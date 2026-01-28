Los mejores restaurantes del Gòtic de Barcelona

Un paseo por las calles del centro histórico de Barcelona es de lo más agradable. Si a ello le sumas una parada para comer o cenar en algún buen establecimento, la experiencia acaba resultando deliciosa. Si este es tu plan, aquí te recomendamos varios de los mejores restaurantes en el Gòtic donde disfrutar de una buena mesa.

Carpacho de gamba y su coral con pistachos y mayonesa de gambas del restaurante Finorri. / Àlex Froloff

Finorri

El establecimiento del histórico Hotel Condal, que visitaron en su día Dalí y García Lorca, propone una carta elegante ejecutada por un trío de chefs de solvencia contrastada: cocina clásica contemporánea excelsa es lo que sirven en Finorri.

'Tagliarini' con colmenillas rellenas de butifarra del 'perol' y habitas de Agreste Mar. / Irene Vilà Capafons

Agreste Mar

El Agreste original, junto al parque de la Creueta del Coll, está en obras de mejora de ese edificio que fue cochera de ómnibus -qué palabra- en 1925 y que acogerá la vivienda familiar en lo alto del milanés Fabio Gambirasi y la barcelonesa Roser Asensio. Por eso se han trasladado al Hotel Serras, en el paseo de Colom. En busca de alojamiento, optaron por la provisionalidad de un 'pop up' para saber si ellos y la familia Serra, propietaria del hotel, «encajaban», cosa que así ha sido y desde noviembre, existe como espacio fijo en lo que fuera el Informal de Marc Gascons. Te contamos lo que hemos probado en el nuevo restaurante, llamado Agreste Mar.

La cigala con albóndigas de La Palma de Bellafila. / Pau Arenós

Bellafila

Las calles del Gòtic son pasto de turistas, así que arriesgar con un establecimiento que pivota en torno a los sesos de cordero, las costillitas de conejo o la oreja de cerdo confitada y frita en lugar de la crepe o la ‘hamburguesa boina’ (la ‘smash burger’ quiero decir) es como jugar al fútbol a la pata coja y marcar gol. Ese es el desafío de Bellafila, hija de Bodega La Palma.

El 'capipota' de Cafè de l'Acadèmia. / Marc Asensio

Cafè de l'Acadèmia

Regresó después de tres años cerrado víctima de la pandemia. La resurrección llega de la mano del nuevo propietario, Grupo San Telmo (San Telmo, El Canalla, Palo Santo, Bistró Mató y Tantarantana), que a mediados de junio de 2024 levantó la persiana del emblemático establecimiento abierto en 1987. Como años atrás, es una casa de comidas que ofrece cocina catalana tradicional y platos y platillos mediterráneos bien hechos. Al frente, dos venezolanos, los hermanos Esther y Armando Álvarez, (este tiene a 110 metros un restaurante donde pegan tiros, Capet, paraíso de los amantes de la caza). Así se come ahora en Cafè de l'Acadèmia.

Morro de bacalao del restaurante Els 4 Gats. / Zowy Voeten

Els 4 Gats

El restaurante modernista del Gòtic ha cambiado muchas cosas aunque parezca que sigue igual. Pero ahora todo es mejor: eleva el nivel de la carta, centrada en el recetario catalán, y se sacude el yugo del turismo. Así se bien se come en Els 4 Gats.

Cecconi's

En el Soho Hotel de Barcelona (paseo de Colón, 20) este restaurante italiano se marca los domingos un auténtico festival que hará feliz a cualquier fanático de la esta cocina mediterránea. Lo suyo es un interminable bufet de especialidades del país de la bota que incluye desde embutidos y quesos varios, hasta pizzas 'al taglio', recetas de pasta de toda índole y un apartado de postres que no se queda corto. Un auténtico festín con un Bellini en mano que alegra cualquier domingo. Pero entre semana también se disfruta de buenos platos transalpinos. Bienvenidos a Cecconi’s.

Los platos de la escueta carta de La Plata. / Ferran Nadeu

La Plata

Este bar de Barcelona cumple 80 años con solo 4 platos. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde hace ocho décadas y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata.

Las carrilleras de jabalí con lentejas de Capet. / Ana Puit

Capet

Este es uno de los escasos establecimientos de Barcelona donde la cocina cinegética encuentra mesa. Y en ella se ha sentado nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós. En este artículo te cuenta cómo fue su visita a Capet.

La 'cocotte' de lubina de Contraban, ya emplatada. / Joan Cortadellas

Contraban

El cocinero Alain Guiard asesora este restaurante del Hotel Wittmore, donde mezcla platos de cocina francesa con dosis de creatividad. Allí lo comprobó (y lo disfrutó) nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós. Esta es su crónica sobre Contraban.

El pollo a l'ast de Los Caracoles. / Sandra Román

Los Caracoles

Desde hace casi dos siglos, este negocio de hermanos y primos, con la incorporación ya de la sexta generación, cuenta méritos como la apertura de la primera ‘rostisseria’ de pollo a l’ast de Barcelona. Así hemos comido en Los Caracoles.

Los 'ceps' con cremoso de piñones de La Sosenga. / Manu Mitru

La Sosenga

Marc Pérez y Tania Doblas han abierto un oasis en el territorio hiperturístico del centro de Barcelona, casi en el Portal del Àngel: platos con alma, corazón y gusto. Probó Pau Arenós el menú de mediodía (18 €) y se quedó "enganchado" a la 'sablé' con puerros y miel, huevo curado y rallado y 'velouté' de alcaparras. "Comprendí que quien defendía el fuerte era un chef con fuste", escribió sobre su visita a La Sosenga.

Una de las mesas del restaurante Samantha's. / El Periódico

Samantha's

Escondido en una esquina del emblemático espacio, este bistró de atmósfera romántica y bohemia sirve cocina de mercado con toques internacionales. Tiene nombre de mujer, pero es un agradable restaurante llamado Samantha's.

Koy Shunka

Este restaurante distinguido con una estrella Michelin es el mejor japonés de Barcelona. Se puede hablar de muchos de sus platos, pero no hay que dejar pasar nunca la ocasión de probar sus 'nigiris'. En la degustación, "12 gramos de pescado y 7 de arroz", detalla el chef, Hideki Matsuhisa. Cambia la proporción en la carta: 12 de producto y el mismo peso de gramínea. Ventresca soasada, anguila y jurel son algunas de los imprescindibles de Koy Shunka.

Una de las mesas de Bar Mono. / El Periódico

Bar Mono

El restaurante de la plaza de Sant Josep Oriol propone una cocina urbana con personalidad y desacomplejada que parte de Barcelona y viaja por todo el planeta. Locales y turistas disfrutarán de lo lindo. Aquí tienes toda la información sobre Bar Mono.

La sala de Fauna recuerda a la de un amplio y cuidado domicilio particular. / El Periódico

Fauna

El establecimiento del Hotel Kimpton Vividora propone platos de cocina mediterránea en un espacio al que entras después de tocar el timbre porque reproduce el salón de un piso señorial del Eixample. Esto es lo que se come en Fauna.

Las gambas con 'beurre blanc' y caviar de Caelis. / Adrián Quiroga

Caelis

Lo francés y lo catalán y la mirada y las técnicas actuales y la barra para cocinar sin barreras. Con estos mimbres Romain Fornell mantiene una estrella Michelin en los bajos del Hotel Ohla. Así es Caelis.

Casa Pince

Fue el primer 'take away' de la ciudad y se convirtió en referente entre la burguesía por sus banquetes cuando despuntaba el siglo XX. En 2024, más de 100 años después, vuelve con el mismo nombre en el mismo lugar pero, en vez de servir platos afrancesados, sirve una cocina tradicional catalana de rechupete. Así es, en el siglo XXI, Casa Pince, ubicado en los bajos del hotel homónimo.

Rasoterra

No es este un vegetariano aburrido. Uno de los pioneros a la hora de ofrecer disfrute con la clorofila gracias a su cocina universalista pero con producto de proximidad. Este es el secreto del éxito de Rasoterra.

Glaciar

El emblemático local barcelonés, el más antiguo de la plaza Reial, cambia de dueños para ofrecer cocina catalana de calidad, con productos de temporada y proximidad y algún que otro toque afrancesado al estilo de un bistró, además de vinos y cócteles. También hacen menús. Aquí te lo contamos todo sobre el renovado Glaciar.

Interior de Bodega La Palma. / JUAN CAMILO MORENO

Bodega La Palma

La historia de Barcelona se escribe en lugares como este, uno de los 300 locales de la ciudad considerados como emblemáticos por el ayuntamiento. Este negocio detrás de la plaza de Sant Jaume sirve platos sin pretensiones gastronómicas en un local emblemático. Esto es lo que se come en Bodega La Palma.

El equipo del restaurante La Pau. / El Periódico

La Pau

La Fundació El Llindar, una escuela que atiende a jóvenes en riesgo de exclusión social, abre en el Gòtic un establecimiento en el que trabajan 14 de sus exalumnos. Su cocina catalana está de rechupete. Esto es lo que probamos en La Pau.

Salem Kahbbaz, chef y propietario del restaurante El Cuiner de Damasc. / Manu Mitru

El Cuiner de Damasc

El celebrado restaurante del Gòtic sirve uno de los mejores 'kebabs' de Barcelona. Y hace unos meses cerró por un malentendido pero volvió a abrir al cabo de unas semanas. También triunfa por su cocina de Oriente Medio auténtica y accesible. Así es El Cuiner de Damasc.

El tartar de vieira del restaurante Fiskebar. / Ferran Imedio

Fiskebar

El restaurante del Reial Club Marítim de Barcelona apuesta por pescados crudos y ahumados propios de la gastronomía nórdica en un espacio con unas vistas encantadoras sobre el Port Vell. Así son los platos que ponen rumbo al norte de Fiskebar.

La terraza del restaurante Vraba, con vistas al Moll de la Barceloneta. / El Periódico

Vraba

El restaurante ubicado en el primer piso de la America's Cup Experience, el espectacular centro de divulgación de la competición de vela más mediática del mundo, sirve platos con la firma de Albert Ventura, chef de Coure. Propone una carta oceánica (por amplísima) de platos y vinos. Los primeros, mediterráneos, con un apartado para la gastronomía japonesa; los segundos, de altos vuelos, de medio mundo. ¿Te enrolas en Vraba?

El 'brioche' con 'calçots' de Xeixa. / Jordi Otix

Xeixa

Lo que fue Hidden Boqueria es ahora el restaurante de Sara Valls, al mando de los cuchillos; de Meritxell Pujol, como jefa de sala, y de la abogada Carlota Paytuví. Aquí te contamos cómo es esta casa de comidas que sirve platos mediterráneos que recorren Catalunya, Baleares y el País Valencià. Bienvenidos a Xeixa.