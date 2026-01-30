Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si eres fan de la alcachofa, este finde deberías pedirla en estos restaurantes de Barcelona

En estos establecimientos proponen platos maravillosos con esta verdura

El lío de la alcachofa: la Green Queen se está comiendo la Prat ¿Cómo distinguirlas?

Multimedia | Guía de los alimentos de temporada: la alcachofa

Las alcachofas con panceta y yema de Embat.

Las alcachofas con panceta y yema de Embat. / Sandra Román

Ferran Imedio

Pau Arenós

La alcachofa es uno de los productos de temporada más populares. Si eres fan de esta verdura, este finde tienes que ir a probarla a estos restaurantes de Barcelona. Lo fliparás.

Embat

Es este un restaurante fiable que sirve platos y menús a precios amigables que salen de una mini cocina que recibió a cocineros que hoy cuentan en la ciudad: Víctor Ródenas (Casa Fiero y Maleducat), Carles Pérez de Rozas (Berbena y Pompa) y Marcel Pons (Incorrecte). Su alcachofa es una gozada: hervida y a la plancha, rociada con yema y panceta ibérica y aceituna negra y una vinagreta con 'dashi' y ahumada. «Hecha como antes: sumergiendo carbón en aceite», explica Santi Rebés, chef de Embat.

Alcachofas con salsa holandesa de Bar Bocata.

Alcachofas con salsa holandesa de Bar Bocata. / Òscar Gómez

Bar Bocata

Este bullicioso y dicharachero local de la zona de Galvany prepara platos golosos y bien ejecutados basados en la tradición. Sus alcachofas con salsa holandesa, cremosa y densa, son para tirar cohetes. Así se come en Bar Bocata.

Alcachofas confitadas con guiso de rabo de toro y tallarines de chipirón del restaurante Erre Barcelona (Hotel Torre Melina Gran Meliá).

Alcachofas confitadas con guiso de rabo de toro y tallarines de chipirón del restaurante Erre Barcelona (Hotel Torre Melina Gran Meliá). / Ferran Imedio

Erre

El restaurante de Íñigo Urrechu triunfa con las alcachofas confitadas con rabo de toro y tallarines de chipirón, que se convirtieron en un clásico desde que abrió en los bajos del Hotel Torre Melina Gran Meliá. No es el único de los platazos de este asador de referencia de Barcelona llamado Erre Barcelona.

