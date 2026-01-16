Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Melós, Nobu y Café Video Instan
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: restaurantes donde comer macarrones y platos caseros
Planazo para el fin de semana en Barcelona: platillos, cocina latinoamericana y platos al horno de brasa
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Sin dejar Cruix, Miquel Pardo y un equipo competente dan un paso creativo con un establecimiento gastro. Cree Pau Arenós este será un restaurante que será importante en Barcelona. Por cierto, ojo a la raya y al rodaballo de Melós.
El restaurante ubicado en la planta 23ª del hotel homónimo es fiel a su carta de aire 'nikkei' que encontrarás en cualquier otro Nobu del mundo (Los Ángeles, Londres, Dubái, Estambul, Antigua y Barbuda...). Ahora propone los 'Vertigo Listenings', un concepto íntimo que une música japonesa en vinilo, gastronomía y cócteles elaborados con sake y destilados japoneses inspirado en las 'izakayas' tradicionales de Tokio y que evocan los 'listening rooms' y bares 'HiFi' de Japón, donde la música se disfruta con la misma dedicación que la alta cocina. Se celebra dos sábados al mes (ahora toca el 17 de enero), de 20.00 a 00.00 horas, con un 'dj' japonés y un chef que prepara piezas, básicamente frías de inspiración 'raw bar', en una barra. Bienvenidos a Nobu.
Desayunos, cafés de especialidad, vermuts, bocadillos, tapas... y memoria cinéfila. En la cafetería del que fue el primer videoclub de España, siempre puedes tomar algo tras ver alguna de sus películas en una pequeña sala de cine. Aquí te explicamos la sencilla oferta gastronómica de Café Video Instan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio
- Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
- Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: 'Es una especie de muerte internacional