Bolsillo a salvo
Los mejores restaurantes baratos para disfrutar de verdad
En estos sitios te darás un gustazo gastronómico por muy poco dinero
Barcelona buena y barata: los mejores restaurantes 'económicos' para disfrutar mucho
Comer en un restaurante estrella Michelin por menos de 50 euros: estos son los más baratos de España
Ya sabemos que no es este un mes para demasiadas alegrías económicas pero no hay que rendirse. Siempre hay sitios donde darse un gustazo gastronómico por muy poco dinero, y aquí tienes unos cuantos ejemplos de restaurantes baratos de Barcelona donde comer muy bien.
La Plata
Este bar de Barcelona cumple 80 años con solo 4 platos. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde hace ocho décadas y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata.
Bodega J. Cala
Rosa Flores y Juan Antonio González Cala preparan las mejores anchoas de Barcelona y las sirven con unas olivas y vermut. Son unos 600 kilos al año de anchoas que Flores desala, limpia y prepara a diario con vinagre de vino natural. Uno de los motivos para visitar Bodega J. Cala.
La Grangeta
Una pareja encantadora regenta el lugar, que prepara el menú diario y (cosa que se agradece) encarga los postres a pastelerías del barrio. Así de bien lo pasamos en La Grangeta.
El Pibe
La cadena familiar, que tiene seis locales en Barcelona consagrados al fránkfurt, mantiene el éxito 50 años después de su apertura. Esta es la historia triunfante de El Pibe.
Bar Fàbula
Santiago Macías y Vanessa Zorzoli se unen a Pedro Colombatti y Sofía Varela en este local del barrio de El Putxet tras triunfar con i Latina (Buenos Aires), restaurante revelación de 2015, según 50 Best Restaurant's Latinoamérica. Sirven bocadillos "originales y épicos" en Bar Fàbula.
Bru
Este coqueto restaurante del Born, que solo abre los días laborables de 9 de la mañana a 6 de la tarde, apuesta por platos reconocibles elaborados al 100% en su cocina. Desayuno, 'brunch' y menú de mediodía a buen precio en el centro de Barcelona es lo que propone Bru.
Kasa Hanaka
Esta cafetería-restaurante del centro cívico Vil·la Urània triunfa de lo lindo con sus platos japoneses y con algún que otro toque de fusión, siempre de raciones y precios más que generosos con los bolsillos famélicos. Sirva de ejemplo un bol de 'udon' que llena el buche que da gusto: cuesta 13,90 € con acompañamiento y bebida incluida. Si quieres saber más, aquí tienes más información sobre Kasa Hanaka.
Bar Granja Rocxi
Este es uno de esos lugares sin trampa ni cartón, una casa estable donde las cosas se hacen bien. Está junto al mercado de Sants. Así es Bar Granja Rocxi.
Bar Alfredo
Este establecimiento de Sants-Badal tiene una oferta adecuada para los bolsillos de los vecinos. Por eso lleva casi 52 años alimentando al barrio. ¡Y los que le quedan! Esto es lo que se come en Bar Alfredo.
Bar Joan
Su bacalao 'a la llauna' es uno de los mejores de la ciudad. Si quieres probarlo, tienes que dirigir tus pasos hasta el mercado de Santa Caterina y sentarte en la enorme barra de Bar Joan.
Bar Copèrnic
Un restaurante de cocina catalana bien hecha, popular y a precio asequible en el Eixample. Un espacio sencillo de paredes (casi) desnudas y cocina comprometida. Un lugar donde disfrutar de un buen fricandó con patatas fritas caseras. Así es Bar Copèrnic.
Paninaro
Este restaurante propone 'panini' con 'schiacciata', un pan de 'focaccia' más fino que es típico de Toscana. Están de vicio y rellenos hasta los topes. Así nos prigamos los dedos en Paninaro.
L'Artesana de Santa Eulàlia
L’Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios que abrieron el primero en Poblenou (Pau Pons, Héctor Barbero y Romina Reyes) y la voluntad de servir al barrio. «Hay que dar valor a lo que no está en el centro y fomentar el menú de mediodía», explica Pau sobre L'Artesana de Santa Eulàlia.
La Esquinica
Muchos consideran este establecimiento como la meca del tapeo: lleva más de medio siglo abierto y fue de los primeros donde había que coger número para conseguir mesa. Te contamos qué se come en La Esquinica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Juan José Hidalgo (Air Europa): 'Mientras yo viva no dejo que nadie gobierne Air Europa
- Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
- Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
- Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
- La zona de Catalunya donde Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte', pasa el invierno
- Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
- La UE defiende que España debería bajar los impuestos de la electricidad para apoyar a los hogares vulnerables