3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: La Brasa de Pirenaicas, Puerto Fuego y Casa Pepi

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

La Brasa de Pirenaicas Este establecimiento responde al éxito de La Fonda de Pirenaicas. Los llenazos de esa novedad del 2024, donde es posible la reserva, han hecho que el restaurador Miguel Puchol, Miki, busque un ‘spin-off’ en la puerta de al lado, donde no existe la posibilidad de que te guarden la plaza. Esto es lo que se come en La Brasa.

Personas a la espera de poder entrar en La Brasa de Pirenaicas. / Pau Arenós

Puerto Fuego Este establecimiento propone una carta en diferentes formatos muy mediterránea, asequible y reconocible. Arroces, brasas y marisco se citan en Puerto Fuego.

El arroz de almejas, calamarcitos y mejillones del restaurante Puerto Fuego. / Maria Algara

Casa Pepi El pequeño restaurante del Clot con aires setenteros propone el menú Calçotada cada sábado y domingo hasta finales de febrero. Por un precio cerrado de 28 euros, incluye 'calçots' con romesco, parrillada de cordero, butifarra y morcilla negra, escalivada, pan con tomate y 'allioli', y crema catalana. Para maridar, vino y gaseosa. Si quieres otras cosas, aquí sirven platos caseros de toda la vida, algunos de ellos rescatados del olvido como el hígado de bacalao confitado (aquí llamado 'foie' marino, la bomba de la Barceloneta con piñones que sigue la receta original, el tocinillo de cielo... Bienvenid@s a Casa Pepi.