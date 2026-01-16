¿Un finde para mojar pan en Barcelona? ¡Prueba estos callos!

Sabor tradicional
Los callos son uno plato tradicional de sabor potente que tiene legiones de amantes. Para ellos es este artículo: restaurantes de Barcelona donde disfrutar de los mejores callos de la ciudad.
Molino de Pez
El restaurante del madrileño Nino Redruello asociado en Barcelona con el asturiano Jaime Santianes despliega una cocina abierta en la que la llama es la protagonista, alimentada con encina. Pasan por el fuego vivo las carnes y los pescados y, atención, el arroz, trabajado en una sartén perforada. También apuestan por sabores potentes como la tortilla guisada con callos, que da una nueva dimensión a los amantes revueltos. Si quieres saber cómo de bien cocinan allí, aquí tienes la crónica de Molino de Pez.
Ca l'Isidre
Núria Gironès está al frente de uno de los restaurantes con más solera y prestigio de Barcelona. "Producto de alta gama", dice ella, "alta cocina catalana, mediterránea, con influencias italianas, francesas", remata. Hacen unos callos con chorizo y garbanzos monumentales. Así fue la visita de Pau Arenós a Ca l'Isidre.Bartolí
La Maduixa
Esta es una de las veteranas casas guardianas de la esencia del menú del día en Les Corts. Una de las casas de comidas imprescindibles que sirve habitualmente callos con garbanzos (con ciertos trozos de chorizo que siempre dan categoría al tema). Bienvenid@s a La Maduixa.
