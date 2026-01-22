Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal

La Diagonal es, con sus 11 kilómetros de longitud, la segunda avenida más larga de Barcelona, solo por detrás de la Gran Via de les Corts Catalanes. En su parte central, la que va de la avenida de Pedralbes al paseo de Sant Joan, encontrarás numerosos restaurantes donde disfrutar de una buena comida o cena. Aquí seleccionamos unos cuantos que merecen una parada.

Receta de marmitako de Ekaitz Apraiz, chef del restaurante Tunateca. / Ricard Cugat

Tunateca

Ekaitz Apraiz es un 'crack' con el atún. Prueba de ello es que dirige los fogones de este templo barcelonés consagrado al popular pescado. Aquí podrás comer de la primera a la última parte de este animal del que se aprovecha todo, como el cerdo. Bienvenidos a Tunateca.

El sándwich crujiente de callos y morro de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Barra Oso

En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

Los canelones de 'foie' y trufa de Cachitos Diagonal. / El Periódico

Cachitos Diagonal

Ha cumplido 10 años. Este enorme local, donde la gastronomía y el glamur son las señas de identidad, cuenta con una carta mediterránea que se puede probar cada día en horario ininterrumpido y una barra donde tomar las primeras copas de la noche. El plato más exitoso de este enorme local es el canelón de 'foie' y trufa, una elaboración imbatible que puedes intentar hacer en casa con esta receta de Cachitos Diagonal.

El arroz de almejas, calamarcitos y mejillones del restaurante Puerto Fuego. / Maria Algara

Puerto Fuego

Este establecimiento propone una carta en diferentes formatos muy mediterránea, asequible y reconocible. Arroces, brasas y marisco se citan en Puerto Fuego.

El 'capipota' del restaurante 640. / Sandra Román

640

Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot : una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Así de bien se come en 640.

Tartar de atún con agua de tomate y mascarpone de albahaca del restaurante La Dama. / El Periódico

La Dama

Este restaurante que ocupa cuatro salones de un bonito edificio modernista del arquitecto Manuel Sayrach en la Diagonal ha estrenado un menú de mediodía llamado 'Lunch Formule'. Su cocina mediterránea, inspirada en Francia, Italia y España, se centra en la estacionalidad de los ingredientes. Y sigue habiendo coctelería y durante el fin de semana suelen pinchar 'djs' de París y Barcelona. Así de guay son los platos, como el tartar de atún agua de tomate y mascarpone de albahaca, de La Dama.

Canutillos de marisco de Mercès / FERRAN SENDRA

Mercès One

Este es un restaurante muy especial, pues solo admite una reserva por servicio. ¿Su propuesta? Una cocina enraizada en la tradición mediterránea, con excelente producto de temporada, tratado con técnicas actuales y alguna que otra receta viajada. Como los canutillos de marisco que elabora el equipo de Mercès One.

El cebiche caliente de Maymanta. / Jordi Otix

Maymanta

Tras hacerse un nombre en Madrid, Omar Malpartida aterriza en Barcelona, en un restaurante con vistas sobre la ciudad en lo alto del Grand Hotel Hyatt. Te contamos lo bien que se come en el piso 19º del establecimiento, porque su cocina peruana es de altura. Así es Maymanta.

Los 'rapets' con civet del Bar Vint-i-quatre. / Elisenda Pons

Vint-i-quatre

El Tapas 24 de Diagonal cambia de nombre y afina la carta, con cinco nuevos propietarios y con el exdueño, el chef Carles Abellan, como asesor gastronómico. "Es un bar, eh, pero un arreglado", precisa el chef sobre Vint-i-quatre.

El arroz de carabineros de La Paella de Su. / RICARD CUGAT

La Paella de Su

Susi Bernat -Su- y Santiago Mónaco fueron interioristas en Sitges y Valencia. Susi, "una valenciana enamorada de paella", es ahora cocinera y Santiago lleva la sala. Si quieres probar buenos arroces, tienes que ir a La Paella de Su.

Un plato de gamba 'panxuda' frita del restaurante-pescadería Ribera Manero. / Òscar Gómez

Ribera Manero

El establecimiento de L'Illa Diagonal es un tesorito gurmet donde cocinan el género que venden. Una pescadería-restaurante o un restaurante-pescadería. Mejor lee esta crónica y decide tú qué es exactamente Ribera Manero.