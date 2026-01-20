Trü, así será el nuevo restaurante de Artur Martínez

Artur Martínez está gestando el nuevo Aürt, con el que consiguió una estrella Michelin en el 'lobby' de Hotel Hilton Diagonal Mar, pero los fans de su cocina no van a tener que esperar mucho más para probar platos suyos. A partir de febrero, en una fecha aún por determinar, el chef vallesano abrirá Trü, un restaurante que rinde homenaje de manera informal a la cocina catalana tradicional. Se ubicará en el local que antes ocupaba Palo Verde, en el Eixample.

Trü, que iba a inaugurarse en septiembre pasado según había avanzado el cocinero a 'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO, no tiene nada que ver con Aürt, aunque el equipo inicial está formado por el mismo núcleo duro: Pol Ruiz y Marc Cano como jefes de cocina y socios de Martínez, el cocinero Xavi Romero, la pastelera Mar Ibáñez y el sumiller Xavi Jiménez.

Tradicional alejada de tópicos y típicos

Que nadie busque creaciones de vanguardia porque este nuevo proyecto reivindica una cocina natural, suculenta y reconocible, que mira al pasado respetando la tradición.

Explica Martínez que “Trü nace tras un periodo de parón, reflexión y dispersión que ha motivado el deseo de reunir de nuevo al mismo equipo al frente de Aürt para experimentar una cocina más informal". Cree que, con su propuesta, puede "demostrar que existe otra cocina tan catalana como la que podemos encontrar ya en muchos establecimientos". Una propuesta, la suya, "tradicional alejada de tópicos y típicos, radicalmente de territorio, con guiños al futuro y al pasado".

Efectivamente, la carta de Trü se nutrirá del recetario popular catalán pero también de la experimentación y la fundamentación. “Queremos reivindicar las virtudes de la cocina popular, pero sin caer en el error de ensalzar todo lo ancestral por el simple hecho de ser antiguo. Hay cosas que tienen sentido y otras que no. La gran mayoría de recetas antiguas serían poco agraciadas si las cocináramos fielmente hoy porque los gustos han cambiado. Se han sofisticado y depurado. Por eso es importante poner el foco en la naturalidad, la sabiduría de la sencillez y la identidad. Con mayor conocimiento técnico y mayor sensibilidad”, razona el cocinero.

'Truita en suc', 'trinxadilla', 'arròs a la piula'...

Platos como la 'truita en suc', la 'trinxadilla', la 'llonganissa en escabetx' o el 'arròs a la piula' formarán parte de una propuesta donde el producto vegetal tendrá un papel protagonista, aunque tampoco faltarán carnes y pescados. Una cocina, en fin, directa, comprensible, pensada para el disfrute sin rigideces, en la que la que mandan el producto, el sabor y el oficio.

Y esos productos se elaboran artesanalmente, ya sea por parte del equipo del restaurante o en colaboración directa con proveedores de proximidad y artesanos catalanes de referencia: conservas, quesos, embutidos, condimentos y bebidas desarrollados en exclusiva.

Para beber, habrá vinos naturales (exclusivamente catalanes y muchos de ellos desarrollados conjuntamente con Can Morral del Molí) y se explorarán bebidas ancestrales reinterpretadas y elaboraciones propias, siempre a partir de la mínima intervención posible.