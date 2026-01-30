Menú del día: Julibert’s, sí -claro que- se puede

Parece que se acaba enero, ese mes que aproximadamente tiene la misma duración que cualquier otro pero que se ha instalado en nuestras mentes ya no tanto como un periodo de tiempo sino como un concepto. Y es que, a poco que miremos de reojo a la actualidad, donde se suceden ejecuciones grabadas en la autodenominada 'land of the free' o contemplamos continuamente desastres de todo tipo, es más que fácil que nos veamos atrapados en un eterno mes de enero y caigamos en la desazón más absoluta.

Julibert's Sant Rafael, 20. Barcelona Tf.: 93.639.78.33 Instagram: @julibertsgormand Precio: 10 €

No obstante, parte de pasar de página en el calendario e ir hacia la luz pasa por aferrarse a las cosas buenas que -aún- quedan en pie, que son muchas y resultan ser muy buenos remedios contra lo gris del panorama actual. Y defenderlas a capa y espada.

La entrada del restaurante Julibert's. / Alberto García Moyano

Mi compañero de mesa y mantel en esta ocasión (y espero que en muchas más) lo tiene más que claro y por eso Martí Sales, escritor, traductor, músico (y otras muchas cosas más que admirar), me citó en pleno corazón del barrio del Raval para ir a comer un menú del día. El lugar, la calle de Sant Rafael, muy cerca del malogrado Casa Leopoldo, que lo único que conserva a estas alturas de la película es el nombre. Aproveché para fugaz visita previa al local social del Atlanta FC, porque es un lugar mágico y porque es un milagro que sigan allí, en plena Rambla del Raval, como si el ruido exterior no fuera con ellas.

Cocina tradicional hecha en casa

Y, tras ese brevísimo aperitivo, manos a la obra. El Julibert’s es un pequeño local donde se practica el noble arte de no expulsar a los vecinos de su barrio. Es decir, tratan con muchísimo mimo a todos los que se acercan a su casa, les dan de comer a precios que los vecinos puedan costearse y además la oferta es de cocina tradicional y -aún más importante, si cabe- hecha en casa. Tanto es así que, en un menú de 10 € como el que ofrecen, puedes salir tan -o más- feliz que de muchos de los que superan los 15 €.

Las albóndigas del restaurante Julibert's. / Alberto García Moyano

De primero puede ser escudella 'barrejada', 'cigrons' a la catalana, 'trinxat' o, como escogimos tanto Martí como servidor, una majestuosa fideuá que sirven en cantidad abundante, con el fideo al punto, con caldo y con su más que correcta proporción de almejas, mejillones y hasta cigalas. Si me preguntan, la pondría entre las tres mejores que he probado jamás en un menú del día. Y estoy siendo prudente, porque puede que haya alguna mejor en mi haber y mi memoria me juegue alguna mala pasada. Pero lo dudo sinceramente porque menuda fideuá...

Albóndigas, pollo a la cazuela, 'galta' rustida...

De cara al segundo se planteaban dudas, porque entre las albóndigas de la casa, el pollo a la cazuela con ciruelas o la 'galta' rustida no había fácil elección. Mientras yo me incliné por las albóndigas Julibert’s, Martí generosamente pidió 'galta' con la intención de disfrutarla (cómo no) pero también de compartir un poco conmigo para que pudiera ver que en casa de Júlia y Albert no dan puntada sin hilo y se puede contar con unas albóndigas deliciosas o una 'galta' a la altura de las grandes casas populares de la cocina catalana.

La 'tatin' de manzana del restaurante Julibert's. / Alberto García Moyano

Y esto no acaba aquí, ni mucho menos, porque los postres, por los que muchas veces pasa uno de puntillas, merecen toda la atención en este lugar. Porque, ¿os he comentado que todo lo que se hace en esta casa es casero? ¿Sí, verdad? Pues los postres también. Y no es fácil ofrecer tiramisú, 'mel i mató', macedonia, pastelitos de almendra o 'tatin' de manzana por el precio de este menú. Pero lo ofrecen. Y lo hacen bien. Y es abundante. Y es una pena tener que escoger, porque irías a por todo, pero hay que conformarse (je, je) con tremendo tiramisú y tremenda 'tatin'.

Así que, en lugar de dejarnos llevar por lo desesperante del panorama actual, pensemos en que sí, caray, que sí se puede. Se puede encontrar gente buena, cocina honesta y a precios populares. Que no nos engañen, que hay vida más allá del muro. Y que depende de nosotros que la siga habiendo, porque los otros no van a soltar el pie del acelerador.