Estos son los mejores 'capipota' de Barcelona

El 'capipota' es un plato de toda la vida que siempre reconforta. En Barcelona hay sitios donde lo preparan tan bien que merecen la pena ser recomendados. Aquí tienes unos cuantos restaurantes donde disfrutar de los mejores 'capipota' de la ciudad.

El 'capipota' de Kiosco Universal. / MANU MITRU

Kiosko Universal

La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Carles Gaig suele pedir su 'capipota' (vísceras de Menuts Rosa), con virutas de jamón, tomate y 'picada'. Así se come en Kiosko Universal.

El 'capipota' a la manera de La Perla que hacen en Hijos de Javier. / ELISENDA PONS

Hijos de Javier

Una nueva taberna en la parte alta de Barcelona con platillos con enjundia y humor en las paredes, a base de una iconografía burlesca, la sátira a esa pijería que no solo forma parte del barrio, sino de la clientela. Pero ojo porque esta bodega es un cachondeo muy serio, como ese ‘capipota’ a la manera de La Perla, según la receta de Salva Serra, otro de los colegas, con butifarra, morcilla, chorizo y un toque de moscatel. Aquí te explicamos mejor de qué va Hijos de Javier .

El plato de 'capipota' con vieira y bullabesa de Fonda Pepa. / Ricard Cugat

Fonda Pepa

Pedro Baño y Paco Benítez reviven los sabores antiguos con una mirada nueva. Pedro fue profesor de la Hofmann y ha estado en Caelis y Lluçanès y Paco fue jefe de cocina en L’Eggs y pasó por Noma. Personal de casas fastuosas que han elegido, para esta etapa de la vida, el 'duralex'. Un buen ejemplo es el 'capipota' con bullabesa. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Fonda Pepa .

El 'capipota' con garbanzos de Per Feina Per Plaer / El Periódico

Per Feina Per Plaer

Rafa Zafra ( Estimar , Amar ) es un cocinero todoterreno que sabe de lujos, especializado en pescados y mariscos, pero que también toca la carne y le da candela a la cocina popular. En este restaurante con una doble carta combina una cocina de diario con otra más gastronómica, y en ella no falta un buen 'capipota' con garbanzos. Se llama Per Feina Per Plaer .

El 'capipota' de Granja Elena. / El Periódicor

Granja Elena

Este restaurante es un fenómeno barcelonés: a primera hora, desayunos con fundamento y, al mediodía, alta cocina de barrio, como la denominan. Y los callos siempre como santo y seña de la casa. Así se come, 50 años después de su apertura, en Granja Elena .

Can Vilaró

Can Vilaró, junto al mercado de Sant Antoni, es un restaurante con más de un siglo que, sin trastornos de recetario, renueva la sangre con la tercera generación. No quedan en Barcelona muchos restaurantes con solera en los que se coma a precio moderado eligiendo de la carta, o de una pizarra. Además, sirve especialidades casi extinguidas. Mantener viva la casquería es uno de los logros. Esto es lo que se come en Can Vilaró .

Avenir

Roger Viñas y Chesco Salrach seducen con platos en los que los fondos son primordiales y que vindican la fonda, la taberna y la bodega. Tras su visita al restaurante, Arenós resumía así su trabajo: "Es una cocina de fondo: una cocina con fondo. Úsense aquí las preposiciones a conveniencia porque me refiero a lo mismo: existe un trabajo de base". De los platos que probó, el 'capipota' con sepia le enamoró. Puedes leer aquí la crónica de Avenir .

El 'capipota' de Petit Comitè/Gaig Barcelona. / Pau Arenós

Petit Comitè

Carles Gaig relevó a su íntimo amigo Nandu Jubany al frente de este resturante, cuyo primer cocinero fue Fermí Puig. Es como en los relevos: el testigo de la gran cocina catalana pasa de mano en mano. El espíritu es el mismo: cocina catalana tradicional con el refinamiento gaigniano. Bueno su 'capipota' de ternera. «Utilizo 'llard'», dice Carles en voz baja, sabedor de que la grasa porcina es un anatema en esta sociedad de la asepsia y el gel hidroalcohólico. Tras visitarlo, esta es la crònica que escribió Pau Arenós sobre Petit Comitè / Gaig Barcelona .

El 'capipota' de Pinotxo. / Jordi Otix

Pinotxo

El legendario Pinotxo reabrió en 2023 con la esencia, la familia de Jordi Asín Bayén, y dos ausencias: Joan Bayén, alias Pinotxo, y la Boqueria. El buen lector sabe ya, a estas alturas, del bullebulle tribunero y de tribunales : Juanito vendió el negocio a espaldas de su sobrino, Jordi; falleció inopinadamente y hay un litigio entre el nuevo propietario y quienes eran el motor del bar. Porque Juanito era la imagen y el carisma, la bandera con chaleco y pajarita, pero quienes manejaban los fogones eran los Asín. El nuevo Pinotxo está ahora en el mercado de Sant Antoni, donde sirve el ‘capipota’ de la abuela Catalina, “el plato más antiguo”, con pasas y piñones. El corte de ternera es el morcillo, guisado con patatas. Así se come en este Pinotxo .

El 'capipota' de Can Marlau. / El Periódico

Can Marlau

Con gran experiencia en restaurantes famosos, Ferran Soler es por fin propietario después de ser ex de muchos sitios con salero (Saüc, Tickets, Bodega 1900, Bambarol...). En su escudo de armas, la cuchara. Porque aquí se guisa, como el 'capipota'. Aquí te cuenta Pau Arenós qué platos valen la pena tras su visita Can Marlau .

El 'capipota' con garbanzos de Passadís del Pep. / El Periódico

Passadís del Pep

Después del fallecimiento de Joan Manubens, su hijo Joan sigue al frente de este restaurante que han visitado estrellas del cine como Francis Ford Coppola, Sigourney Weaver, George Clooney, Harrison Ford, Robert de Niro... ¿Cómo es posible atraer a tan magna clientela? Con platos como el 'capipota' con garbanzos de la señora Pilar, abuela de Joan, aunque en la crónica de Pau Arenós se explica bastante bien el secreto del éxito de Passadís del Pep .

Incorrecte

Marcel Pons, con la pastelera Gabriela Figueroa como su mano derecha, regentan su restaurante en Sant Gervasi, un comedor en rojo donde reinterpretan la cocina catalana y donde preparan los callos de bacalao mezclados con 'capipota' de ternera y una copita con caldo de garbanzos al lado. Se llama Incorrecte .

El 'capipota' del Cafè de l'Acadèmia. / Marc Asensio

Cafè de l'Acadèmia

Regresó después de tres años cerrado víctima de la pandemia. La resurrección llega de la mano del nuevo propietario, Grupo San Telmo (San Telmo, El Canalla, Palo Santo, Bistró Mató y Tantarantana), que a mediados de junio de 2024 levantó la persiana del emblemático establecimiento abierto en 1987. Como años atrás, es una casa de comidas que ofrece cocina catalana tradicional (qué bueno su 'capipota') y platos y platillos mediterráneos bien hechos. Al frente, dos venezolanos, los hermanos Esther y Armando Álvarez, (este tiene a 110 metros un restaurante donde pegan tiros, Capet, paraíso de los amantes de la caza). Así se come ahora en Cafè de l'Acadèmia.

Bodega Gol

Roger Solé fue peluquero y Rodrigo Castillo, ingeniero industrial, y ahora forman una pareja de cocineros con chut en Sant Antoni. Lo suyo es un ejercicio de salvación de un negocio emblemático–tras el cual está también Enric Rebordosa–, pero no de falsificación. Se nota cuando comes en Bodega Gol.

Suru Bar

Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas y el pollastre (pero no solo porque su 'capipota' con escabeche ligero está muy rico) en un buen restaurante llamado Suru Bar.

El 'capipota' del restaurante 640. / Sandra Román

640