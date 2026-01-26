Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarçaPederastiaSupermujeresGranizo CatalunyaCrimen en SuecaAdamuzTemporalMineápolisBarceloneandoMamarazzis
instagramlinkedin

Mucho sabor

4 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático

Te vas a llevar una buena sorpresa cuando pruebes sus platos tan ricos como desconocidos

Comida coreana para hacer un maratón con las series de moda de Netflix

Restaurantes asiáticos de Barcelona que deberías conocer

'Japchae', fideos de boniato salteados con verduras y carne del restaurante coreano Soban de Jo Lee.

'Japchae', fideos de boniato salteados con verduras y carne del restaurante coreano Soban de Jo Lee. / Òscar Gómez

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cocina de Corea del Sur es de las menos conocidas entre las asiáticas. La china, la japonesa y la tailandesa, por ejemplo, tienen platos más populares para el comensal a este lado del planeta. Pero eso no significa que su gastronomía sea menos interesante. Estos restaurantes coreanos de Barcelona lo demuestran.

El pollo frito del restaurante coreano Gyojasang.

El pollo frito del restaurante coreano Gyojasang. / Roger Alsina

Gyojasang Korean Kitchen & Bar

Mya Kim dejó su trabajo en un colegio de Busan, en Corea del Sur, para convertirse en cocinera en Barcelona porque se enamoró de la capital catalana cuando vino a estudiar castellano. Ahora sirve platos típicos de su país, muchos de ellos pasados por la barbacoa, en dos nuevos establecimientos homónimos llamados Gyojasang Korean Kitchen & Bar.

'Kimchi jeon', tortilla de 'kimchi' con calamares del restaurante coreano Soban de Jo Lee.

'Kimchi jeon', tortilla de 'kimchi' con calamares del restaurante coreano Soban de Jo Lee. / Òscar Gómez

Soban de Jo Lee

Este restaurante del Eixample está regentado por una familia coreana que sirve cocina tradicional de su país. 'Kimchi' casero, oficio y porcelana del país asiático se unen en Soban de Jo Lee.

'Japche' del restaurante San Kil: fideos hechos con fécula de boniato hervidos y salteados con soja, sésamo, verduras, setas y carne de ternera marinada.

'Japche' del restaurante San Kil: fideos hechos con fécula de boniato hervidos y salteados con soja, sésamo, verduras, setas y carne de ternera marinada. / Ferran Imedio

San Kil

Kiwon Kim, hijo de los fundadores del actual decano de los establecimientos que sirven platos del país asiático, propone platos tradicionales adaptados al gusto local. Tras pasar por cocinas como las de Àbac, Calima, DisfrutarMediamangaMont BarAzurmendi..., está más que preparado para coger las riendas de toda una institución como San Kil.

Noticias relacionadas y más

Yalujiang

Buen 'kimchi' (col fermentada), bien salseado el 'jajangmyeon' (fideos y pasta de soja), rico el 'bibimbap' (huevo, vegetales, arroz) y asombrosa la tortilla coreana. Intentamos comunicarnos con el camarero sin éxito. Al salir la cocinera para retirar platos, preguntamos por el relleno de los huevos y la respuesta nos dejó perplejos: "No sé. Es una harina que viene de Corea". Esta fue nuestra experiencia en Yalujiang.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
  3. José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
  4. Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
  5. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  6. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  7. La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
  8. La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca

Estos son los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona que hacen platos catalanes

Estos son los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona que hacen platos catalanes

"Es más exigente, tiene más información que nunca y busca la autenticidad": así radiografía Madrid Fusión al nuevo cliente de restaurantes

"Es más exigente, tiene más información que nunca y busca la autenticidad": así radiografía Madrid Fusión al nuevo cliente de restaurantes

4 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático

4 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático

Arranque discontinuo del servicio de Rodalies por incidencias consecutivas en el centro de control de Adif de Barcelona

Arranque discontinuo del servicio de Rodalies por incidencias consecutivas en el centro de control de Adif de Barcelona

La Generalitat mantiene abiertas este lunes las barreras del peaje de la C-32 por el corte de la AP-7 y la interrupción de Rodalies

La Generalitat mantiene abiertas este lunes las barreras del peaje de la C-32 por el corte de la AP-7 y la interrupción de Rodalies

Usuarios desconcertados en Sants ante la reanudación del servicio de trenes

Marta Belmonte ('Sueños de libertad'): "Me encantaría que Marta pudiera cerrar las cosas pendientes con Fina"

Marta Belmonte ('Sueños de libertad'): "Me encantaría que Marta pudiera cerrar las cosas pendientes con Fina"

Desconcierto en las estaciones a primera hora de la mañana ante la reanudación del servicio de trenes

Desconcierto en las estaciones a primera hora de la mañana ante la reanudación del servicio de trenes