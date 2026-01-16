Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabor tradicional

¿Un finde para mojar pan en Barcelona? ¡Prueba estos callos!

En estas direcciones proponen este plato de sabor poderoso

Esta es la receta (con truco) de los mejores callos de España

Las mejores tortillas con callos de Barcelona

Los callos con tortilla de Molino de Pez.

Los callos con tortilla de Molino de Pez. / El Periódico

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico

Los callos son uno plato tradicional de sabor potente que tiene legiones de amantes. Para ellos es este artículo: restaurantes de Barcelona donde disfrutar de los mejores callos de la ciudad.

Molino de Pez

El restaurante del madrileño Nino Redruello asociado en Barcelona con el asturiano Jaime Santianes despliega una cocina abierta en la que la llama es la protagonista, alimentada con encina. Pasan por el fuego vivo las carnes y los pescados y, atención, el arroz, trabajado en una sartén perforada. También apuestan por sabores potentes como la tortilla guisada con callos, que da una nueva dimensión a los amantes revueltos. Si quieres saber cómo de bien cocinan allí, aquí tienes la crónica de Molino de Pez.

Los callos del restaurante Cal Isidre

Los callos del restaurante Cal Isidre

Jordi Juan prepara una receta de callos para el restaurante Ca L'Isidre / periodico

Ca l'Isidre

Núria Gironès está al frente de uno de los restaurantes con más solera y prestigio de Barcelona. "Producto de alta gama", dice ella, "alta cocina catalana, mediterránea, con influencias italianas, francesas", remata. Hacen unos callos con chorizo y garbanzos monumentales. Así fue la visita de Pau Arenós a Ca l'Isidre.

Los callos con garbanzos del restaurante La Maduixa.

Los callos con garbanzos del restaurante La Maduixa. / Alberto García Moyano

La Maduixa

Esta es una de las veteranas casas guardianas de la esencia del menú del día en Les Corts. Una de las casas de comidas imprescindibles que sirve habitualmente callos con garbanzos (con ciertos trozos de chorizo que siempre dan categoría al tema). Bienvenid@s a La Maduixa.

