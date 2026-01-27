Estos son los mejores callos de Barcelona

Los callos son uno plato tradicional de sabor potente que tiene legiones de amantes. Para ellos es este artículo: restaurantes de Barcelona donde disfrutar de los mejores callos de la ciudad (y uno de L'Hospitalet de Llobregat).

Pau Pons, Romina Reyes y Héctor Barbero, los chefs del restaurante L'Artesana Santa Eulàlia tras ganar el Campeonato del Mundo de Callos 2025. / Sara Santos

L'Artesana de Santa Eulàlia

L’Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios que abrieron el primero en Poblenou (Pau Pons, Héctor Barbero y Romina Reyes) y la voluntad de servir al barrio. En 2025 se ha alzado con el octavo Campeonato del Mundo de Callos Pedro Martino, tras sorprender al jurado con una receta “original, bien ejecutada, fina y con garra, que ha sido una sorpresa en un concurso de platos muy correctos, pero donde predominaban la ortodoxia y la prudencia”, en palabras de Benjamín Lana, miembro del jurado y director del congreso. Se puede probar en el restaurante por 10,50 euros en L'Artesana de Santa Eulàlia .

Los callos con garbanzos del restaurante La Maduixa. / Alberto García Moyano

La Maduixa

Esta es una de las veteranas casas guardianas de la esencia del menú del día en Les Corts. Una de las casas de comidas imprescindibles que sirve habitualmente callos con garbanzos (con ciertos trozos de chorizo que siempre dan categoría al tema). Bienvenid@s a La Maduixa .

Callos del menú de mediodía del Bar Restaurante Azul. / Alberto García Moyano

Azul

En este garito veterano junto a la antigua cárcel del Eixample cuesta encontrar sitio pero te aseguran: "De aquí no se va nadie sin comer". Y comes. Y comes platos como esos callos con tripa y garbanzos, picantes ('ma non troppo') y una salsa en la que poder mandar varios galeones a navegar para luego recogerlos y seguir disfrutando del plato. Esto es lo que probamos en nuestra visita a Azul .

Jordi Juan prepara una receta de callos para el restaurante Ca L'Isidre / periodico

Ca l'Isidre

Núria Gironès está al frente de uno de los restaurantes con más solera y prestigio de Barcelona. "Producto de alta gama", dice ella, "alta cocina catalana, mediterránea, con influencias italianas, francesas", remata. Hacen unos callos con chorizo y garbanzos monumentales. Así fue la visita de Pau Arenós a Ca l'Isidre .Bartolí

Los callos de Granja Elena. / El Periódico

Granja Elena

Este restaurante es un fenómeno barcelonés: a primera hora, desayunos con fundamento y, al mediodía, alta cocina de barrio, como la denominan. Y los callos siempre como santo y seña de la casa. Así se come, 50 años después de su apertura, en Granja Elena .

Los callos con tortilla de Molino de Pez. / El Periódico

Molino de Pez

El restaurante del madrileño Nino Redruello asociado en Barcelona con el asturiano Jaime Santianes despliega una cocina abierta en la que la llama es la protagonista, alimentada con encina. Pasan por el fuego vivo las carnes y los pescados y, atención, el arroz, trabajado en una sartén perforada. También apuestan por sabores potentes como la tortilla guisada con callos, que da una nueva dimensión a los amantes revueltos. Si quieres saber cómo de bien cocinan allí, aquí tienes la crónica de Molino de Pez .

El sándwich crujiente de callos y morro de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Barra Oso

En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

640

Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot : una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Así de bien se come en 640.

Ca l'Anglès

Este restaurante de La Bordeta, que también ofrece potentes desayunos (para los que abren desde las 6.30, ¡ojo ahí!), cuida su completo menú de principio a final en el que suelen figurar los callos como segundo plato. Bienvenid@s a Ca l'Anglès .

Haddock

"Bienvenido a la taberna canalla", dice Franc Monrabà cuando entras en su restaurante, que en su día fue Cata 1.81. Más tarde ampliará la idea: "Una taberna de 'luxe'". Palabras que enmarcan servilletas de papel y vajilla de la abuela. Así se come en Haddock.

Can Vilaró