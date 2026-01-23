Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Los Caracoles, El Tribut y Casa Axin

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en BCN: platos gastronómicos, cocina 'nikkei' con música japonesa y una cafetería cinéfila

Planazo para el fin de semana en Barcelona: restaurantes donde comer macarrones y platos caseros

El pollo a l'ast de Los Caracoles.

El pollo a l'ast de Los Caracoles. / Sandra Román

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Los Caracoles

Los Caracoles

Desde hace casi dos siglos, este negocio de hermanos y primos, con la incorporación ya de la sexta generación, cuenta méritos como la apertura de la primera ‘rostisseria’ de pollo a l’ast de Barcelona. Así hemos comido en Los Caracoles.

Los caracoles de Los Caracoles.

Los caracoles de Los Caracoles. / Sandra Román

Cuando la experiencia es un grado: estos restaurantes históricos de Barcelona siguen en plena forma

Cuando la experiencia es un grado: estos restaurantes históricos de Barcelona siguen en plena forma

El Tribut

El Tribut

El establecimiento del Balcón Gastronómico, cuyo interiorismo recuerda a La Pedrera, ofrecerá sugerencias durante todo el año que recordarán al arquitecto, como el ajoblanco con gamba roja con cítricos y el fricandó vegano. Aquí te contamos mejor lo que puedes comer en El Tribut.

El fricandó vegano con el que el restaurante El Tribut homenajea a Gaudí.

El fricandó vegano con el que el restaurante El Tribut homenajea a Gaudí. / El Periódico

Los mejores restaurantes de la Vila Olímpica: aquí tienes propuestas de lo más variadas

Los mejores restaurantes de la Vila Olímpica: aquí tienes propuestas de lo más variadas

Casa Axin

Casa Axin

Este establecimiento del Poble Sec regentado por chinos está lleno de vida prácticamente a todas horas gracias a sus propuestas a la brasa y a sus guisos. Así es Casa Axin.

Las 'faves a la catalana' del menú del día del restaurante Casa Axin.

Las 'faves a la catalana' del menú del día del restaurante Casa Axin. / Alberto García Moyano

Huevos, patatas y gambas, la mejor combinación para el finde en Barcelona en estos restaurantes

Huevos, patatas y gambas, la mejor combinación para el finde en Barcelona en estos restaurantes