Paradas gourmet
Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal
Te proponemos un paseo gastronómico por estos establecimientos ubicados entre la avenida de Pedralbes y el paseo de Sant Joan
Los restaurantes de Sarrià y Pedralbes que sirven platos que gustan a todo el mundo
Los mejores restaurantes de Les Corts que deberías apuntar en la agenda
La Diagonal es, con sus 11 kilómetros de longitud, la segunda avenida más larga de Barcelona, solo por detrás de la Gran Via de les Corts Catalanes. En su parte central, la que va de la avenida de Pedralbes al paseo de Sant Joan, encontrarás numerosos restaurantes donde disfrutar de una buena comida o cena. Aquí seleccionamos unos cuantos que merecen una parada.
Tunateca
Ekaitz Apraiz es un 'crack' con el atún. Prueba de ello es que dirige los fogones de este templo barcelonés consagrado al popular pescado. Aquí podrás comer de la primera a la última parte de este animal del que se aprovecha todo, como el cerdo. Bienvenidos a Tunateca.
Barra Oso
En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.
Cachitos Diagonal
Ha cumplido 10 años. Este enorme local, donde la gastronomía y el glamur son las señas de identidad, cuenta con una carta mediterránea que se puede probar cada día en horario ininterrumpido y una barra donde tomar las primeras copas de la noche. El plato más exitoso de este enorme local es el canelón de 'foie' y trufa, una elaboración imbatible que puedes intentar hacer en casa con esta receta de Cachitos Diagonal.
Puerto Fuego
Este establecimiento propone una carta en diferentes formatos muy mediterránea, asequible y reconocible. Arroces, brasas y marisco se citan en Puerto Fuego.
640
Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot: una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Así de bien se come en 640.
La Dama
Este restaurante que ocupa cuatro salones de un bonito edificio modernista del arquitecto Manuel Sayrach en la Diagonal ha estrenado un menú de mediodía llamado 'Lunch Formule'. Su cocina mediterránea, inspirada en Francia, Italia y España, se centra en la estacionalidad de los ingredientes. Y sigue habiendo coctelería y durante el fin de semana suelen pinchar 'djs' de París y Barcelona. Así de guay son los platos, como el tartar de atún agua de tomate y mascarpone de albahaca, de La Dama.
Mercès One
Este es un restaurante muy especial, pues solo admite una reserva por servicio. ¿Su propuesta? Una cocina enraizada en la tradición mediterránea, con excelente producto de temporada, tratado con técnicas actuales y alguna que otra receta viajada. Como los canutillos de marisco que elabora el equipo de Mercès One.
Maymanta
Tras hacerse un nombre en Madrid, Omar Malpartida aterriza en Barcelona, en un restaurante con vistas sobre la ciudad en lo alto del Grand Hotel Hyatt. Te contamos lo bien que se come en el piso 19º del establecimiento, porque su cocina peruana es de altura. Así es Maymanta.
Vint-i-quatre
El Tapas 24 de Diagonal cambia de nombre y afina la carta, con cinco nuevos propietarios y con el exdueño, el chef Carles Abellan, como asesor gastronómico. "Es un bar, eh, pero un arreglado", precisa el chef sobre Vint-i-quatre.
La Paella de Su
Susi Bernat -Su- y Santiago Mónaco fueron interioristas en Sitges y Valencia. Susi, "una valenciana enamorada de paella", es ahora cocinera y Santiago lleva la sala. Si quieres probar buenos arroces, tienes que ir a La Paella de Su.
Ribera Manero
El establecimiento de L'Illa Diagonal es un tesorito gurmet donde cocinan el género que venden. Una pescadería-restaurante o un restaurante-pescadería. Mejor lee esta crónica y decide tú qué es exactamente Ribera Manero.
