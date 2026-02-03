Rumbo al levante
Estos son los mejores restaurantes de València y provincia (con y sin paella)
Te proponemos varios establecimientos que sirven platos deliciosos
Los mejores restaurantes del sur de Tarragona: aquí tienes todos los que lucen estrellas Michelin
La paella valenciana ya es Bien de Interés Cultural Inmaterial
València y provincia son la meca de la paella. Pero también hay muchos otros platos más allá de este emblema gastronómico de la zona. Puedes comprobarlo en estos restaurantes que hemos visitado últimamente y que nos han gustado mucho.
Ricard Camarena Restaurant (València)
Una cocina de raíz vegetal que deriva de una conciencia natural y no impostada, y un pensamiento fresco con la firma de un chef lúcido que antes ejerció otros oficios, como el de trompetista o el de picapedrero. Así es la propuesta de Ricard Camarena Restaurant.
La Salita (València)
Begoña Rodrigo es una cocinera imprescindible y audaz que vive su momento decisivo al frente del restaurante más bonito de València: una casa de mediados del siglo XIX en el barrio de Russafa. Así se come en La Salita.
Arrels (Sagunt)
Con solo 25 años, la cocinera valenciana Vicky Sevilla inauguró su restaurante en Sagunt, que consiguió una estrella Michelin: esta es la historia de una persona sin miedo y con altas dosis de obstinación y perseverancia. Y la explicación de su propuesta gastronómica de Arrels.
Las Bairetas (Chiva)
Impresionan las cifras de este restaurante: son 400 metros cuadrados en la localidad de Chiva, donde cocinan paella valenciana con leña y una quincena de arroces distintos. Llegan a preparar 120 a la vez en el paellero más grande del mundo. Se llama Las Bairetas.
Rioja (Benissanó)
Vicente Rioja Pastor prepara la paella con la concentración que los matemáticos aplican a un teorema complejo. Hace cien años que la familia Rioja está en el negocio de la hospitalidad en el pueblo de Benissanó, a media hora en coche de València, pero ha pasado solo una década desde que Vicente se empeñara en encontrar la fórmula de la paella valenciana perfecta. Sus admiradores son ditirámbicos: «La mejor paella del mundo». La probó una noche Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, y durmió "como un bendito". Así de buenas son las paellas de Rioja.
