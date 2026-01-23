Sabores norteños
Los mejores restaurantes para cantar 'Asturias, patria queridaaaa'
¿Una escapada al Principado? En estos establecimientos disfrutarás de lo lindo
La mejor fabada del mundo de 2025
Escanciando Madrid: 7 direcciones para celebrar que la sidra es Patrimonio de la Humanidad
Con el verano apetecen lugares fresquitos para superar la canícula, y Asturias es un buen destino para refrescarse. Por si fuera poco, allí se come de maravilla. Para que aciertes cuando vayas a preparar una escapada al principado, aquí tienes buenos restaurantes para cantar eso de 'Asturias, patria queridaaaaa' a dos carrillos y a pleno pulmón.
Lubina de anzuelo, de aromáticas e inmaculadas carnes y exterior tostado; boquerones tratados con la delicadeza de una primera cita; tortilla preñada con yemas de erizo, huevo frito con guisantes ahumados y 'espardenyes' de lata y su emulsión, de perfecta textura... Son algunos de los platos por los que hay que visitar este restaurante de Vega. Aquí tienes la crónica de Güeyu Mar.
Quien cocina en este restaurante del valle de Turón es Natalia Menéndez y tiene un talento que escapa de las restricciones de una sidrería. Lo demuestra en platos como las alcachofas de Tudela con bechamel de salvia y pistacho y papada de Joselito y el rape, jugoso, con una americana de carabineros. Sentirás sorpresa por encontrar la gran cocina en el lugar inesperado. Si quieres saber más, aquí tienes la crónica sobre Casa Chuchu.
Bálamu' significa "banco de peces" y es un nombre muy apropiado para la oferta de este establecimiento acristalado de Llanes. Desde el exterior, desde las alturas de la escollera, el sólido edificio con las gigantescas vidrieras reflectantes que recogían el mar verdoso, enmarcándolo. ¿Qué se come allí? Te lo puedes imaginar, pero te lo concretamos mejor en este artículo sobre El Bálamu.
Una distinción como Bib Gourmand de la guía Michelin. Se encuentra en Siero, donde manda Javier Farpón. Trabaja dos menús degustación -uno corto y uno largo-, y la carta. Aquí te explicamos más sobre Casa Farpón.
Jairo Rodríguez es el chef de Roble. A sus 38 años, y tras toda una vida entre fogones de alta cocina y dirigiendo equipos con estrella Michelin, decidió hace tres abrir un restaurante en Pola de Lena. Luce un flamante sol Repsol. Ubicado en la calle de Robledo de la capital lenense, es necesario reservar con unos días de antelación, especialmente si se quiere hacer en fin de semana. Actualmente trabajan un menú diario, mientras que los fines de semana se sirve a la carta y por menús degustación. Aquí te contamos la historia de Roble.
A un par de kilómetros de Lena se encuentra la aldea de San Feliz. Y allí, hace también tres años, Xune Andrade plantó la semilla de su Monte, donde también luce ya el sol Repsol. Se formó en las mejores cocinas, dirigió grandes proyectos en Madrid, y a sus 31 años decidió volver a casa. Monte ofrece cinco servicios a la semana, en horarios de comida de miércoles a domingo, y para un máximo de 14 comensales. Aunque en algún momento tuvo carta, ahora solamente trabaja con dos menús degustación a 45 y 85 euros. Y si quieres comer un fin de semana en San Feliz, es recomendable que llames con unas tres semanas de antelación para asegurar sitio. Así son las cosas en Monte.
Diego Fernández es el chef tras un proyecto sorprendente en el pueblo de Tox que sumerge al comensal en platos inspirados en sus viajes a Tailandia o a México. “Aquí no venía nadie: lograr la estrella Michelin ha sido como caminar sobre cristales”, explica el chef de Regueiro.
