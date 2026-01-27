Quique Dacosta arriesga las dos estrellas de El Poblet: cambia de nombre y de titular al frente de la cocina

El restaurante Flores Raras, que firma Quique Dacosta, abre sus puertas el miércoles, 28 de enero, en Valencia y da comienzo a una nueva etapa como "evolución natural" del concepto gastronómico desarrollado hasta ahora bajo el nombre de El Poblet, que ostenta dos estrellas en la guía Michelin.

Hay otra novedad: sale el titular, Lluís Valls –del que nada dice la nota de prensa del Grupo Quique Dacosta–, y entra Carolina Álvarez (México, 1988), ex jefa de cocina en Quique Dacosta Restaurante, en Dénia (Alicante). La jefa de cocina estará acompañada por Delia Claure en la sala y Hernán Menno al frente de la bodega.

'Fartó' y horchata, un plato del restaurante Flores Raras. / Jake Abbott

Según la citada nota, el establecimiento "mantiene intactos los valores, la exigencia y la identidad culinaria que viene definiendo su trayectoria desde 2012".

El cambio de denominación, explican, "responde a la voluntad de reflejar el momento actual del restaurante, un proyecto consolidado y en constante evolución que mira al futuro desde la solidez de lo construido".

En Valencia, el Grupo Quique Dacosta tiene otros dos restaurantes: Vuelve Carolina y Llisa Negra.