte en el escenario ideal para celebrar el amor en un ambiente íntimo y acogedor. El restaurante, que en apenas un año desde su inauguración ha sido reconocido por la guía Michelin como una de las mejores aperturas de 2025 y también ha sido incluido en su lista de mejores restaurantes de 2026, ofrece un menú de San Valentín en la línea que le ha hecho triunfar tan rápidamente, es decir, a base de tapas y platillos para compartir elaborados con productos de proximidad y de temporada: gilda matrimonio; ostra Poget nº3 con frutos rojos y albahaca; alcachofa Prat confitada con 'cacio & pepe' y 'guanciale'; 'risotto' de 'radicchio' con gorgonzola y avellanas de Reus; suprema de lubina a la brasa con glasa al vermut; y, como broche final, un corazón de tiramisú con 'mousse' de mascarpone y chocolate negro. La experiencia se completa con los cócteles Two Sides of Love, un dúo creado especialmente para compartir, con sabores que contrastan entre lo fresco, cítrico y floral, y lo dulce, alcohólico y especiado.

El sándwich cubano del restaurante 640. / Sandra Román

640

El proyecto más informal del chef Eugeni de Diego , en la avenida de la Diagonal, 640, apuesta por una celebración relajada, con aire clásico y espíritu contemporáneo. Tapas reconocibles, cañas bien tiradas y un ambiente distendido para quienes prefieren huir de solemnidades o de cuquinadas. Así es 640.

Taberna Nardi

Una taberna marinera en el Born (Corders, 11) ideal para esquivar el San Valentín empalagoso. Buen producto de mar, platos para compartir y un tono cercano que invita a brindar sin formalidades. Perfecta para parejas que prefieren la barra a las velas.

Torre d'Alta Mar

Torre d'Alta Mar es uno de los grandes clásicos románticos de la ciudad. En lo alto de una de las torres del teleférico (paseo de Joan de Borbó, 88), ofrece vistas panorámicas sobre Barcelona y el Mediterráneo, acompañadas de una cocina mediterránea de autor centrada en pescados y mariscos. Especialmente recomendable de noche.

Alcachofas confitadas con guiso de rabo de toro y tallarines de chipirón del restaurante Erre Barcelona (Hotel Torre Melina Gran Meliá). / Ferran Imedio

Erre Barcelona

Una propuesta pensada para quienes entienden San Valentín como una ocasión excepcional. Cocina a la brasa firmada por Íñigo Urrechu y una experiencia gastronómica de alto nivel que se mueve en el terreno del lujo. Erre Barcelona está en el Hotel Torre Melina Gran Meliá.

Patara

Luz tenue, interiorismo cuidado y una carta de fusión ibero-india concebida para compartir. Patara (Consell de Cent, 190) es un espacio que combina cocina viajera, coctelería y un ambiente sugerente para una cita con un punto exótico.

Jara Omakase & Sushi

Una de las barras 'omakase' más interesantes de la ciudad (Pàdua, 108) y, sin duda, uno de los planes más íntimos para una cita. A Jara Omakase & Sushi se viene a confiar en el chef y dejarse llevar por una secuencia de 'nigiris' y pases japoneses de gran precisión técnica. Así, toda la atención va a nuestra media naranja.

Marc Álvarez, con uno de los cócteles que sirve en Esencia. / Ferran Imedio

Esencia by Sips

En un reservado de Sips (Muntaner, 108), una de las coctelerías más reconocidas del mundo, se esconde Esencia: esta sala de apenas 12 plazas. El plan: un menú degustación líquido estructurado en secuencias de pequeños cócteles. Una experiencia sensorial pensada para parejas muy aficionadas al mundo del cóctel.

El canelón de pato con manzana de L'Antiquari Gastronòmic. / Manu Mitru

L'Antiquari Gastronòmic

L'Antiquari Gastronòmic es un espacio para solo 14 comensales (Neptú, 4) donde todo gira en torno a un único menú degustación que cambia mensualmente. Producto, técnica y una atmósfera cálida definen la propuesta del chef Jordi Martínez y la sumiller Lara Cerlini.

Ceviche amazónico de Omar Malpartida, del restaurante Maymanta (Barcelona). / El Periódico

Maymanta

El restaurante del chef Omar Malpartida combina cocina peruana contemporánea, diseño y vistas sobre la ciudad. Para el 14 de febrero propone un menú especial que recorre algunos de los platos más representativos de su cocina. (Grand Hyatt Barcelona, Pl. de Pius XII, 4)

El codillo de cordero de Contraban, ya emplatado. / Joan Cortadellas

Contraban

Dentro del hotel Wittmore, en pleno Gòtic (Riudarenes, 7), se esconde Contraban, un restaurante de aire discreto y elegante. Cocina de autor con base francesa, platos pensados para compartir y una atmósfera íntima de elegante 'boudoir' que invita a alargar la velada.

El Toro Tobanyaki de Nobu. / Cedida

Nobu Barcelona

Cocina japonesa contemporánea con vistas privilegiadas sobre la ciudad, casi desde el cielo (avenida de Roma, 4). Durante San Valentín, Nobu propone un menú 'omakase' especial que combina producto de alta gama y una puesta en escena cuidada.

Robata Barcelona

Inspirado en el interiorismo japonés más sobrio, este restaurante del Eixample (Enric Granados, 55) gira en torno a la 'robata', la tradicional brasa nipona. Una cocina a la vista que combina influencias japonesas y mediterráneas, con especial atención al producto y a la técnica.

Casa Amàlia 1950

Con dos locales en la ciudad (pasaje del Mercat, 14, y Time Out Market, el complejo gastronónimo del Maremàgnum), Casa Amàlia 1950 es una apuesta segura para quienes quieren celebrar San Valentín alrededor de una cocina catalana reconocible, bien ejecutada y sin artificios. Producto, tradición y un espacio elegante en pleno Eixample.

Tendiez

Una propuesta centrada en el formato de tapas para compartir, con una lectura contemporánea de la cocina mediterránea. Una opción cómoda para quienes prefieren una celebración informal, pero cuidada, en Tendiez, en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper (avenida del Litoral, 10).

Volta

En pleno Born (Hotel Borneta, paseo de Picasso, 26), Volta propone una cocina mediterránea con alma italiana en un entorno especialmente atractivo. Durante San Valentín, la experiencia se acompaña de música en directo, sumando valor al conjunto sin eclipsar la cocina.

Los champiñones 'tikka' al 'tandoor' del restaurante Mayura. / El Periódico

Mayura

El restaurante de cocina hindú Mayura (Girona, 57) propone una celebración inspirada en el universo del cine de Bollywood. Un menú para compartir que combina tradición india, referencias culturales y una narrativa pensada para una velada distinta.

'Labneh', gambas con pasta filo, falafel y 'gírgola de castanyer' del restaurante Albé. / Manu Mitru

Albé

Canta el poeta libanés Yibrán Jalil Yibrán a los enamorados, y sus versos sirven de preludio al San Valentín de Albé (Mallorca, 196). El restaurante celebra el 14 de febrero con un menú especial de 12 pases diseñado por la chef Nancy Miguel junto a su fundador, Joey Atieh, una declaración de amor a la mesa que fusiona raíces libanesas y producto local. Del 'labneh' ahumado y la 'baklava' de mar con gamba roja de Palamós al cuello de cordero del Montseny, el recorrido avanza entre platos pensados para compartir, emocionar y disfrutar sin prisas. “Albé es, en esencia, un lugar para honrar el afecto; su nombre significa corazón”, recuerdan en la casa. Y esa noche, más que nunca, todo late al ritmo del amor. Una opción serena y con personalidad.

1925 Vermutería

En lo alto del Tibidabo (Hotel Mett Barcelona, Camí de Vallvidrera al Tibidabo, 93), este espacio ofrece algunas de las vistas más impactantes de la ciudad. Tapeo clásico, vermut como hilo conductor y una atmósfera que resulta especialmente atractiva en un entorno de lujo donde parece que estemos solos en el mundo.

La sardina con uva y los sesos de La Palma de Bellafila. / Pau Arenós

Bellafila

Bellafila (Bellafila, 5) invita a bajar el ritmo. El chef Jordi Parramon propone una lectura personal y contenida del recetario catalán tradicional, en un entorno íntimo, especialmente romántico, y con una cuidada selección de vinos. Ideal para quienes valoran la sobremesa tanto como la cena.

A Restaurant

¿Acaso se le ocurre a alguien un lugar más romántico que la plaza de Sant Felip Neri? En este enclave único se encuentra el A Restaurant, el restaurante del Hotel Neri, un exclusivo Relais & Châteaux que respira lujo silencioso e intimidad. Bajo la dirección del chef Alain Guiard, la propuesta se articula en torno a una cocina creativa, estética y delicada, servida en un entorno de tonos burdeos, texturas suaves y una atmósfera que invita a hablar en voz baja, mirandose a los ojos. Un escenario perfecto para una velada muy especial.

Mood Rooftop Bar

Un 'rooftop', una 'fondue' y San Valentín: combinación ganadora. Compartir una olla crea un ambiente donde la conexión surge de forma natural; hay algo profundamente romántico en cocinar y disfrutar a dos. El Mood Rooftop Bar, en lo alto de The One Barcelona (Pau Claris, 10) transforma el invierno en un pequeño viaje exprés a los Alpes suizos. Hasta el 31 de marzo, acoge la experiencia gastronómica suiza como un plan cálido, cosmopolita y perfecto para celebrar el amor sin salir de la ciudad.

Los ñoquis con crema de calabaza y ‘nduja’ de Bacaro. / Pau Arenós

Bacaro

Un pedazo de Venecia en Barcelona. Cocina italiana auténtica, producto excelente y un espacio acogedor que invita a alargar la velada. Bacaro (Jerusalem, 6) es perfecto para quienes entienden el romanticismo como una buena mesa, un vino compartido y cero prisas.