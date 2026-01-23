Huevos, patatas y gambas, la mejor combinación para el finde en Barcelona en estos restaurantes

Suele pasar: sientes el capricho de algún plato o producto concreto, sobre todo en fin de semana, que es cuando más tiempo tienes para disfrutarlo. Si, por ejemplo, te gustan los huevos, las patatas y las gambas en un mismo plato, este es tu artículo: restaurantes de Barcelona donde preparan las mejores recetas con estos tres ingredientes.

Casa Fiero

Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Da gusto mojar el pan en sus huevos abuñuelados, gambitas peladas, papada y tomatitos confitados. Así es Casa Fiero , elegido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2025 por los lectores de 'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO.

Los huevos con gambas al ajillo de Kiosko Universal. / MANU MITRU

Kiosko Universal

La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Su huevo con gambas es un pecado con absolución, un moje-moje en la yema solar. Así se come en Kiosko Universal .

Gambas al ajillo de Bar Bauma. / Instagram

Bar Bauma