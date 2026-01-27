Esta es la mejor croqueta de jamón de España de 2026 (y cuesta 2,5 €)

La croqueta de jamón del restaurante Salino ha sido premiada como la Mejor Croqueta de 2026 en el certamen Madrid Fusión, que alcanza la doceava edición del campeonato croquetero.

La croqueta galadornada ha sido elaborada con jamón 100% bellota de Sánchez Romero Carvajal, lleva una bechamel de leche fresca y rebozada con 'panko' y sumergida en aceite de girasol. En Salino, la ración cuesta 15 € y lleva 6 unidades.

El cocinero encargado de la elaboración ha sido Alejandro Cano, jefe de cocina de Salino: “Defender la croqueta en un campeonato como este ha sido una gran responsabilidad. Es una receta que lleva mucho trabajo detrás y que representa muy bien la manera de cocinar de la casa”.

Inaugurado en septiembre de 2018 en el barrio de Retiro, Salino es el proyecto más gastronómico de los hermanos Javier y Paco Aparicio, del Grupo Cachivache.