¿Un finde para mojar pan en Barcelona? ¡Prueba estos callos!

Los callos son uno plato tradicional de sabor potente que tiene legiones de amantes. Para ellos es este artículo: restaurantes de Barcelona donde disfrutar de los mejores callos de la ciudad.

Molino de Pez

El restaurante del madrileño Nino Redruello asociado en Barcelona con el asturiano Jaime Santianes despliega una cocina abierta en la que la llama es la protagonista, alimentada con encina. Pasan por el fuego vivo las carnes y los pescados y, atención, el arroz, trabajado en una sartén perforada. También apuestan por sabores potentes como la tortilla guisada con callos, que da una nueva dimensión a los amantes revueltos. Si quieres saber cómo de bien cocinan allí, aquí tienes la crónica de Molino de Pez .

Jordi Juan prepara una receta de callos para el restaurante Ca L'Isidre / periodico

Ca l'Isidre

Núria Gironès está al frente de uno de los restaurantes con más solera y prestigio de Barcelona. "Producto de alta gama", dice ella, "alta cocina catalana, mediterránea, con influencias italianas, francesas", remata. Hacen unos callos con chorizo y garbanzos monumentales. Así fue la visita de Pau Arenós a Ca l'Isidre .Bartolí

Los callos con garbanzos del restaurante La Maduixa. / Alberto García Moyano

La Maduixa