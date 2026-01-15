Los mejores restaurantes de L'Hospitalet para comer más que bien

Direcciones interesantes
L'Hospitalet de Llobregat está tan cerca y tan lejos de Barcelona... Cerca porque cruzas una calle y ya estás ahí. Pero lejos porque poco se habla de esta urbe en la capital catalana, y menos aún de su oferta gastronómica. Injusto porque no se come nada mal en sus dominios. Aquí tienes unos cuantos ejemplos: buenos restaurantes de L'Hospitalet donde comer más que bien.
L'Artesana de Santa Eulàlia
L’Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios que abrieron el primero en Poblenou (Pau Pons, Héctor Barbero y Romina Reyes) y la voluntad de servir al barrio. «Hay que dar valor a lo que no está en el centro y fomentar el menú de mediodía», explica Pau sobre L'Artesana de Santa Eulàlia.
4 Hermanos
Este fortín esquinero en la frontera entre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat ofrece cinco opciones de primero y otras tantas de segundo. Destacable es su lomo a la pimienta: tres filetes de lomo, tiernos y acompañados de patatas fritas como mandan los cánones y recubiertos de una salsa a la pimienta es-tu-pen-da. Así de bien se come en 4 Hermanos.
Bar Restaurante Alarcón
Todo en este lugar son verdaderas joyas de la cocina tradicional combinadas con aportaciones propias. Desde 1969, reina en L'Hospitalet y aquí te explicamos el por qué del éxito de Bar Restaurante Alarcón.
Sucapa
Los arroces de este bistronómic justifican el viaje a L'Hospitalet, si es que ir a L'Hospitalet se considera un viaje. Son el plato-imán, el gancho de la cocina convincente, meditada, reposada y lúdica que se elabora en Sucapa.
