Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: La Brasa de Pirenaicas, Puerto Fuego y Casa Pepi

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en BCN: platos con historia, recetas gaudinianas y brasas y guisos

Planazo para el fin de semana en BCN: platos gastronómicos, cocina 'nikkei' con música japonesa y una cafetería cinéfila

Butifarra blanca y negra y chistorra de La Brasa de Pirenaicas.

Butifarra blanca y negra y chistorra de La Brasa de Pirenaicas. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

La Brasa de Pirenaicas

La Brasa de Pirenaicas

Este establecimiento responde al éxito de La Fonda de Pirenaicas. Los llenazos de esa novedad del 2024, donde es posible la reserva, han hecho que el restaurador Miguel Puchol, Miki, busque un ‘spin-off’ en la puerta de al lado, donde no existe la posibilidad de que te guarden la plaza. Esto es lo que se come en La Brasa.

Personas a la espera de poder entrar en La Brasa de Pirenaicas.

Personas a la espera de poder entrar en La Brasa de Pirenaicas. / Pau Arenós

En estos restaurantes preparan las mejores tortillas de Barcelona

En estos restaurantes preparan las mejores tortillas de Barcelona

Puerto Fuego

Puerto Fuego

Este establecimiento propone una carta en diferentes formatos muy mediterránea, asequible y reconocible. Arroces, brasas y marisco se citan en Puerto Fuego.

El arroz de almejas, calamarcitos y mejillones del restaurante Puerto Fuego.

El arroz de almejas, calamarcitos y mejillones del restaurante Puerto Fuego. / Maria Algara

Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal

Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal

Casa Pepi

Casa Pepi

El pequeño restaurante del Clot con aires setenteros propone el menú Calçotada cada sábado y domingo hasta finales de febrero. Por un precio cerrado de 28 euros, incluye 'calçots' con romesco, parrillada de cordero, butifarra y morcilla negra, escalivada, pan con tomate y 'allioli', y crema catalana. Para maridar, vino y gaseosa. Si quieres otras cosas, aquí sirven platos caseros de toda la vida, algunos de ellos rescatados del olvido como el hígado de bacalao confitado (aquí llamado 'foie' marino, la bomba de la Barceloneta con piñones que sigue la receta original, el tocinillo de cielo... Bienvenid@s a Casa Pepi.

Los platos del menú de 'calçotada' del restaurante Casa Pepi.

Los platos del menú de 'calçotada' del restaurante Casa Pepi. / El Periódico

