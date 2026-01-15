Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los mejores restaurantes de L'Hospitalet para comer más que bien

La segunda ciudad de Catalunya en población cuenta con numerosos establecimientos

Los Mejores Callos del Mundo de 2025 se sirven en L'Hospitalet y cuestan 10,50 €

4 grandes restaurantes de ciudades alrededor de Barcelona

Los callos del restaurante L'Artesana Santa Eulàlia que han ganado el Campeonato del Mundo de Callos 2025.

Los callos del restaurante L'Artesana Santa Eulàlia que han ganado el Campeonato del Mundo de Callos 2025. / Sara Santos

Pau Arenós

Ferran Imedio

L'Hospitalet de Llobregat está tan cerca y tan lejos de Barcelona... Cerca porque cruzas una calle y ya estás ahí. Pero lejos porque poco se habla de esta urbe en la capital catalana, y menos aún de su oferta gastronómica. Injusto porque no se come nada mal en sus dominios. Aquí tienes unos cuantos ejemplos: buenos restaurantes de L'Hospitalet donde comer más que bien.

El 'rösti' con yema y brandada de L'Artesana.

El 'rösti' con yema y brandada de L'Artesana. / Zowy Voeten

L'Artesana de Santa Eulàlia

L’Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios que abrieron el primero en Poblenou (Pau Pons, Héctor Barbero y Romina Reyes) y la voluntad de servir al barrio. «Hay que dar valor a lo que no está en el centro y fomentar el menú de mediodía», explica Pau sobre L'Artesana de Santa Eulàlia.

El lomo a la pimienta del restaurante 4 Hermanos.

El lomo a la pimienta del restaurante 4 Hermanos. / Alberto García Moyano

4 Hermanos

Este fortín esquinero en la frontera entre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat ofrece cinco opciones de primero y otras tantas de segundo. Destacable es su lomo a la pimienta: tres filetes de lomo, tiernos y acompañados de patatas fritas como mandan los cánones y recubiertos de una salsa a la pimienta es-tu-pen-da. Así de bien se come en 4 Hermanos.

El pollo al horno del Bar Restaurante Alarcón.

El pollo al horno del Bar Restaurante Alarcón. / Alberto García Moyano

Bar Restaurante Alarcón

Todo en este lugar son verdaderas joyas de la cocina tradicional combinadas con aportaciones propias. Desde 1969, reina en L'Hospitalet y aquí te explicamos el por qué del éxito de Bar Restaurante Alarcón.

Sucapa

Los arroces de este bistronómic justifican el viaje a L'Hospitalet, si es que ir a L'Hospitalet se considera un viaje. Son el plato-imán, el gancho de la cocina convincente, meditada, reposada y lúdica que se elabora en Sucapa.

