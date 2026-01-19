Los mejores restaurantes baratos para disfrutar de verdad

Ya sabemos que no es este un mes para demasiadas alegrías económicas pero no hay que rendirse. Siempre hay sitios donde darse un gustazo gastronómico por muy poco dinero, y aquí tienes unos cuantos ejemplos de restaurantes baratos de Barcelona donde comer muy bien.

Los platos de la escueta carta de La Plata. / Ferran Nadeu

La Plata

Este bar de Barcelona cumple 80 años con solo 4 platos. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde hace ocho décadas y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata.

Preparación de las anchoas en la Bodega J. Cala. / JORDI COTRINA

Bodega J. Cala

Rosa Flores y Juan Antonio González Cala preparan las mejores anchoas de Barcelona y las sirven con unas olivas y vermut. Son unos 600 kilos al año de anchoas que Flores desala, limpia y prepara a diario con vinagre de vino natural. Uno de los motivos para visitar Bodega J. Cala.

Albóndigas con sepia del menú del día del restaurante La Grangeta. / Alberto García Moyano

La Grangeta

Una pareja encantadora regenta el lugar, que prepara el menú diario y (cosa que se agradece) encarga los postres a pastelerías del barrio. Así de bien lo pasamos en La Grangeta.

Dani Berja, hijo del fundador de El Pibe y actual dueño junto con su hermano Manuel, en el local de la calle de Joan Güell. / Ferran Imedio

El Pibe

La cadena familiar, que tiene seis locales en Barcelona consagrados al fránkfurt, mantiene el éxito 50 años después de su apertura. Esta es la historia triunfante de El Pibe.

Santiago Macías, Vanessa Zorzoli, Sofía Varela y Pedro Colombatti en la barra de Bar Fàbula. / Zowy Voeten

Bar Fàbula

Santiago Macías y Vanessa Zorzoli se unen a Pedro Colombatti y Sofía Varela en este local del barrio de El Putxet tras triunfar con i Latina (Buenos Aires), restaurante revelación de 2015, según 50 Best Restaurant's Latinoamérica. Sirven bocadillos "originales y épicos" en Bar Fàbula.

Varios de los platos del restaurante Bru. / El Periódico

Bru

Este coqueto restaurante del Born, que solo abre los días laborables de 9 de la mañana a 6 de la tarde, apuesta por platos reconocibles elaborados al 100% en su cocina. Desayuno, 'brunch' y menú de mediodía a buen precio en el centro de Barcelona es lo que propone Bru.

Ramen de calabaza y boniato asados con miso, setas shiitake caramelizadas en soja y huevo marinado de Kasa Hanaka. / Kasa Hanaka

Kasa Hanaka

Esta cafetería-restaurante del centro cívico Vil·la Urània triunfa de lo lindo con sus platos japoneses y con algún que otro toque de fusión, siempre de raciones y precios más que generosos con los bolsillos famélicos. Sirva de ejemplo un bol de 'udon' que llena el buche que da gusto: cuesta 13,90 € con acompañamiento y bebida incluida. Si quieres saber más, aquí tienes más información sobre Kasa Hanaka.

El pollo en pepitoria del menú del día de Bar Granja Rocxi. / Alberto García Moyano

Bar Granja Rocxi

Este es uno de esos lugares sin trampa ni cartón, una casa estable donde las cosas se hacen bien. Está junto al mercado de Sants. Así es Bar Granja Rocxi.

Los pimientos rellenos de bacalao del menú del día de Bar Alfredo. / Alberto García Moyano

Bar Alfredo

Este establecimiento de Sants-Badal tiene una oferta adecuada para los bolsillos de los vecinos. Por eso lleva casi 52 años alimentando al barrio. ¡Y los que le quedan! Esto es lo que se come en Bar Alfredo.

El bacalao 'a la llauna' de Bar Joan. / Òscar Gómez

Bar Joan

Su bacalao 'a la llauna' es uno de los mejores de la ciudad. Si quieres probarlo, tienes que dirigir tus pasos hasta el mercado de Santa Caterina y sentarte en la enorme barra de Bar Joan.

El fricandó de Bar Copèrnic. / Òscar Gómez

Bar Copèrnic

Un restaurante de cocina catalana bien hecha, popular y a precio asequible en el Eixample. Un espacio sencillo de paredes (casi) desnudas y cocina comprometida. Un lugar donde disfrutar de un buen fricandó con patatas fritas caseras. Así es Bar Copèrnic.

Dos de los bocadillos de Paninaro. / El Periódico

Paninaro

Este restaurante propone 'panini' con 'schiacciata', un pan de 'focaccia' más fino que es típico de Toscana. Están de vicio y rellenos hasta los topes. Así nos prigamos los dedos en Paninaro.

Las albóndigas con sepia de L'Artesana de Santa Eulàlia. / Zowy Voeten

L'Artesana de Santa Eulàlia

L’Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios que abrieron el primero en Poblenou (Pau Pons, Héctor Barbero y Romina Reyes) y la voluntad de servir al barrio. «Hay que dar valor a lo que no está en el centro y fomentar el menú de mediodía», explica Pau sobre L'Artesana de Santa Eulàlia.

José María Utrillas y Paco Marco, dueños de La Esquinica, con varias de las tapas que sirven en el restaurante. / ZOWY VOETEN

La Esquinica

Muchos consideran este establecimiento como la meca del tapeo: lleva más de medio siglo abierto y fue de los primeros donde había que coger número para conseguir mesa. Te contamos qué se come en La Esquinica.