3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Melós, Nobu y Café Video Instan

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Melós Sin dejar Cruix, Miquel Pardo y un equipo competente dan un paso creativo con un establecimiento gastro. Cree Pau Arenós este será un restaurante que será importante en Barcelona. Por cierto, ojo a la raya y al rodaballo de Melós.

La codorniz con dos caldos de Melós. / RICARD CUGAT

Nobu El restaurante ubicado en la planta 23ª del hotel homónimo es fiel a su carta de aire 'nikkei' que encontrarás en cualquier otro Nobu del mundo (Los Ángeles, Londres, Dubái, Estambul, Antigua y Barbuda...). Ahora propone los 'Vertigo Listenings', un concepto íntimo que une música japonesa en vinilo, gastronomía y cócteles elaborados con sake y destilados japoneses inspirado en las 'izakayas' tradicionales de Tokio y que evocan los 'listening rooms' y bares 'HiFi' de Japón, donde la música se disfruta con la misma dedicación que la alta cocina. Se celebra dos sábados al mes (ahora toca el 17 de enero), de 20.00 a 00.00 horas, con un 'dj' japonés y un chef que prepara piezas, básicamente frías de inspiración 'raw bar', en una barra. Bienvenidos a Nobu.

Los 'Vertigo Listenings' de Nobu mezclan gastronomía, cóctelería y música de vinilo japonesa. / El Periódico

Café Video Instan Desayunos, cafés de especialidad, vermuts, bocadillos, tapas... y memoria cinéfila. En la cafetería del que fue el primer videoclub de España, siempre puedes tomar algo tras ver alguna de sus películas en una pequeña sala de cine. Aquí te explicamos la sencilla oferta gastronómica de Café Video Instan.