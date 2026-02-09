Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga RodaliesElecciones AragónVídeo Bad BunnyBad Bunny Super bowlPremios GaudíDonald TrumpSiratJoan LaportaNatalidadBarçaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

Para decir olé

Estos son los restaurantes de Andalucía que no te fallarán

Estos establecimientos, con o sin estrella Michelin, son garantía de placer

Estos son los restaurantes con estrellas Michelin de Andalucía que no te puedes perder

Desayunos a la andaluza en Madrid: 5 direcciones que te trasladan al sur

Los chopitos del Bar FM, en Granada.

Los chopitos del Bar FM, en Granada. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Andalucía es un destino recurrente para cualquier turista, sea gurmet o no. Pero su oferta gastronómica es tan amplia que no hay nadie que no disfrute de una visita a cualquiera de sus poblaciones.

Como la lista que saldría sería infinita, hemos preferido reducirla a estos templos del buen comer, restaurantes andaluces que no te puedes perder, con o sin estrellas Michelin. ¡Olé!

El pulpo con col del bar FM, en Granada.

El pulpo con col del bar FM, en Granada. / Pau Arenós

FM (Granada)

Este es el bar por el que merece la pena volver a Granada. Aquí radian el rock duro de los crudos, el heavy metalero de la plancha y el hip hop de la fritura. Sintonizamos mucho con FM.

Quisquillas de Motril bañadas en ajoblanco con almendras osmotizadas en 'amaretto' del restaurante El Claustro (Granada).

Quisquillas de Motril bañadas en ajoblanco con almendras osmotizadas en 'amaretto' del restaurante El Claustro (Granada). / Ferran Imedio

Desayunos a la andaluza en Madrid: 5 direcciones que te trasladan al sur

Desayunos a la andaluza en Madrid: 5 direcciones que te trasladan al sur

El Claustro (Granada)

El Claustro es uno de los restaurantes gastronómicos más conocidos y reconocidos de Granada (Gran Vía de Colón, 31). Y tiene mérito porque, en un entorno entregado a los bares donde tapear (ya sabes, un platillo gratis por cada cerveza que pides), lleva apostando por al alta cocina apegada al territorio desde que abrió en 2001. Lo hizo en el Hotel Palacio de Santa Paula, que se convirtió en el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad; y ahí sigue, bajo los arcos de un antiguo convento del siglo XVI. y en un edificio que también alberga una casa morisca siglo XIV. El chef actual, Luismi Luque, propone un viaje por las comarcas de la provincia de Granada a base de platos que elabora con producto local para ofrecer tradición andalusí y creatividad contemporánea, y que maridan con enorme acierto con vinos andaluces. A destacar, el esturión ahumado con su caviar, bombón de 'foie' y vermut granadino, con manzana ácida y 'velouté' cítrica; las quisquillas de Motril bañadas en ajoblanco con almendras osmotizadas en 'amaretto'; los níscalos de la sierra de Huétor con crema de chorizo y yema de huevo curada con palo cortado y lascas de trufa... El establecimiento sorprende, además, por el ajustadísimo precio de su menú degustación de siete pases que cuesta 65 euros sin bebidas (25 más con maridaje).

3 recetas andaluzas sencillas y deliciosas para celebrar la Feria de Abril

3 recetas andaluzas sencillas y deliciosas para celebrar la Feria de Abril

El bogavante con huevo y patatas de El Jardín de Lutz.

El bogavante con huevo y patatas de El Jardín de Lutz. / Finca Cortesín

El Jardín de Lutz (Casares, Málaga)

El chef Lutz Bösing es una rareza, un alemán de Aquisgrán moldeado en la Costa del Sol cuya cocina bebe de lo centroeuropeo, de lo mediterráneo y de ese clasicismo que vuelve descorbatado. Esto lo que hace en El Jardín de Lutz.

Ángel León convertirá el agua en su ingrediente de 2024

Ángel León convertirá el agua en su ingrediente de 2024

La piel de la morena, convertida en 'mochi'.

La piel de la morena, convertida en 'mochi', que sirven en Aponiente. / Pau Arenós

Aponiente (El Puerto de Santa María)

Ángel León, el Chef del Mar, inaugura una nueva temporada de su restaurante, con énfasis en la novedosa "cocina marítima dulce". Gastronomía de vientos y tempestades, que vive en el mar y que vive del mar, donde investigan y clavan conciencias. Así es el 'triestrellado' Aponiente.

El 'karim' de pistacho, caviar de arenque y manzana/pan negro.

El 'karim' de pistacho, caviar de arenque y manzana/pan negro del restaurante Noor. / Javier Peña

Noor (Córdoba)

Paco Morales dirige en Córdoba un restaurante particular, basado en la cocina andalusí y en la ucronía de qué hubiera comido el califa de seguir en el trono. Estos son los platos que nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, probó en su reciente visita a Noor.

El salpicón con mariscos y verduras fermentadas de Lú.

El salpicón con mariscos y verduras fermentadas de Lú. / Pau Arenós

Lú, Cocina y Alma (Jerez de la Frontera)

En este restaurante de la «vanguardia de retaguardia», el cocinero Juanlu Fernández captura el recetario de la provincia de Cádiz y lo libera debidamente adaptado. Lo hace tan bien que tiene dos estrellas Michelin. Tal es el nivel de Lú, Cocina y Alma.

La 'royal' de caviar y erizos.

La 'royal' de caviar y erizos de Bardal. / Xavi Olmos

La picaña curada de vaca de Bardal.

La picaña curada de vaca de Bardal. / Xavi Olmos

Bardal (Ronda)

Este restaurante de Ronda (Málaga) se encuentra a escasa distancia de la plaza de toros y del Puente Nuevo y de ese corte en la roca de un centenar de metros hasta el río Guadalevín, distancia olímpica y de postal y vértigo. Pronto, Benito Gómez y Merche Piña lo trasladarán a la bodega La Melonera, a 10 kilómetros, en la serranía, dejando atrás una cocina de 40 metros cuadrados de la que salen platos con calambre. En el pecho del chef, dos estrellas clavadas a modo de escarapelas. Así se come en Bardal.

Las quisquillas con caldo de shiitake de Bagá

Las quisquillas con caldo de shiitake de Bagá / Bagá

Bagá (Jaén)

Este restaurante ocupa “44,5 metros cuadrados”, en medición del cocinero Pedro Sánchez. Un equipo de cinco personas y un máximo de ¡ocho comensales! Pedro y Mapy Cano, pareja y socia, han hecho de la miniatura un altar de la grandeza. Y con una modestia conmovedora. El prestigio de Bagá es inversamente proporcional a las prestaciones físicas. Abrieron el 16 de septiembre del 2017 y les clavaron de inmediato la estrella con una anticipación de ninja. Aquí te contamos el por qué del éxito de Bagá.

El boquerón con mantequilla de anchoa de Vandelvira.

El boquerón con mantequilla de anchoa de Vandelvira. / Pope Cabrera

Vandelvira (Baeza)

Después de dar el callo en restaurantes de renombre, Juan Carlos García decidió regresar a Baeza (Jaén) para hacerse cargo de un espacio extraordinario: un edificio del siglo XVI obra del gran arquitecto Andrés de Vandelvira. Esto es lo que se come en Vandelvira.

La espiral de zurrupa del restaurante José Carlos García.

La espiral de zurrupa del restaurante José Carlos García. / Pau Arenós

José Carlos García (Málaga)

La vocación del cocinero José Carlos García (1974), con una estrella en el restaurante malagueño con su nombre, nació en una churrería que trascendía los límites del aceite hirviendo. Los caminos hacia la alta cocina son, a veces, entre épicos y resbaladizos. Esta es la historia de José Carlos García.

Noticias relacionadas y más

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz) / Mesón Sabor Andaluz

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)

Es una de las mayores sorpresas de la cocina andaluza en los últimos tiempos: Pedro Aguilera ofrece una cocina llena de sensibilidad en platos que sorprenden como la lechuga a la brasa con holandesa, anchoas y queso Payoyo o un impecable guiso de rabo de toro. Mesón Sabor Andaluz está en uno de los pueblos más bonitos de España para comer divinamente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  2. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  3. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  4. Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
  5. El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
  6. Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
  7. Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
  8. El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026

Dejar de comer anguila para poder comer anguila

Dejar de comer anguila para poder comer anguila

Konami lleva eFootball por primera vez a las consolas de Nintendo con el nuevo Kick-Off! de Switch 2

Konami lleva eFootball por primera vez a las consolas de Nintendo con el nuevo Kick-Off! de Switch 2

Ome, el ‘omakase’ secreto mexicano con una barra para solo seis comensales y al que se accede por un portal

Ome, el ‘omakase’ secreto mexicano con una barra para solo seis comensales y al que se accede por un portal

Vegana y sabrosísima: así se hace la sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'ceps'

Vegana y sabrosísima: así se hace la sopa cremosa de castañas con 'cromesquis' de 'ceps'

La UAM acogerá el Foro Social Más Allá del Crecimiento en 2026 para debatir sobre decrecimiento y bienestar

La UAM acogerá el Foro Social Más Allá del Crecimiento en 2026 para debatir sobre decrecimiento y bienestar

Aquí puedes ver la actuación completa de Bad Bunny en la Super Bowl con Lady Gaga y Ricky Martin | Vídeo

Aquí puedes ver la actuación completa de Bad Bunny en la Super Bowl con Lady Gaga y Ricky Martin | Vídeo

Directo Rodalies | Renfe denuncia que los maquinistas no cumplen los servicios mínimos y recomienda buscar transportes alternativos

Directo Rodalies | Renfe denuncia que los maquinistas no cumplen los servicios mínimos y recomienda buscar transportes alternativos

9 de febrero, Día Mundial de la Pizza: origen e historia

9 de febrero, Día Mundial de la Pizza: origen e historia