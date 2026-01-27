Otro rumbo en Valencia
Quique Dacosta arriesga las dos estrellas de El Poblet: cambia de nombre y de titular al frente de la cocina
El nombre del nuevo restaurante es Flores Raras
El restaurante Flores Raras, que firma Quique Dacosta, abre sus puertas el miércoles, 28 de enero, en Valencia y da comienzo a una nueva etapa como "evolución natural" del concepto gastronómico desarrollado hasta ahora bajo el nombre de El Poblet, que ostenta dos estrellas en la guía Michelin.
Hay otra novedad: sale el titular, Lluís Valls –del que nada dice la nota de prensa del Grupo Quique Dacosta–, y entra Carolina Álvarez (México, 1988), ex jefa de cocina en Quique Dacosta Restaurante, en Dénia (Alicante). La jefa de cocina estará acompañada por Delia Claure en la sala y Hernán Menno al frente de la bodega.
Según la citada nota, el establecimiento "mantiene intactos los valores, la exigencia y la identidad culinaria que viene definiendo su trayectoria desde 2012".
El cambio de denominación, explican, "responde a la voluntad de reflejar el momento actual del restaurante, un proyecto consolidado y en constante evolución que mira al futuro desde la solidez de lo construido".
En Valencia, el Grupo Quique Dacosta tiene otros dos restaurantes: Vuelve Carolina y Llisa Negra.
