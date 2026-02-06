Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Taula Puntal, Bornès y Cachitos Diagonal
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en BCN: brasas, arroces y 'calçots'
Planazo para el fin de semana en BCN: platos con historia, recetas gaudinianas y brasas y guisos
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Espai Puntal son tres negocios –bar, colmado, restaurante– en el mismo punto de Ciutat Vella y construidos en torno a valores como cercanía, sostenibilidad, honradez, productores, recolectores, cazadores. En su mesa de 10 metros se come Catalunya, de ahí el nombre del establecimiento, Taula Puntal.
Este establecimiento del Born que dirigen un italiano, un argentino y dos brasileños moderniza el recetario tradicional catalán y añade una barra donde probar bocados y cócteles creativos. Una propuesta original, solvente y atractiva la de Bornès.
Este local, que lleva una década uniendo gastronomía y glamur, acogerá todos los domingos, a partir del domingo 8 de febrero, La Rumba de Cachitos. El evento empieza a las 14.00 horas con un menú especial que cuesta 25 euros (sin bebida ni postre) y sigue a las 16.30 con música en directo con Juan Cortés y rumba hasta las 21.00. Los platos son: pan de cristal con tomate, patatas bravas, 'chips' de berenjena con miel de caña negra, boquerones con pimientos aliñados, croquetas artesanas de jamón ibérico y paella a elegir (de verduras del Maresme, de pollo con butifarra y alcachofas o de rape con gambas). Si vas otro día, siempre puedes pedir su plato más exitoso, el canelón de 'foie' y trufa.
