Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Los Caracoles, El Tribut y Casa Axin
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en BCN: platos gastronómicos, cocina 'nikkei' con música japonesa y una cafetería cinéfila
Planazo para el fin de semana en Barcelona: restaurantes donde comer macarrones y platos caseros
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Desde hace casi dos siglos, este negocio de hermanos y primos, con la incorporación ya de la sexta generación, cuenta méritos como la apertura de la primera ‘rostisseria’ de pollo a l’ast de Barcelona. Así hemos comido en Los Caracoles.
El establecimiento del Balcón Gastronómico, cuyo interiorismo recuerda a La Pedrera, ofrecerá sugerencias durante todo el año que recordarán al arquitecto, como el ajoblanco con gamba roja con cítricos y el fricandó vegano. Aquí te contamos mejor lo que puedes comer en El Tribut.
Este establecimiento del Poble Sec regentado por chinos está lleno de vida prácticamente a todas horas gracias a sus propuestas a la brasa y a sus guisos. Así es Casa Axin.
