Estos son los restaurantes de Andalucía que no te fallarán

Andalucía es un destino recurrente para cualquier turista, sea gurmet o no. Pero su oferta gastronómica es tan amplia que no hay nadie que no disfrute de una visita a cualquiera de sus poblaciones.

Como la lista que saldría sería infinita, hemos preferido reducirla a estos templos del buen comer, restaurantes andaluces que no te puedes perder, con o sin estrellas Michelin. ¡Olé!

El pulpo con col del bar FM, en Granada. / Pau Arenós

FM (Granada)

Este es el bar por el que merece la pena volver a Granada. Aquí radian el rock duro de los crudos, el heavy metalero de la plancha y el hip hop de la fritura. Sintonizamos mucho con FM.

Quisquillas de Motril bañadas en ajoblanco con almendras osmotizadas en 'amaretto' del restaurante El Claustro (Granada). / Ferran Imedio

El Claustro (Granada)

El Claustro es uno de los restaurantes gastronómicos más conocidos y reconocidos de Granada (Gran Vía de Colón, 31). Y tiene mérito porque, en un entorno entregado a los bares donde tapear (ya sabes, un platillo gratis por cada cerveza que pides), lleva apostando por al alta cocina apegada al territorio desde que abrió en 2001. Lo hizo en el Hotel Palacio de Santa Paula, que se convirtió en el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad; y ahí sigue, bajo los arcos de un antiguo convento del siglo XVI. y en un edificio que también alberga una casa morisca siglo XIV. El chef actual, Luismi Luque, propone un viaje por las comarcas de la provincia de Granada a base de platos que elabora con producto local para ofrecer tradición andalusí y creatividad contemporánea, y que maridan con enorme acierto con vinos andaluces. A destacar, el esturión ahumado con su caviar, bombón de 'foie' y vermut granadino, con manzana ácida y 'velouté' cítrica; las quisquillas de Motril bañadas en ajoblanco con almendras osmotizadas en 'amaretto'; los níscalos de la sierra de Huétor con crema de chorizo y yema de huevo curada con palo cortado y lascas de trufa... El establecimiento sorprende, además, por el ajustadísimo precio de su menú degustación de siete pases que cuesta 65 euros sin bebidas (25 más con maridaje).

El bogavante con huevo y patatas de El Jardín de Lutz. / Finca Cortesín

El Jardín de Lutz (Casares, Málaga)

El chef Lutz Bösing es una rareza, un alemán de Aquisgrán moldeado en la Costa del Sol cuya cocina bebe de lo centroeuropeo, de lo mediterráneo y de ese clasicismo que vuelve descorbatado. Esto lo que hace en El Jardín de Lutz.

La piel de la morena, convertida en 'mochi', que sirven en Aponiente. / Pau Arenós

Aponiente (El Puerto de Santa María)

Ángel León, el Chef del Mar, inaugura una nueva temporada de su restaurante, con énfasis en la novedosa "cocina marítima dulce". Gastronomía de vientos y tempestades, que vive en el mar y que vive del mar, donde investigan y clavan conciencias. Así es el 'triestrellado' Aponiente.

El 'karim' de pistacho, caviar de arenque y manzana/pan negro del restaurante Noor. / Javier Peña

Noor (Córdoba)

Paco Morales dirige en Córdoba un restaurante particular, basado en la cocina andalusí y en la ucronía de qué hubiera comido el califa de seguir en el trono. Estos son los platos que nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, probó en su reciente visita a Noor.

El salpicón con mariscos y verduras fermentadas de Lú. / Pau Arenós

Lú, Cocina y Alma (Jerez de la Frontera)

En este restaurante de la «vanguardia de retaguardia», el cocinero Juanlu Fernández captura el recetario de la provincia de Cádiz y lo libera debidamente adaptado. Lo hace tan bien que tiene dos estrellas Michelin. Tal es el nivel de Lú, Cocina y Alma.

La 'royal' de caviar y erizos de Bardal. / Xavi Olmos

La picaña curada de vaca de Bardal. / Xavi Olmos

Bardal (Ronda)

Este restaurante de Ronda (Málaga) se encuentra a escasa distancia de la plaza de toros y del Puente Nuevo y de ese corte en la roca de un centenar de metros hasta el río Guadalevín, distancia olímpica y de postal y vértigo. Pronto, Benito Gómez y Merche Piña lo trasladarán a la bodega La Melonera, a 10 kilómetros, en la serranía, dejando atrás una cocina de 40 metros cuadrados de la que salen platos con calambre. En el pecho del chef, dos estrellas clavadas a modo de escarapelas. Así se come en Bardal.

Las quisquillas con caldo de shiitake de Bagá / Bagá

Bagá (Jaén)

Este restaurante ocupa “44,5 metros cuadrados”, en medición del cocinero Pedro Sánchez. Un equipo de cinco personas y un máximo de ¡ocho comensales! Pedro y Mapy Cano, pareja y socia, han hecho de la miniatura un altar de la grandeza. Y con una modestia conmovedora. El prestigio de Bagá es inversamente proporcional a las prestaciones físicas. Abrieron el 16 de septiembre del 2017 y les clavaron de inmediato la estrella con una anticipación de ninja. Aquí te contamos el por qué del éxito de Bagá.

El boquerón con mantequilla de anchoa de Vandelvira. / Pope Cabrera

Vandelvira (Baeza)

Después de dar el callo en restaurantes de renombre, Juan Carlos García decidió regresar a Baeza (Jaén) para hacerse cargo de un espacio extraordinario: un edificio del siglo XVI obra del gran arquitecto Andrés de Vandelvira. Esto es lo que se come en Vandelvira.

La espiral de zurrupa del restaurante José Carlos García. / Pau Arenós

José Carlos García (Málaga)

La vocación del cocinero José Carlos García (1974), con una estrella en el restaurante malagueño con su nombre, nació en una churrería que trascendía los límites del aceite hirviendo. Los caminos hacia la alta cocina son, a veces, entre épicos y resbaladizos. Esta es la historia de José Carlos García.

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz) / Mesón Sabor Andaluz

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)

Es una de las mayores sorpresas de la cocina andaluza en los últimos tiempos: Pedro Aguilera ofrece una cocina llena de sensibilidad en platos que sorprenden como la lechuga a la brasa con holandesa, anchoas y queso Payoyo o un impecable guiso de rabo de toro. Mesón Sabor Andaluz está en uno de los pueblos más bonitos de España para comer divinamente.