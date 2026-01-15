Puerto Fuego: el restaurante de la Diagonal donde se citan los arroces, las brasas y el marisco

Hay muchas maneras de darle la vuelta a un restaurante, pero el equipo de Alrevés decidió que, si había que suprimir las actuaciones musicales nocturnas, lo mejor sería cambiar de arriba a abajo la propuesta gastronómica. Y lo puso tan del revés que acabó inventándose Puerto Fuego, abierto hace unas pocas semanas en el mismo espacio diáfano de la Diagonal. Del 'comfort food' ha pasado a la brasa, el marisco y los arroces (un auténtico tres en uno) en menos que se tarda en desenchufar el micrófono de un cantante.

Puerto Fuego Flos i Calcat, 18. Barcelona Tf.: 93.878.02.31 Instagram: @puerto_fuego Precio medio (sin vino): 35-40 €

La presión vecinal, a pesar de estar en los bajos de un edificio con oficinas, consiguió acabar con aquella propuesta que tantos adeptos había ganado. Así que aquel concepto más nocturno ha pasado a mejor vida y ahora, con el nuevo nombre, adquiere un aire más diurno porque ya no hay música en directo cuando cae la noche.

El mural de la sala principal del restaurante Puerto Fuego. / Maria Algara

Tras un cambio de interiorismo, a cargo de Elefante Studio, que ha potenciado la calidez del espacio con el uso de maderas y que le ha inyectado personalidad con una instalación artística a modo de mural en la pared que preside la sala, Puerto Fuego se inauguró en noviembre y, sorprendentemente, ha conseguido una clientela numerosa en el poco tiempo que lleva en marcha.

Menú y medio menú de mediodía laborable

Probablemente porque el equipo es el mismo, y está muy rodado. Y porque la oferta gastronómica es sencilla, directa y reconocible: sabores mediterráneos, producto fresco, platos sin artificios... Ahí están, por ejemplo, los platos para compartir bien ejecutados, como las suculentas croquetas de jamón o los frondosos buñuelos de bacalao.

El arroz de almejas, calamarcitos y mejillones del restaurante Puerto Fuego. / Maria Algara

Otros de sus puntos fuertes son los precios, contenidos para un local ubicado en la zona alta de Barcelona. De hecho, sirve un menú de mediodía laborable que cuesta 24 euros (primero, segundo, bebida y postre o café) y que puede convertirse, por 17, en medio menú (un plato, una bebida y postre o café).

Cinco tipos de arroz

Esos menús incluyen platos notables como el rape y los langostinos salteados con espárragos trigueros, ajos tiernos y jamón, y siempre ofrecen como opción un arroz, que debe ser para un mínimo de dos personas. Porque este restaurante hace bandera de este plato que elabora al momento y sirve en el centro de la mesa; hasta cinco tipos hay en la carta: de almejas, calamarcitos y mejillones, de gambas y sobrasada, de pluma ibérica y 'ceps', de verduras de temporada a la brasa, y negro con 'sepionetas' y alcachofas.

Un reclamo tan poderoso como las bandejitas de mariscos: las almejas, las tallarinas, las zamburiñas, las navajas, las gambas rojas, los berberechos a la brasa, los mejillones al vino blanco...

Pescados y carnes a la brasa

La brasa es el otro apartado estrella de la casa, por donde pasan pescados del día, rodaballos, calamares, corvinas, entrecots de Angus, lomos bajos madurados, plumas ibéricas, brochetas de pollo y langostinos, chuletones de ternera...

No se puede decir que Puerto Fuego sea un asador ni tampoco una marisquería o una arrocería, aunque tiene un poco de cada. Quizá sea esa hibridación de conceptos, en estos tiempos tan líquidos, el secreto de su éxito.