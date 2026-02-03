Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los mejores restaurantes de València y provincia (con y sin paella)

Te proponemos varios establecimientos que sirven platos deliciosos

Los mejores restaurantes del sur de Tarragona: aquí tienes todos los que lucen estrellas Michelin

La paella valenciana ya es Bien de Interés Cultural Inmaterial

Gamba roja al ajillo, con judía 'bobby' y yema de Ricard Camarena Restaurant.

Gamba roja al ajillo, con judía 'bobby' y yema de Ricard Camarena Restaurant. / Ricard Camarena Restaurant

Pau Arenós

Ferran Imedio

València y provincia son la meca de la paella. Pero también hay muchos otros platos más allá de este emblema gastronómico de la zona. Puedes comprobarlo en estos restaurantes que hemos visitado últimamente y que nos han gustado mucho.

Cebolla, anguila y holandesa de levadura fresca de Ricard Camarena Restaurant.

Cebolla, anguila y holandesa de levadura fresca de Ricard Camarena Restaurant. / Ricard Camarena Restaurant

Ricard Camarena Restaurant (València)

Una cocina de raíz vegetal que deriva de una conciencia natural y no impostada, y un pensamiento fresco con la firma de un chef lúcido que antes ejerció otros oficios, como el de trompetista o el de picapedrero. Así es la propuesta de Ricard Camarena Restaurant.

La tempura de 'sisho' con tartar de colirrábano.

La tempura de 'sisho' con tartar de colirrábano de La Salita. / Tatiana Tsarenko

La Salita (València)

Begoña Rodrigo es una cocinera imprescindible y audaz que vive su momento decisivo al frente del restaurante más bonito de València: una casa de mediados del siglo XIX en el barrio de Russafa. Así se come en La Salita.

El corte de cebolla y el boquerón en escabeche de Arrels.

El corte de cebolla y el boquerón en escabeche de Arrels. / Pau Arenós

Arrels (Sagunt)

Con solo 25 años, la cocinera valenciana Vicky Sevilla inauguró su restaurante en Sagunt, que consiguió una estrella Michelin: esta es la historia de una persona sin miedo y con altas dosis de obstinación y perseverancia. Y la explicación de su propuesta gastronómica de Arrels.

La paella valenciana de Las Bairetas.

La paella valenciana de Las Bairetas. / Pau Arenós

Las Bairetas (Chiva)

Impresionan las cifras de este restaurante: son 400 metros cuadrados en la localidad de Chiva, donde cocinan paella valenciana con leña y una quincena de arroces distintos. Llegan a preparar 120 a la vez en el paellero más grande del mundo. Se llama Las Bairetas.

Una paella valenciana para dos en el restaurante Rioja.

Una paella valenciana para dos en el restaurante Rioja. / Pau Arenós

Rioja (Benissanó)

Vicente Rioja Pastor prepara la paella con la concentración que los matemáticos aplican a un teorema complejo. Hace cien años que la familia Rioja está en el negocio de la hospitalidad en el pueblo de Benissanó, a media hora en coche de València, pero ha pasado solo una década desde que Vicente se empeñara en encontrar la fórmula de la paella valenciana perfecta. Sus admiradores son ditirámbicos: «La mejor paella del mundo». La probó una noche Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, y durmió "como un bendito". Así de buenas son las paellas de Rioja.

