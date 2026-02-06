Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Taula Puntal, Bornès y Cachitos Diagonal

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Ciervo con pera y remolacha del restaurante Taula Puntal.

Ciervo con pera y remolacha del restaurante Taula Puntal. / Zowy Voeten

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Taula Puntal

Taula Puntal

Espai Puntal son tres negocios –bar, colmado, restaurante– en el mismo punto de Ciutat Vella y construidos en torno a valores como cercanía, sostenibilidad, honradez, productores, recolectores, cazadores. En su mesa de 10 metros se come Catalunya, de ahí el nombre del establecimiento, Taula Puntal.

El arroz con tinta y calamar relleno de Taula Puntal.

El arroz con tinta y calamar relleno de Taula Puntal. / Zowy Voeten

Bornès

Bornès

Este establecimiento del Born que dirigen un italiano, un argentino y dos brasileños moderniza el recetario tradicional catalán y añade una barra donde probar bocados y cócteles creativos. Una propuesta original, solvente y atractiva la de Bornès.

El cóctel Moreneta, elaborado con ratafía, mezcal, ron añejo y licor de avellana de Reus, con el plato de fricandó del restaurante Bornès.

El cóctel Moreneta, elaborado con ratafía, mezcal, ron añejo y licor de avellana de Reus, con el plato de fricandó del restaurante Bornès. / Jordi Cotrina

Cachitos Diagonal

Cachitos Diagonal

Este local, que lleva una década uniendo gastronomía y glamur, acogerá todos los domingos, a partir del domingo 8 de febrero, La Rumba de Cachitos. El evento empieza a las 14.00 horas con un menú especial que cuesta 25 euros (sin bebida ni postre) y sigue a las 16.30 con música en directo con Juan Cortés y rumba hasta las 21.00. Los platos son: pan de cristal con tomate, patatas bravas, 'chips' de berenjena con miel de caña negra, boquerones con pimientos aliñados, croquetas artesanas de jamón ibérico y paella a elegir (de verduras del Maresme, de pollo con butifarra y alcachofas o de rape con gambas). Si vas otro día, siempre puedes pedir su plato más exitoso, el canelón de 'foie' y trufa.

La paella de rape y gambas de Cachitos Diagonal.

La paella de rape y gambas de Cachitos Diagonal. / Juan Pablo Escobar

