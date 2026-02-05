Los mejores restaurantes del Poble Sec para todos los gustos y bolsillos

El barrio del Poble Sec es uno de los más populares de Barcelona. Y eso se refleja en una oferta gastronómica variada y asequible, en la que igual cabe la cocina de toda la vida, mediterránea, tradicional, y la que nos lleva a otros países del mundo. También hay algún que otro sitio donde tienen menús de altos vuelos. Si cruzas el Paral·lel y te plantas a las faldas de Montjuïc, hay muchísimos establecimientos para elegir.

Para que no te pierdas en el catálogo casi infinito de locales, en este artículo recogemos los mejores restaurantes del Poble Sec.

El cuscús de pollo de Petit Montjuïc. / Zowy Voeten

Petit Montjuïc

La función social del restaurante es dar de comer, pero a veces se convierte en un lugar de encuentro. En este caso, de gente del espectáculo (está casi frente al Teatre Grec y detrás del Lliure) y de vecinos. Es lo que sucede en este lugar que sirve un delicioso cuscús y se llama Petit Montjuïc.

Xemei

En esta taberna veneciana ejecutan auténticos clásicos. Además, ir a este restaurante de Montjuïc es sentirse parte de una película italiana con gritos y palmadas en la espalda. Lo regentan los hermanos Colombo, Max y Stefano, son la versión 'all’italiana' del Correcaminos. Xemei. Paseo de la Exposició, 85.

'Foie' sobre judías de Santa Pau en escabeche del restaurante Quirat. /

Quirat

El Hotel InterContintental Barcelona se pone en manos de Víctor Torres, que ya tiene una estrella Michelin por Les Magnòlies (Arbúcies), para su restaurante gastronómico, que pretende convertirlo en un "referente gastronómico de la ciudad". ¿Cómo? Con menús repletos de creaciones minimalistas y cuidadas que el chef elabora con productos de temporada y de proximidad. Aquí tienes algunos de los platos que probamos en Quirat. Avenida de Rius i Taulet, 1.

En el restaurante Espai Kru, Ever Cubilla nos enseña a preparar un salmonete al café de París. /

Rías Kru

Rías Kru nace de la unión de Rías de Galicia, el restaurante que fundaron los padres de los hermanos Juan Carlos, Pedro y Borja Iglesias en 1986, con Espai Kru, el espacio con impronta japo-peruana al que pusieron piso en el 2012. Ahora el cliente tiene la comodidad de poder pedir platos de ambos, de darle a la centolla y al 'nigiri', al marisco crudo y al cocinado. Aquí tienes más información de Rías Kru. Lleida, 7.

Tres de los platos que sirven en Chamako. / ONBARCELONA CHAMAKO

Chamako

Este restaurante del Poble Sec propone bocados mexicanos y asiáticos elaborados con imaginación, buen gusto y sin complejos. Un sitio canalla, como lo demuestra desde la misma carta: las bebida están bajo el epígrafe 'Chupa y mama que se derrama'. Aquí te contamos a qué sabe la propuesta de Chamako.

Casa de tapas Cañota

Cañota es cañera. Pau Arenós hizo la misma coña al escribir sobre el bar Cañete. Sin escandalera, se ha erigido en una de las mejores taperías de Barcelona. Un lugar donde se puede alcanzar el 'nirtapa' a base de estos platillos que sirven en Cañota. Lleida, 7.

Los fideos de soja verde con gambas de Casa Xica. / Marc Asensio

Casa Xica

Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. Aquí repasamos los grandes éxitos. Si fuera el recopilatorio un disco que los roqueros publican entre disco y disco original, el título que mejor le iría es Casa Gran. Así es Casa Xica.

Taberna Noroeste: la bomba de cocido. / El Periódico

Taberna Noroeste

No se puede debutar mejor de lo que lo ha hecho la Taberna Noroeste, con algunos platos que se te clavan en la cabeza como los órganos en el cuerpo de Mr Potato. Abrir y dejar un recuerdo duradero es algo que pocos logran; llevar a la mesa bocados con personalidad, una tarea improbable en la Barcelona de los Mil Cebiches. Javier San Vicente y David López consiguen... Clica aquí para saber más sobre Taberna Noroeste. Radas, 67.

Quim Pérez prepara algunos montaditos en Quimet & Quimet. / periodico

Quimet & Quimet

Una taberna a proteger: desde 1914 al servicio público. Su especialidad es la conserva y la mezcla atrevida desde que, hace ya unos cuantos lustros, la familia Pérez tomó una decisión sustancial que ha resultado ser audaz y rupturista: consagrarse a las latas. Dejaron atrás la oferta de platillos, similar a la de otros lugares, y se concentraron en las latas. Productos estables y siempre disponibles, y que le han otorgado una beneficiosa singularidad a Quimet & Quimet.

La escalopa milanesa de El Botón Charro. / Alberto García Moyano

El Botón Charro

Este restaurante no solo ha sobrevivido a un entorno hostil como el último tramo de la avenida del Paral·lel, donde el urbanismo ha brillado por su ausencia, sino que hace que te vengan ganas incluso de visitar la zona. ¿La razón? El excelente menú del día de El Botón Charro.

El montadito como un 'nigiri' de calamar y panceta ibérica de Alapar. / Manu Mitru

Alapar

Jaume Marambio y Victoria Maccarone cruzan la cocina mediterránea con la asiática en el lugar donde estuvo Pakta (Lleida, 5). No es Pakta, claro, pero lo japonés sigue sobre la vajilla, mezclado con lo catalán, con "lo mediterráneo", prefiere el cocinero. Esta es una 'izakaya' o taberna con sabor a fricandó. Esto es lo que comió nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, en Alapar.

Cordero a la plancha de Bar Celona. / Alberto García Moyano

Bar Celona

Esta casa de comidas familiar lleva desde 1968 (efectivamente, ¡más de 50 años!) dando de comer al barrio y lo que no es el barrio. Un veterano de guerra que sigue en pie a pesar de los pesares y, además, en muy buena forma. Estos son los platos del menú de mediodía que probamos en Bar Celona.

Edu Borrull, en el Celler Cal Marino, con las papas 'arrugás' / Òscar Gómez

Celler Cal Marino

Edu Borrull abrió Celler Cal Marino el año 2009, en el barrio del Poble-sec. Desde entonces en este garito sideral se dignifica el vermuteo y en las arrugas de sus papas encuentras salitre y felicidad. Así se come en Celler Cal Marino.

El 'bacallà a la llauna' de Casa Axín. / Òscar Gómez

Casa Axín

En este restaurante del Poble Sec es posible atacar una cabeza de cordero a primera hora de la mañana junto a un 'bacallà a la llauna'. Mesas vestidas con hule, paredes casi desnudas, cero 'glamour', brasa vista donde se conjuran fuego y humo perfumando el espacio… y ambiente general algo ruidoso en sinfonía de conversaciones ruidosas. Aquí te contamos más sobre Casa Axín.

La pita rellena de quesos de Margarit. / Manu Mitru

Margarit

El cocinero Stefanos Balis mezcla la cocina griega con otros Mediterráneos en compañía del valenciano Jordi Fenoll y el resultado es altamente estimulante. Así de bien se come en Margarit.