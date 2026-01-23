Mar y montaña
Huevos, patatas y gambas, la mejor combinación para el finde en Barcelona en estos restaurantes
En estos establecimientos proponen platos que mezclan con maestría estos productos
Suele pasar: sientes el capricho de algún plato o producto concreto, sobre todo en fin de semana, que es cuando más tiempo tienes para disfrutarlo. Si, por ejemplo, te gustan los huevos, las patatas y las gambas en un mismo plato, este es tu artículo: restaurantes de Barcelona donde preparan las mejores recetas con estos tres ingredientes.
Casa Fiero
Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Da gusto mojar el pan en sus huevos abuñuelados, gambitas peladas, papada y tomatitos confitados. Así es Casa Fiero, elegido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2025 por los lectores de 'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO.
Kiosko Universal
La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Su huevo con gambas es un pecado con absolución, un moje-moje en la yema solar. Así se come en Kiosko Universal.
Bar Bauma
Este clásico de Barcelona propone una carta de tapas y platos mediterráneos y una atmósfera cálida y 'retro'. Una decoración cálida y un servicio amable, eficiente y gentil lo convierten en un sitio confortable al que apetece ir a cualquier hora, sea para desayunar 'flautas', tostadas o bollería, para comer o para cenar (por ejemplo, sus gambas al ajillo). Esto es lo que se come en Bar Bauma.
