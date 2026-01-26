Mucho sabor
4 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático
Te vas a llevar una buena sorpresa cuando pruebes sus platos tan ricos como desconocidos
Comida coreana para hacer un maratón con las series de moda de Netflix
Restaurantes asiáticos de Barcelona que deberías conocer
La cocina de Corea del Sur es de las menos conocidas entre las asiáticas. La china, la japonesa y la tailandesa, por ejemplo, tienen platos más populares para el comensal a este lado del planeta. Pero eso no significa que su gastronomía sea menos interesante. Estos restaurantes coreanos de Barcelona lo demuestran.
Gyojasang Korean Kitchen & Bar
Mya Kim dejó su trabajo en un colegio de Busan, en Corea del Sur, para convertirse en cocinera en Barcelona porque se enamoró de la capital catalana cuando vino a estudiar castellano. Ahora sirve platos típicos de su país, muchos de ellos pasados por la barbacoa, en dos nuevos establecimientos homónimos llamados Gyojasang Korean Kitchen & Bar.
Soban de Jo Lee
Este restaurante del Eixample está regentado por una familia coreana que sirve cocina tradicional de su país. 'Kimchi' casero, oficio y porcelana del país asiático se unen en Soban de Jo Lee.
San Kil
Kiwon Kim, hijo de los fundadores del actual decano de los establecimientos que sirven platos del país asiático, propone platos tradicionales adaptados al gusto local. Tras pasar por cocinas como las de Àbac, Calima, Disfrutar, Mediamanga, Mont Bar, Azurmendi..., está más que preparado para coger las riendas de toda una institución como San Kil.
Yalujiang
Buen 'kimchi' (col fermentada), bien salseado el 'jajangmyeon' (fideos y pasta de soja), rico el 'bibimbap' (huevo, vegetales, arroz) y asombrosa la tortilla coreana. Intentamos comunicarnos con el camarero sin éxito. Al salir la cocinera para retirar platos, preguntamos por el relleno de los huevos y la respuesta nos dejó perplejos: "No sé. Es una harina que viene de Corea". Esta fue nuestra experiencia en Yalujiang.
Suscríbete para seguir leyendo
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
- Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca