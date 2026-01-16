3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Melós, Nobu y Café Video Instan

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

La paella de cigalas y ortiguillas de Melós.

La paella de cigalas y ortiguillas de Melós. / RICARD CUGAT

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Melós

Melós

Sin dejar Cruix, Miquel Pardo y un equipo competente dan un paso creativo con un establecimiento gastro. Cree Pau Arenós este será un restaurante que será importante en Barcelona. Por cierto, ojo a la raya y al rodaballo de Melós.

La codorniz con dos caldos de Melós.

La codorniz con dos caldos de Melós. / RICARD CUGAT

Nobu

Nobu

El restaurante ubicado en la planta 23ª del hotel homónimo es fiel a su carta de aire 'nikkei' que encontrarás en cualquier otro Nobu del mundo (Los Ángeles, Londres, Dubái, Estambul, Antigua y Barbuda...). Ahora propone los 'Vertigo Listenings', un concepto íntimo que une música japonesa en vinilo, gastronomía y cócteles elaborados con sake y destilados japoneses inspirado en las 'izakayas' tradicionales de Tokio y que evocan los 'listening rooms' y bares 'HiFi' de Japón, donde la música se disfruta con la misma dedicación que la alta cocina. Se celebra dos sábados al mes (ahora toca el 17 de enero), de 20.00 a 00.00 horas, con un 'dj' japonés y un chef que prepara piezas, básicamente frías de inspiración 'raw bar', en una barra. Bienvenidos a Nobu.

Los 'Vertigo Listenings' de Nobu mezclan gastronomía, cóctelería y música de vinilo japonesa.

Los 'Vertigo Listenings' de Nobu mezclan gastronomía, cóctelería y música de vinilo japonesa. / El Periódico

Café Video Instan

Café Video Instan

Desayunos, cafés de especialidad, vermuts, bocadillos, tapas... y memoria cinéfila. En la cafetería del que fue el primer videoclub de España, siempre puedes tomar algo tras ver alguna de sus películas en una pequeña sala de cine. Aquí te explicamos la sencilla oferta gastronómica de Café Video Instan.

El bocadillo de jamón, brie, rúcula y nueces de Café Video Instan.

El bocadillo de jamón, brie, rúcula y nueces de Café Video Instan. / Òscar Gómez

